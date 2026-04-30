Символ Победы на груди. Добринцы поддержали акции «Георгиевская лента» и «Красная гвоздика»

Наш округ присоединился сразу к двум Всероссийским акциям — «Георгиевская лента» и «Красная гвоздика». Обе они посвящены 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По этому поводу на площади Воинской Славы в Добринке прошло мероприятие, на которое пришли не только школьники, но и представители общественных организаций, жители и гости посёлка.

Главный символ Великой Победы — георгиевскую ленту длиной более 20 метров — волонтёры и юнармейцы пронесли к месту проведения мероприятия.

Заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин объявил о старте акции.

— Обе эти акции, — сказал в своём выступлении Олег Николаевич, — проходят повсеместно в России в преддверии Дня Победы. Это даёт возможность нынешнему поколению почтить память тех, кто не вернулся с поля боя, кто погиб, отдавая всё для Победы, вспомнить тех, кто прошёл войну и потом восстанавливал страну из руин. Мы просто обязаны помнить подвиги наших отцов, дедов и прадедов.

Затем на площади Воинской Славы прошел небольшой концерт. Георгиевские ленты в ходе мероприятия его участники закрепляли на своей одежде. Их принимали из рук волонтеров и пришедшие на площадь добринцы.

Стоит отметить, что в положении о проведении акции есть чёткое определение правильного ношения одного из главных символов Победы. Её носят на груди в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков. Запрещено носить ленту на голове, ниже пояса, на сумке, крепить на кузове автомобиля (в том числе, на антенне машины). Также не нужно использовать ее в качестве шнурков для обуви и т.п.

Всего же в Добринский округ поступило около 5 тысяч георгиевских ленточек. Вплоть до 9 Мая их будут раздавать волонтеры в общественных местах, парках и скверах всех территориальных отделов.

Благотворительная акция «Красная гвоздика» проводится с 22 апреля до 22 июня. В ходе митинга его участники могли приобрести памятный знак за любое денежное пожертвование. Организатором «Красной гвоздики» является фонд «Память поколений». Все пожертвования пойдут на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны: приобретение слуховых аппаратов, протезов, оплату курсов реабилитации и другие нужды. Красные гвоздики можно также приобрести в администрациях территориальных отделов Добринского округа.