Служил стране, которой присягнул…

Андрей Андреевич Коробкин родился 1 октября 1995 года. Окончив одиннадцать классов Верхнематренской средней школы, поступил в Усманский сельскохозяйственный техникум.

В 18 лет призван на срочную службу в ряды Российской Армии. Твердо решив связать свою судьбу со служением Отечеству, в 2014 году заключил контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы.

С апреля 2022 года находился в зоне проведения специальной военной операции.

13 декабря 2025 года, участвуя в боях за освобождение г. Гуляйполе Запорожской области, был атакован вражеским беспилотником и погиб.

У А.А. Коробкина остались жена и две дочери.

28 декабря 2025 года, когда Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» установили Государственные флаги Российской Федерации в различных частях города Гуляйполе Запорожской области, Андрея Андреевича Коробкина, погибшего в этом населенном пункте двумя неделями ранее, хоронили на его исторической родине.

Малая Матренка — родина его

А исторической родиной погибшего парня является деревенька Малая Матренка (ее еще называют Пучковкой). Здесь, в семье Андрея и Натальи Коробкиных тридцать лет назад появился на свет первенец.

— Крепеньким родился, пухленьким, — вспоминает его мама. — Я сама его Андреем назвала.

— В честь мужа? — уточнила я.

— Нет, скорее — от неожиданности. Медсестра в роддоме подошла ко мне с документами на сына и спросила, какое имя дали мальчику. А мы еще и не назвали его. Я в растерянности указала то имя, которое у меня чаще всего на слуху. В нашем роду много Андреев было и есть, все люди хорошие. Мне имя это всегда нравилось.

Так в семье Коробкиных появился Андрей Андреевич Коробкин.

Здесь, в Малой Матренке, он рос, взрослел, обрастал друзьями. Как большинство деревенских пацанов зимой строил снежные крепости, без устали обкатывал на санках многочисленные горки, а летом гонял на велосипеде по пыльным сельским улицам, купался в речушке, играл в войнушку…

Кто бы мог подумать, что менее чем через три десятка лет война станет явью и парню Андрею придется взять в руки уже не игрушечный деревянный автомат, а самый настоящий.

Но об этом тогда даже мыслей не было. Мирная жизнь текла своим чередом. Правда, 90-е годы и начало 2000-х внесли много сумятицы и неразберихи в сельскую жизнь, и не только в сельскую. Вместе со страной рушился некогда легендарный колхоз имени Фрунзе, где трудились родители Андрея.

Теряя работу, селяне основную надежду возлагали на личное подсобное хозяйство.

Вот и супруги Коробкины, не жалея сил, выращивали скотину и птицу, сажали большой огород, чтобы, пожиная выращенные плоды своего труда, сбывать излишки сельхозпродукции, на то и жить в основном.

Подросток старался во всем быть подмогой родителям.

— Его даже не нужно было просить что-то сделать по хозяйству, — вспоминает отец. — Он сам знал, что надо, к примеру напоить скотину или прополоть огород. Правильный паренек рос, — Андрей Иванович смахнул набежавшую слезу.

Июнь 2025 года. Выпускной Степана. Семья Коробкиных — в полном сборе (отец Андрей Иванович фотографирует).

Школа помнит своего воспитанника

К учебе Андрей тоже относился ответственно.

— Мы никогда особо не контролировали уроки сына, — говорит Наталья Николаевна. — Тем не менее учился он неплохо. И в начальной школе, и потом, когда стал ходить в Верхнематренскую среднюю. Учителя были довольны нашим Андреем.

Педагоги, действительно, с большой теплотой вспоминают своего воспитанника.

Н.Е. Богачева, работавшая в те годы директором школы, хорошо помнит этого парнишку.

— Я столько слез пролила, когда узнала о гибели Андрея! — дрогнувшим голосом рассказывает Нина Евгеньевна. — Мальчик был изумительный: доброжелательный, скромный, никогда плохого слова от него не услышишь. Невыносимо жаль говорить о нем в прошедшем времени…

Классный руководитель Андрея Е.А. Галиуллина поныне помнит, какую помощь оказывал ей Андрей при подготовке внеклассных мероприятий.

— Особенно активно проявил он себя в старших классах, — вспоминает Елена Александровна. — Был моим первым помощником в постановке спектаклей, при проведении трудовых десантов. Наш класс тогда оказывал постоянную шефскую помощь Василию Васильевичу Путилину — учителю-фронтовику (к сожалению, ныне покойному). Так вот Андрей и без моего участия или напоминания мог пойти к ветерану, снег почистить или траву возле дома скосить. Его не надо было заставлять это делать. Он сам видел, в чем нуждался фронтовик и приходил на помощь. Очень чуткий и доброжелательный паренек был. Это, конечно же, заслуга родителей. Они и младшего своего сына Степана воспитали также. Когда началась специальная военная операция, именно Степан активно участвовал в подготовке гуманитарной помощи для наших бойцов, вместе с другими ребятами готовил сухие души для бойцов. Может, еще и потому, что брат там воевал.

