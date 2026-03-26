В Добринском Центре культуры и досуга торжественно открыли Год единства народов России, объявленного Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина. Эта важная инициатива была предложена атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле 5 ноября 2025 года.

Цель этого года — укрепить дружбу и взаимопонимание между народами, проживающими на территории нашей многонациональной страны. Сохранение русской самобытности и традиций всех национальностей является краеугольным камнем государственной национальной политики. Это позволит укрепить взаимное уважение, поддержать культурное многообразие и создать условия для гармоничного сосуществования. Наша страна исторически сложилась как многонациональное государство, для которого межэтнические отношения были актуальны во все периоды исторического развития. Главная задача национальной политики на современном этапе — обеспечение гражданского единства в условиях многообразия страны и этнокультурного развития общностей и регионов.

По данным Росстата, на начало 2024 года численность населения Российской Федерации — 146,5 млн. человек. Национальный состав характеризуется следующим соотношением: на долю русских приходится около 80 процентов от общего числа жителей страны, представители других национальностей — примерно 20 процентов населения. Среди многочисленных этнических групп, проживающих в России, выделяются татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, армяне, даргинцы, казахи. Кроме перечисленных народов, на территории Российской Федерации проживают и многие другие этнические группы, что делает страну многонациональным государством с богатым культурным наследием.

Первым номером концертной программы стало выступление вокальной группы, составленной из работников добринских учреждений культуры. Коллектив исполнил песню «Широка страна моя родная» композитора Исаака Дунаевского и поэта Василия Лебедева-Кумача. Одновременно с песней на сцене была представлена театрализованная танцевальная композиция. Флаги России, юноши в армейской форме, дети в национальных костюмах народов нашей страны: вместе с певцами они создали на сцене законченную миниатюру, повествующую о единстве, братстве и дружбе.

Затем присутствовавшим на мероприятии показали видеоролик «О народах, проживающих на территории Добринского округа». Здесь, на благодатной и доброй земле, наряду с русскими, живут и трудятся представители более десяти национальностей. У каждой есть свои традиции, творчество, кухня, народные ремёсла. Богаты культурными традициями народности Плавицы, Пушкино, Средней и Нижней Матрёнки, других сел и деревень. Культура каждого народа имеет свою ценность и уникальность.

На районном фестивале национальных культур в рамках областного конкурса «Дни национальной культуры» — праздника дружбы народов, праздника культуры разных национальностей можно было увидеть разноцветье красок и жанров, песен и танцев, музыки и стихов, национальных костюмов. Многовековая дружба народов остаётся всегда важным достижением нашей страны. Русские с уважением относятся к культуре других народностей, русская душа всегда открыта к диалогу, взаимопониманию, сотрудничеству, творческому взаимодействию. Это подтверждает ежегодный фестиваль народного творчества «Поёт гармонь над Битюгом», ставший культурным брендом Добринского округа. В программе гала-концерта в течение последних двух лет активное участие принимают гости из Республики Беларусь. Творческий народный коллектив, вокальный ансамбль «Околица» под руководством Людмилы Ковалёвой, полюбился добринским зрителям, а гостям из Белоруссии пришлась по сердцу гостеприимная Добринская земля, располагающая к сближению, дружбе, единству представителей разных народностей.

Любовь к Отечеству и стремление служить ему характерно для всех народов России. Наше чувство общности усиливается добрыми делами. Мы сильны нашей любовью к близким. И, спустя века, это по-прежнему страна единого народа, где все люди — одна большая и крепкая семья.

Яркими и зрелищными номерами радовали зрителей самодеятельные артисты местного Дома культуры и воспитанники детской школы искусств.

Патриотические песни и зажигательные национальные танцы в их исполнении, а также хореографических и вокальных коллективов, не оставили никого равнодушным. Аплодисментами сопровождалось каждое выступление.