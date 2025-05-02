Сирень Победы расцветает в мае

Событие, произошедшее в с. Талицкий Чамлык в преддверии празднования 80-летия Великой Победы, рядовым никак нельзя назвать. Оно явилось продолжением мероприятия 10-летней давности, инициатором которого выступила медицинская сестра психиатрического отделения Добринской ЦРБ Т.И. Соломахина.

Тогда Татьяна Ивановна, заручившись поддержкой заведующей отделением И.В. Поповой, обратилась к своим коллегам по учреждению с предложением, а вернее сказать, с призывом принять участие в общероссийской акции «Сирень Победы»: заложить на территории больницы сиреневую аллею молодых саженцев в память о медиках-таличанах, участниках Великой Отечественной войны.

В преддверии Первомая медики психиатрического отделения Добринской ЦРБ продолжили начатую десять лет назад акцию «Сирень Победы». Свой сиреневый куст в честь фронтовых медиков посадили продолжатели семейной династии врачей Инна Попова и ее сын Павел.

Коллеги с благодарностью откликнулись на этот призыв. Ведь у многих из них близкие родственники были в числе тех, кто, оставив работу в участковой или психиатрической больницах с. Талицкий Чамлык, ушел на фронт.

28 апреля 2015 года, вооружившись лопатами и лейками, коллектив вышел на посадку маленьких саженцев сирени. Ими, кстати, обеспечила больницу всё та же Татьяна Ивановна.

Так была заложена аллея «Сирень Победы»…

Сейчас высаженные деревца разрослись, образовав живую изгородь вдоль главной дорожки, ведущей к лечебному учреждению.

А в нынешний год, год 80-летия Великой Победы, работники отделения решили придать аллее официальный статус, установив Доску памяти, на которой указано, что аллея «Сирень Победы» высажена в честь воевавших медиков-таличан.

Право открыть Доску памяти предоставлено инициатору создания аллеи «Сирень Победы» Татьяне Соломахиной (справа) и заведующей психиатрическим отделением Инне Поповой.

Весь коллектив участвовал в торжественном мероприятии.

Под волнующие звуки песни «Вставай, страна огромная!» появляется колонна Бессмертного полка с портретами медицинских работников, вставших в грозные годы войны на защиту Отечества. Каждого из тринадцати медиков-таличан поименно назвали ведущие Т.А. Нестерова (заведующая Талицкой сельской библиотекой) и Т.И. Соломахина.

С гордостью произносят они имена капитанов медицинской службы военврача 3-го ранга Ивана Федоровича Чиркова и Александра Михайловича Першина, медицинских сестер Анны Архиповны Якимовой, Александры Васильевны Стрельниковой, Анны Тимофеевны Шалимовой, Марии Михайловны Кокоткиной, Марии Петровны Насоновой.

Четверо из них — И.Ф. Чирков, А.А. Якимова, А.В. Стрельникова, М.М. Кокоткина — награждены орденом Отечественной войны II степени. И.Ф. Чирков, кроме того, является кавалером ордена Красной Звезды. Все имеют медали за мужество и героизм, проявленные при защите Отечества.

Рядом с ними с честью сражались на фронтах Великой Отечественной войны Иван Михайлович Голиков, Иван Иванович Токмаков, Михаил Федорович Варламов, Николай Алексеевич Бахтин, Алексей Константинович Ерохин, которые пришли работать в лечебные учреждения Талицкого Чамлыка уже после войны. В психиатрической больнице долгие послевоенные годы проработала и узница концлагеря Мария Никифоровна Христенко.

— Мы гордимся своими земляками, — подчеркнули ведущие. — В память о них открываем Доску памяти в честь воевавших на фронте медиков-таличан.

Среди гостей — Зоя Васильевна Гаврикова — племянница военных врачей А.М. Першина и И.Ф. Чиркова. Сама она по образованию ветеринар, а дочь и четверо внуков — врачи. Так что династия продолжается.

… Спадает вуаль с гранитной доски. Отныне она каждому, кто проходит по этой аллее, будет служить напоминанием о славных боевых земляках.

А участники торжественного мероприятия, среди которых были заместитель главы администрации района, председатель Союза женщин России регионального отделения Добринского района Г.М. Демидова, главный редактор «Добринских вестей», член Союза женщин Т.В. Шигина, главный врач Добринской ЦРБ, член Союза женщин А.С. Третьякова, глава Талицкого сельского поселения В.В. Сатин, выразили слова признательности всем, кто зародил и продолжает сохранять эту добрую традицию.

Участники мероприятия высадили еще несколько кустиков сирени в продолжение аллеи Победы.

В посадке сиреневых кустов принял участие и настоятель местного храма иерей Илия.

Талицкие военные медики оставили после себя немало последователей: их дети, внуки, родственники выбрали благородную миссию помогать людям справляться с физическими недугами. Даже в отдельно взятом селе Талицкий Чамлык работали и продолжают работать потомки тех славных медиков, кто и на фронте оставался врачом, кто работал в прифронтовых госпиталях, выносил раненых с поля боя, кто с оружием в руках сражался за свободу и независимость нашей Родины.

В торжественном мероприятии приняла участие дочь И.Ф. Чиркова Любовь Ивановна Очеретяная, всю жизнь проработавшая в медицине. Она фельдшер. Сейчас на пенсии. Дочь еще одного ветерана, И.М. Голикова, — Валентина Ивановна Шмойлова — много лет была старшей медсестрой в женском отделении психиатрической больницы. Мария Александровна Першина, врач общей практики ООВП с. Талицкий Чамлык тоже из династии врачей Першиных.

В настоящее время в психиатрическом отделении работает медсестрой Надежда Николаевна Кокоткина — сноха военной медсестры М.М. Кокоткиной, чьи боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны II степени. Да и сама заведующая отделением Инна Владимировна Попова и двое ее детей-медиков — потомки И.Ф. Чиркова и А.М. Першина.

Эти невидимые родственные нити неразрывными узами связывают прошлое и настоящее, не дают забыть тех, кто много лет назад жизни своей не пожалел, уйдя на фронт.

Доска памяти, открытая в Талицком Чамлыке, — это тоже своеобразный памятник тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Вечная слава героям — павшим и выжившим…

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины. «Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Советские солдаты совершили беспримерный подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа»,– подчеркивает Игорь Артамонов.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО,

корр. «Добринских вестей», член Союза женщин.

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