… И началась у парня служба

Школу Андрей закончил не отличником, но с достаточно хорошими баллами. Парень имел давнюю мечту — стать спасателем. И основательно готовился к этому шагу: прилежно учился, много занимался спортом, тренируя мышцы. Лыжи, конки, плавание, закаливание — всё это помогало школьнику идти к заветной цели.

Выпускаясь из средней школы, юноша намеревался поступить в один из московских вузов МЧС. Но количества баллов в школьном аттестате ему не хватило: конкурс был огромен.

— Андрей, конечно, был расстроен, что так получилось, — вспоминает отец. — Чтобы время зря не терять до своего 18-летия, он начал учиться в сельхозтехникуме на механика, а когда подошел срок по годам — ушел в армию, оформив академический отпуск. Уверен, уже на этом этапе сын решил стать военным, иначе бы он закончил обучение в техникуме, а уж потом пошел на срочную службу.

Кстати, замечу, что Андрей не только завершил обучение в техникуме, но и заочно получил высшее сельскохозяйственное образование.

В конце 2013 года Андрей Андреевич Коробкин был направлен в расположение войсковой части, находившейся в Московской области. Это был 282-й учебный Трансильванский Краснознаменный ордена Александра Невского центр войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты).

Наталья Николаевна ездила к сыну на присягу.

— Было это 19 января, на Крещение, — мама в подробностях описывает тот торжественный день. — Сын такой красивый стоял в строю: подтянутый, возмужавший, повзрослевший. Настоящий мужчина. А когда он читал текст присяги — у меня просто мороз по коже.

Потом было увольнение.

— Андрюшка настоял отправиться на Москву-реку, чтобы окунуться в купель, — продолжает вспоминать мама. — Они же с отцом из года в год много лет подряд проводили этот обряд на Крещение. А тут так всё совпало: и присяга в великий праздник, и увольнение… «Грех не воспользоваться случаем», — сказал тогда Андрей. И мы его поддержали. Так что в 14-м году он искупался не в нашей сельской речке Матренка, а в самой Москве-реке…

Около трех месяцев провел А. Коробкин в учебке. Время пролетело быстро. Полевые учения на полигоне, физическая и строевая подготовка (на плацу или в спорткомплексе) не давали парню особо скучать по дому.

— Служба сыну нравилась, — делает вывод отец. — Это мы чувствовали из писем, которые он присылал домой.

Чаще всего курсантов данной войсковой части распределяют в подразделения Приморского края. Вот и сержант Коробкин попал продолжать военную службу в Уссурийск. Там и свой первый контракт подписал. А потом и последующие.

Любовь повстречал в Уссурийске

Со своей будущей женой Татьяной Андрей познакомился в самый канун Нового года.

— Я тогда в магазине работала, — вспоминает девушка. — Там и обратил на меня внимание Андрей. Не знаю, чем я его зацепила.

Самой Татьяне молодой военнослужащий тоже понравился с первого взгляда. И чем лучше узнавала она его, тем больше симпатизировала парню.

— Мы встречались недолго — месяца два, — уточняет она. — Гуляли, переписывались, когда не было возможности увидеться. Я сразу отметила, насколько душевным он был, добрым, предупредительным. Сразу поняла: мой человек. Надежный, как броня.

Потому проверять свои чувства молодые долго не стали: сняли квартиру, стали жить семьей.

Уссурийск. Сентябрь 2024 года. В краткосрочный отпуск Андрей Коробкин поспешил к жене и дочкам.

— Когда узнали, что у нас появится ребенок, — надо было видеть восторг Андрея, — память возвращает Татьяну в те незабываемые счастливые дни. — С того момента наша жизнь приобрела совершенно иной смысл. Всё было подчинено будущему маленькому человечку. Еще неродившийся, он стал центром всех наших забот и планов.

София появилась на свет в ноябре 15-го. Через полгода, когда Андрей получил отпуск, молодая семья приехала в Малую Матренку.

— Нам Танюшка понравилась сразу, — говорит сегодня Наталья Николаевна о своей снохе. — Мы были рады за старшего сына: хорошую девушку себе выбрал. К нам с первых дней знакомства отнеслась с уважением, сразу «мамой-папой» называть стала. С Андреем их связывали теплые отношения, а уж в Софийке они оба души не чаяли!

