Радостное событие произошло для четырех молодых семей из Добринского района на минувшей неделе. Семьи Сорокиных, Долгошеевых, Матыциных и Лайковых, в которых воспитывается от одного до трех детей, стали счастливыми обладателями свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение или строительство нового жилья.

Как пояснили в отделе архитектуры и строительства администрации Добринского района, долгожданное событие стало возможным благодаря участию этих семей в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

От имени главы Добринского района А.Н. Пасынкова счастливчиков поприветствовал и поздравил его заместитель А.А. Тарасов.

— Добринский район, — сказал Андрей Александрович, — можно с уверенностью считать местом, удобным для жизни, где одной из добрых традиций является забота о молодых семьях. Не секрет, что сегодня приобретение жилья для многих молодых семей задача непростая, а решение жилищной проблемы является одним из главных направлений государственной политики администрации района.

Число обладателей заветных свидетельств в Добринском районе ежегодно растет. В 2022 году их получили 6 семей, а год назад таковых было еще 7.