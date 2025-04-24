Сироты получили долгожданные ключи

В Добринке, по улице Воронского, 53, возвели специально для них дом. Наконец-то настрадавшиеся дети, теперь уже ставшие взрослыми, обретут собственное жильё.

— Этот красивый 4-этажный дом построила строительная организация из Липецка — ООО «СМУ-3», — рассказывает главный архитектор Добринского района Анна Алексеевна Ларина, — министерство жилищно-коммунального хозяйства региона выкупило его у строителей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в доме 48 однокомнатных квартир разной площади: от 32 до 45 квадратных метров.

У подъездов уже выложена плиткой площадка под детские развивающие комплексы. Как только появится управляющая компания, здесь их установят.

— Уже в настоящее время идёт заселение, — продолжает начальник отдела по опеке и попечительству Мария Александровна Черникина, — на 17 апреля 13 ребят стали счастливыми обладателями жилья. В ближайшие дни ожидается, что ещё нескольким новосёлам из указанной категории вручат ключи.

Вот так в этом доме выглядят ванные комнаты. Стиральных машин-автоматов, правда, не предусмотрено.

По словам М.А. Черникиной, в первую очередь заселяют тех сирот, кто на руках имеет решение суда. Они состояли в очереди, но обратились в суд, чтоб получить собственное жильё во внеочередном порядке. Если эти лица откажутся от ключей по какой-либо причине, то далее получают их уже следующие из листа ожидания люди. Всего на 1 января 2025 года в этой сиротской очереди состояли 133 человека. Одной из таких обращавшихся в суд стала Диана Ярикова.

Диана Ярикова тоже в тот день получила ключи. Девушка спешит оформить документы в газовой службе и электросетях, чтобы поскорее вселиться в собственное жильё.

— Я приехала из Подмосковья после того, как у меня умерла мама, — рассказывает о своей судьбе 21-летняя девушка, — опекуном стала мамина сестра Юлия Сергеевна Паршинцева. Здесь, в Добринке, я пошла в 9-й класс, сейчас обучаюсь в Добринском филиале Усманского колледжа. Спасибо тёте за поддержку и помощь. Она сама многодетная мама с четырьмя детьми. Я в 2024-м году обратилась в суд потому, что в очереди была в тысячных номерах, и суд принял решение удовлетворить мою просьбу. Сейчас спешу оформить все документы с различными службами, чтобы стать настоящей хозяйкой.

— Министерство ЖКХ Липецкой области, — говорит Мария Александровна, — на 5 лет заключает договор найма специализированного жилищного фонда с этими ребятами, то есть приватизировать они смогут жильё только по истечении данного срока. Продать или обменять сейчас его не удастся.

Продать свою квартиру никто не сможет, а вот нести ответственность за неё обязан и платить за коммунальные услуги тоже. Только через пятилетку будет заключён договор социального найма и жильё перейдёт в собственность сирот. На основании приказа министерства ЖКХ заселяли сирот сотрудники областного бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда» начальник отдела Марина Борисовна Щелакова и главный специалист Ольга Ивановна Жихарева. Они показывали детям новенькие (с ремонтом) квартиры и подробно объясняли последовательность их действий, чтобы поскорее все коммуникации заработали, поскольку, к примеру, газовое оборудование подключат лишь после того, как из этой службы явится специалист, покажет, как нужно пользоваться оборудованием (котлы в каждой квартире индивидуальные) и познакомит с техникой безопасности.

— Мы два раза в год делаем объезд по таким домам, — объясняет Марина Борисовна, — и следим, как содержится жилое помещение на предмет сохранности. В то же время, если вдруг возникают какие-то неполадки, то ребята связываются с нами, мы — с застройщиком, поскольку дом находится на гарантии.

Виктора Переменина с самого начала предупредили, что без договора с соответствующей организацией газовое оборудование не включить.

Ключи из рук липецких специалистов в минувший четверг среди других получили Виктор Переменин и Юрий Рыбаев. Последний пришёл с огромной группой поддержки: братом Иваном и двумя бабушками Людмилами. Радость всей компании трудно передать на бумаге. Да, я думаю, и так понятно, насколько она велика у всех, кто получил это жильё. После домашних скандалов, пьянок родителей, а то и скитаний по углам из-за этого, жизни в различных детских домах вдруг получить собственный, да ещё и новый угол. Пусть пока без мебели и телевизора с холодильником, но это уже дело наживное. Будут сами работать — купят. Главное, чтоб не вели такой образ жизни, как их многие родители, не устраивали страшную жизнь уже собственным детям.

Юрий Рыбаев получал ключи с группой поддержки: братом Иваном и двумя бабушками — Людмилой Алексеевной Рыбаевой и Людмилой Павловной Новиковой. Они очень рады за брата и внука.

А прямо по соседству от дома для сирот находится детский садик. И новым жильцам остаётся лишь обзавестись семьёй и родить ребятишек. Куда их вести после декретного отпуска, голову ломать не придётся. Ещё одно полезное соседство — это районная больница, в том числе и детская поликлиника там же. Так что новым жильцам остаётся лишь сказать: живите и радуйтесь!

“Меры социальной поддержки в регионе оказываются в полном объёме. Особое внимание уделяется наиболее незащищённым слоям населения, в том числе детям-сиротам, молодым и многодетным семьям”, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.