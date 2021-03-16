С винтовкой Мосина Отар участвовал в областной олимпиаде школьников по технологии.

Лицеист Отар ДЖАЛАНДРИШВИЛИ в свои 15 лет сделал около уже 80 макетов различного оружия. Будто настоящие винтовки и автоматы, их можно собрать и разобрать!

Творения Отара не просто деревянно-фанерные копии. Их мелкие детали тоже двигаются, они из холодной сварки или крепко скрученной и покрашенной бумаги.

— С чего всё начиналось? Помнишь свою первую поделку, сделанную самостоятельно? — спрашиваю у мастера.

— Ещё в 4-м классе увидел видео, как делали деревянный штык-нож, решил повторить. За один день получилось. Раскрасил обычными акварельными красками, покрыл маминым лаком. Потом всё забросил на год целый. После ещё смастерил несколько разных видов ножиков и керамбит, вновь примерно год не прикасался. Но вот уже года три этим плотно занимаюсь.

— Как родители отнеслись к такому увлечению?

— Я очень спокойно, как к любому мужскому рукоделию, — отвечает мама Отара Ирина Владимировна, — не в куклы же ему играть. А вот бабушки настороженно всё восприняли, сразу забеспокоились: зачем ему ножик?

Спросила я мастера, где идею подглядел, не играет ли в компьютерные игры. И, оказывается, не ошиблась. Некоторые виды «родом» оттуда. Всего, по словам девятиклассника, он около 80 макетов успел уже изготовить. Что-то друзьям дарит, что-то … ломает.

— Почему? — спрашиваю у него.

— Не нравится уже по качеству. Понимаю: то, что сделал три года назад, хуже получилось, чем моё недавнее производство.

Каждый макет оружия можно собрать и разобрать.

Видела фотографии, где в доме целая стена отдана под поделки Отара, для чего потребовалось сверлить стену. По этому поводу маму Ирину могу назвать просто святым человеком. Редко кто из родителей такое позволяет чадам.

На стене в комнате Отара — выставка его изделий.

— Стену всегда можно заделать заново, — спокойно объясняет она, — важно, что сыну это нравится делать, меня ж поражает то, что потом из простого листа фанеры получается. Никогда не была против.

У Отара подрастает младший братишка Мишка, ему 6 лет. Вот кому повезло, думаю: играй — не хочу! Однако старший брат и мама удивили опять: Михаил не интересуется деревом-пистолетиками. Ему, как и папе Арчилу Отаровичу, подавай металл. Мальчишку волнуют машинки, может на полу часами лежать и смотреть, как у них крутятся колёса. За счёт чего так получается? Уж терпения братьям точно не занимать!

— Мишка бережно к моему оружию относится, никуда не лезет, и меня это радует. Мне не приходится что-то прятать высоко-высоко, — говорит Отар.

— А где же ты всё «вытворяешь»? Папа помогает?

— Нет, никто не помогает, да я и не разрешу мне мешать. А папа больше, скажем, жестянщик. Его металлические детали интересуют. Я делаю всё в бане. Туда несу специальный ящик со своими инструментами и вырезаю.

— Вручную?

— Поначалу долго ручным лобзиком выпиливал, много времени уходило. Родителям, видимо, жалко меня стало, подарили два года назад электролобзик и электрический гравёр. Дело быстрее пошло.

Младший братишка Мишка бережно относится к творениям Отара.

— Если папа деревом не интересуется, значит, был в роду кто-то ещё, владеющий лобзиком? — задаю вопрос, в большей степени обращаясь к маме юноши.

— Мой дедушка Владимир Тихонович Карымов из Васильевки имел свою мастерскую со станками, делал мебель на заказ землякам. Помню, мы, внуки, когда приезжали туда в гости, просто обожали крутиться в его «епархии», где пахло стружками. Дедушка мужа Иван Васильевич Орлицкий из Тбилиси был плотником. Наверно, сын в прадедов пошёл.

Недавно в лицее состоялась персональная выставка изделий. Мальчишки с большим любопытством подходили и рассматривали оружие.

Мальчишки проявили неподдельный интерес к выставке оружия Отара.

При этом автор экспозиции говорит, что никому в школе в принципе о своём увлечении не рассказывал, делал себе и делал, лишь на странице в соцсети выкладывал получившееся. Классный руководитель увидела и предложила показать всем.

Ко всему прочему девятиклассник оказался и на областной олимпиаде по технологии, где демонстрировал свою винтовку Мосина. Надеемся, что результат итогов состязаний понравится мастеру.

Детали макета винтовки Мосина подвижны. Есть также и шомпол.

Да и винтовка издалека — прямо настоящая, многие детали автор специально «состарил», чтоб всё выглядело ещё натуральнее.

— Какие из твоих творений тебе самому нравятся?

— На данный момент их несколько: российская снайперская винтовка СВ-98, АКМ с неполной разборкой и шведская винтовка «Марлин 1894 — Кастен».

Оказывается, школьник не только делает макеты конкретного оружия, но и вдвое уменьшенные варианты. Мама Ирина призналась: последние ей даже больше нравятся.

На мой вопрос о службе в армии лицеист твёрдо ответил:

— Служить обязательно пойду!

Кем станет в будущем, Отар пока не знает (либо не хочет других посвящать в свою мечту), зато заявил:

— Так хотелось бы продолжить дело Калашникова.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива семьи Джаландришвили.