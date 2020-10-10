Сергей Москворецкий: “В Добринском районе навсегда осталась частичка моей души и сердца”

Сергей Москворецкий попрощался с Добринским районом. Накануне стало известно, что он принял решение сложить с себя полномочия главы. Депутаты райсовета поддержали это решение.

“Всем, кто почти пять лет трудился вместе со мной на благо хлебного края – огромное спасибо за поддержку, – написал Сергей Петрович на своей странице в Инстаграме. –





За это время Добринский район похорошел и преобразился. И стал для меня по-настоящему родным и близким. Здесь навсегда осталась частичка моей души и сердца.

Благодарю Бога за то, что дал мне возможность быть рядом с добрыми людьми, которыми так богата местная земля. Уверен, что и с новым руководителем муниципалитет продолжит путь позитивных преобразований.

Но мне нужно двигаться дальше: для этого есть и желание, и возможность. От всей души говорю спасибо родному хлебному краю! Искренне ваш, Сергей Москворецкий”.