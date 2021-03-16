Лицеист Отар ДЖАЛАНДРИШВИЛИ в свои 15 лет сделал около уже 80 макетов различного оружия. Будто настоящие винтовки и автоматы, их можно собрать и разобрать!
Творения Отара не просто деревянно-фанерные копии. Их мелкие детали тоже двигаются, они из холодной сварки или крепко скрученной и покрашенной бумаги.
— С чего всё начиналось? Помнишь свою первую поделку, сделанную самостоятельно? — спрашиваю у мастера.
— Ещё в 4-м классе увидел видео, как делали деревянный штык-нож, решил повторить. За один день получилось. Раскрасил обычными акварельными красками, покрыл маминым лаком. Потом всё забросил на год целый. После ещё смастерил несколько разных видов ножиков и керамбит, вновь примерно год не прикасался. Но вот уже года три этим плотно занимаюсь.
— Как родители отнеслись к такому увлечению?
— Я очень спокойно, как к любому мужскому рукоделию, — отвечает мама Отара Ирина Владимировна, — не в куклы же ему играть. А вот бабушки настороженно всё восприняли, сразу забеспокоились: зачем ему ножик?
Спросила я мастера, где идею подглядел, не играет ли в компьютерные игры. И, оказывается, не ошиблась. Некоторые виды «родом» оттуда. Всего, по словам девятиклассника, он около 80 макетов успел уже изготовить. Что-то друзьям дарит, что-то … ломает.
— Почему? — спрашиваю у него.
— Не нравится уже по качеству. Понимаю: то, что сделал три года назад, хуже получилось, чем моё недавнее производство.
Видела фотографии, где в доме целая стена отдана под поделки Отара, для чего потребовалось сверлить стену. По этому поводу маму Ирину могу назвать просто святым человеком. Редко кто из родителей такое позволяет чадам.
— Стену всегда можно заделать заново, — спокойно объясняет она, — важно, что сыну это нравится делать, меня ж поражает то, что потом из простого листа фанеры получается. Никогда не была против.
У Отара подрастает младший братишка Мишка, ему 6 лет. Вот кому повезло, думаю: играй — не хочу! Однако старший брат и мама удивили опять: Михаил не интересуется деревом-пистолетиками. Ему, как и папе Арчилу Отаровичу, подавай металл. Мальчишку волнуют машинки, может на полу часами лежать и смотреть, как у них крутятся колёса. За счёт чего так получается? Уж терпения братьям точно не занимать!
— Мишка бережно к моему оружию относится, никуда не лезет, и меня это радует. Мне не приходится что-то прятать высоко-высоко, — говорит Отар.
— А где же ты всё «вытворяешь»? Папа помогает?
— Нет, никто не помогает, да я и не разрешу мне мешать. А папа больше, скажем, жестянщик. Его металлические детали интересуют. Я делаю всё в бане. Туда несу специальный ящик со своими инструментами и вырезаю.
— Вручную?
— Поначалу долго ручным лобзиком выпиливал, много времени уходило. Родителям, видимо, жалко меня стало, подарили два года назад электролобзик и электрический гравёр. Дело быстрее пошло.
— Если папа деревом не интересуется, значит, был в роду кто-то ещё, владеющий лобзиком? — задаю вопрос, в большей степени обращаясь к маме юноши.
— Мой дедушка Владимир Тихонович Карымов из Васильевки имел свою мастерскую со станками, делал мебель на заказ землякам. Помню, мы, внуки, когда приезжали туда в гости, просто обожали крутиться в его «епархии», где пахло стружками. Дедушка мужа Иван Васильевич Орлицкий из Тбилиси был плотником. Наверно, сын в прадедов пошёл.
Недавно в лицее состоялась персональная выставка изделий. Мальчишки с большим любопытством подходили и рассматривали оружие.
При этом автор экспозиции говорит, что никому в школе в принципе о своём увлечении не рассказывал, делал себе и делал, лишь на странице в соцсети выкладывал получившееся. Классный руководитель увидела и предложила показать всем.
Ко всему прочему девятиклассник оказался и на областной олимпиаде по технологии, где демонстрировал свою винтовку Мосина. Надеемся, что результат итогов состязаний понравится мастеру.
Да и винтовка издалека — прямо настоящая, многие детали автор специально «состарил», чтоб всё выглядело ещё натуральнее.
— Какие из твоих творений тебе самому нравятся?
— На данный момент их несколько: российская снайперская винтовка СВ-98, АКМ с неполной разборкой и шведская винтовка «Марлин 1894 — Кастен».
Оказывается, школьник не только делает макеты конкретного оружия, но и вдвое уменьшенные варианты. Мама Ирина призналась: последние ей даже больше нравятся.
На мой вопрос о службе в армии лицеист твёрдо ответил:
— Служить обязательно пойду!
Кем станет в будущем, Отар пока не знает (либо не хочет других посвящать в свою мечту), зато заявил:
— Так хотелось бы продолжить дело Калашникова.
Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.
Фото автора и из архива семьи Джаландришвили.