Семьи Липецкой области, имеющие детей, получат «новогоднюю» единовременную выплату

В соответствии с Указом Президента № 797 от 17 декабря 2020 года все семьи, имеющие детей в возрасте до 8 лет, получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей.

Право на единовременную выплату есть у семьи, в которой ребенку не исполнилось 8 лет на дату вступления в силу Указа, т.е. по 17 декабря 2020 г. включительно. Выплата осуществляется гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, также дети и родители должны быть гражданами России.

Единовременная выплата осуществляется на каждого ребёнка в соответствующем возрасте. Так, для семьи, в которой воспитываются двое детей до 8 лет, сумма выплат составит 10 тыс.рублей.

Право на выплату 5 тысяч рублей не зависит от доходов семьи, факта трудоустройства и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. В свою очередь, выплата не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки, не облагается налогом.

Важно, что гражданам, которые в этом году получали детские «антикоронавирусные» выплаты на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет, обращаться за единовременной в 5 тысяч рублей не надо. Она будет произведена Пенсионным фондом автоматически на основании данных, имеющихся в его распоряжении в результате принятия решений о назначении предыдущих выплат.

Средства в размере 5 тысяч рублей будут перечислены этим гражданам в декабре текущего года на те же реквизиты банковского счёта, которые были указаны ими при получении предыдущих выплат. Если данный счёт закрыт или не действует, гражданин имеет право подать заявление через портал госуслуг или в клиентской службе ПФР об уточнении реквизитов.

Граждане, у которых ребёнок родился начиная с 1 июля текущего года или те граждане, которые ранее за «антикоронавирусными» детскими выплатами не обращались, для получения 5 тысяч рублей могут обратиться за ней через портал gosuslugi.ru.

Заявление также принимается в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда Липецкой области, т.е. в отношении «новогодней» выплаты действует экстерриториальный принцип обращения. У таких семей в распоряжении есть три месяца для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 31 марта 2021 года.