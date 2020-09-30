Партнерские материалы, реклама, объявления

Скорей закажи натяжной потолок!

2 минуты назад
2 посмотрели
Тебе стало грустно - сидишь сам не свой,
И тяжесть бетонная над головой…
Долой запустенье и хмурые дни —
Скорее бери телефон и звони!

Монтажник красивый, и штапик при нем,
При помощи пушки, что дышит огнем,
Умело и ловко — не дрогнет рука,
Натянет воздушный полог потолка.

Прекрасная гладкость, прозрачность, объем,
Светильников яркость, висящих на нем.
Любая фактура, и форма, и цвет
Гарантия сроком до нескольких лет

Ну что же, дружище, приходит твой срок,
Скорей закажи натяжной потолок!

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Подписка
Уведомлять меня о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments