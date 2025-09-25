В Добринке впервые прошел межрайонный форум Липецкого регионального отделения Союза женщин России

На прошлой неделе Добринка встречала представительниц прекрасного пола из 10 муниципалитетов Липецкой области, которые собрались на первый межрайонный форум регионального отделения Союза женщин России «Семья и Родина едины». Его организатором выступило Добринское местное отделение этой общественной организации при поддержке своих региональных коллег. Форум был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На площади Воинской славы для гостей была показана театрализованная постановка, посвященная Великой Отечественной войне. Самодеятельные артисты рассказали, в том числе, и о героизме добринцев, чьи бюсты установлены рядом с монументом погибших земляков. Участницы форума возложили живые цвета и почтили память погибших в той войне минутой молчания.

В том, как за последние годы похорошела Добринка, участницы форума могли убедиться в ходе экскурсии. Им рассказали о том, какое отношение к нашему поселку имеет Максим Горький, бюст которому установлен неподалеку от районной администрации, представили тех, чьи портреты украшают районную Доску почета.

Возле районного Дома культуры, куда переместилось действо, гостей прямо на улице приветствовал детский духовой оркестр.

В фойе РДК члены Добринского отделения Союза женщин провели для собравшихся различные мастер-классы. Наши умелицы поделились с гостями опытом в разных направлениях декоративно-прикладного творчества, плетения маскировочных сетей и браслетов выживания, изготовления блиндажных свечей, антидроновых материалов, сухих душей и супов, чая и многого другого.

Председатель Липецкого регионального отделения Союза женщин России, наша землячка Вера Урываева организовала фотовыставку «Женское лицо Победы», где были представлены 27 портретов жительниц Липецкой области, участниц Великой Отечественной войны, и рассказала о том, какие ужасы военного времени им пришлось пережить.

А в зрительном зале всех ждала официальная часть, торжественная церемония награждения и небольшой концерт.

Подробный доклад о работе Добринского районного отделения СЖР представила его руководитель, заместитель главы нашего района Галина Демидова.

Добринские женщины-активистки участвуют во всех сферах жизни района и вносят весомый вклад в его развитие. Экономика, образование, здравоохранение, культура, экология, помощь участникам специальной военной операции и их семьям — это только малый перечень сфер, где активно трудятся представительницы прекрасного пола. Галина Михайловна высказала слова благодарности в адрес главы Александра Пасынкова за поддержку всех начинаний актива женсовета.

А выступавшая на форуме Вера Ивановна Урываева назвала добринское местное отделение Союза женщин России одним из самых активных в регионе. Она особо подчеркнула, что наибольших результатов ячейки женсовета добиваются именно там, где налажен диалог общественных организаций с районной властью. В этом Добринский район как раз и является отличным примером взаимодействия.

Своими наиболее успешными наработками поделились с подругами руководители первичных отделений СЖР нашего и других районов.

На церемонии награждения А.Н. Пасынков, В.И. Урываева и Г.М. Демидова отметили активисток, внесших большой вклад в общественную жизнь района и регулярно оказывающих помощь участникам СВО.

Медалью «Матери защитника Отечества» отметили маму военнослужащего, участника спецоперации Галину Рукину, которая также известна в районе и за его пределами как поэтесса. Еще одну медаль — «За сохранение традиционных семейных ценностей» — вручили многодетной маме Елене Чернухиной, которая активно помогает нашим бойцам на передовой. А муж ее дочери сейчас выполняет свой воинский долг, участвуя в специальной военной операции.

Медали «За милосердие и благотворительность» удостоена еще одна добринская активистка — Светлана Скоробогатова, руководитель волонтерской группы «Монолит» с. Пушкино.

За всестороннюю поддержку, внимание и содействие в организации работы Союза Вера Урываева наградила почетной грамотой Союза женщин России Александра Пасынкова.

За большой вклад и поддержку военнослужащих Российской Армии, участвующих в СВО, и за помощь их семьям почетные грамоты Союза женщин получили Мария Травина, Елена Чернухина, Галина Праницкая, Татьяна Нестерова, Наталья Сергеева. А Зоя Дедяева награждена благодарственным письмом правительства Липецкой области «За активную гражданскую позицию и поддержку участников СВО».

Завершился межрайонный форум праздничным концертом.

Подобные встречи необходимы, отметили участницы после завершения торжеств. Это не только укрепляет связь между женщинами региона, но и служит напоминанием всем о важности патриотизма, семейных ценностей и преемственности поколений.