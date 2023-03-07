Сенатор Совета Федерации от Липецкой области Оксана Хлякина посетила Измалковский район. Вместе с главой района Владимиром Иванниковым она встретилась с членами семей мобилизованных. Искренние слова благодарности и поддержки звучали в адрес измалковских женщин – матерей и жён участников специальной военной операции. Во время чаепития они рассказали о своих близких, которые с первых дней участвуют в спецоперации, и о том, какую гуманитарную помощь им оказывают. В преддверии 8 Марта Оксана Хлякина и Владимир Иванников вручили женщинам цветы и торты. Оксана Хлякина поблагодарила жителей Измалковского района за поддержку мобилизованных и оказание им гуманитарной помощи. Она поздравила женщин с наступающим Международным женским днём 8 Марта, пожелала здоровья, счастья, благополучия, любить и быть любимыми.

Глава района рассказал сенатору о ремонте районного ДК, который вновь гостеприимно открыл свои двери в декабре 2022 года. Стоит отметить, что после реконструкции учреждение обрело новый облик и стало отвечать новым стандартам качества. Изменилось качество звука, поскольку при реконструкции зрительного зала были использованы новые материалы, позволяющие скорректировать акустику. Также Оксана Хлякина высоко оценила ремонт Измалковской районной больницы и посмотрела новое оборудование. Особое внимание сенатор обратила на обеспеченность кадрами лечебного учреждения, а также заработную плату медработников.

Затем сенатор посетила сыроварню экофермы «Земля друзей». Фермерское хозяйство использует современные технологии доения коров и коз и производит вкусные и полезные продукты, в том числе крафтовые сыры. Оксана Владимировна посмотрела новое оборудование, ознакомилась с процессом производства продукции и поинтересовалась рынком сбыта, а также продегустировала продукцию и дала высокую оценку.

В школе села Пятницкое представитель Совета Федерации встретилась с главами сельских поселений района, депутатами Совета депутатов района, руководителями учреждений и представителями общественности. Напомним, для новой школы выбран нетиповой проект. Она рассчитана на 100 учащихся, оснащена по всем современным стандартам: от компьютеров до велодорожек. Школу, которая открылась в сентябре 2021 года, возвели по нацпроекту «Образование». На строительство было выделено около 200 млн рублей из федерального бюджета. Также на эти деньги обустроили прилегающую территорию, оборудовали стадион, спортплощадку и беговые дорожки.

«Муниципалитеты Липецкой области динамично развиваются. Они научились грамотно использовать меры федеральной поддержки, участвовать в нацпроектах. Все это делается для создания комфортных условий для наших жителей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Приоритетными направлениями в работе Оксана Владимировна считает социальные гарантии, поддержку семей и пропаганду семейных ценностей. Сенатор обещала помочь в реализации масштабных проектов на территории района.