Жили — строили планы на будущее.

— Думали, отслужит супруг положенный срок — вернемся на большую землю, — Татьяна с грустью вспоминает об их с Андреем мечтах. — Даже квартиру в Воронеже прикупили. Военную ипотеку так и не успели выплатить.

Воронеж молодые супруги выбрали не случайно. Захотелось быть поближе к бабушке с дедушкой.

— Чтобы наши дети с лихвой получили их тепло и любовь, — так объяснила молодая мама их решение.

На тот момент супруги уже знали, что у них скоро будет второй ребенок. В январе 22-го на свет появилась Василиса.

Дважды папочка сам забирал супругу с дочкой из роддома.

Но счастье длилось совсем недолго.

Спустя два месяца Андрей Коробкин уже был в зоне проведения специальной военной операции.

Последний Новый год, который Андрей всречал с женой и дочками.

«Я тут, на вашей территории»

Именно так сказал Андрей матери в коротком телефонном звонке, когда его часть направлялась в зону СВО. Времени на долгие переговоры не было.

— Сынок, ты давай о себе знать, — только и успела ответить Наталья Николаевна.

И потянулись долгие дни ожиданий.

Звонил очень редко, рассказали родители. Но СМСки с одним и тем же текстом: «Привет. Как дела?» — приходили ежедневно.

— Это как пароль был, — вспоминает мама, не скрывая слез. — Каждый день, получая такое сообщение, мы знали: у сына всё хорошо.

А 13 декабря 2025 года в Малую Матренку прилетело другое сообщение: «Заходим вглубь» …

Ни в этот день, ни на следующий СМС с привычным текстом «Привет. Как дела?» от сына не было.

Не в силах сидеть на месте и терзаться в неведении, Наталья Николаевна отправляется в Москву, в Покровский храм, где покоятся мощи блаженной старицы Матроны Московской.

— Я стояла перед её образом и просила лишь об одном: найти сына, спасти, хотя бы получить весточку о нем, — Наталья Николаевна никогда не забудет, как молила тогда о помощи.

И весточка пришла, вселив надежду в материнское сердце.

— Я возвращалась из Москвы — позвонили ребята, его друзья, — мать заново, как будто это было вчера, пересказывает полученную ею новость о сыне. — Они и сообщили, что есть очевидцы, как прилетел дрон в квадрат, где находился Андрей. Видели, как позже его, раненого, вытаскивали.

Однако официального сообщения о старшем сержанте А.А. Коробкине не было еще долгих десять дней.

А потом пришло извещение: «Старший оператор радиолокационной станции отделения боевого управления 641 командного пункта противовоздушной обороны, старший сержант Коробкин Андрей Андреевич, выполняя боевое задание, верный военной присяге, при проведении специальной военной операции, считается пропавшим без вести с 13 декабря 2025 года. Пропал без вести при исполнении служебных обязанностей военной службы».

Андрей и Денис. Не просто друзья, а братья. В зоне СВО их знали по позывным — «Корбон» и «Деник».

В отчаянии отец звонил всем, кто мог хоть как-то помочь разыскать сына.

«Ведь кто-то видел, как его вытаскивали с поля боя, — цеплялся Андрей Иванович за последнюю соломинку. — Может, он без сознания где-то в госпитале».

— У меня все равно была надежда на то, что Андрей выжил, — рассказывает Татьяна. — Мой брат (тоже участник СВО), получив тяжелое ранение, дал знать о себе лишь спустя неделю, когда пришел в сознание. Я надеялась, что и мой Андрей остался жив, просто не в том состоянии, чтобы сообщить об этом…

Отыскал тело погибшего А.А. Коробкина с позывным «Корбон» его друг Сергей. Что это был Андрей, сомневаться не приходилось: при нем нашли военный билет, жетон и нательный крест, который Татьяна узнала бы из тысячи…

За личную отвагу, мужество и храбрость

Наш земляк честно служил Отечеству. За боевые заслуги, храбрость, воинское мастерство он награжден знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени. Указ Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 15 июня 2023 года.

А до этого А.А. Коробкин не раз отмечался медалями Министерства обороны РФ, в том числе, как участник специальной военной операции, маневров войск «Восток». На счету военнослужащего — не одна грамота от командования за безупречную военную службу.

Проводить в последний путь старшего сержанта Андрея Андреевича Коробкина собрались не только жители Малой Матренки, где он родился и вырос. Проститься с воином пришли его однокашники и учителя, друзья и знакомые с Верхней Матренки, а также жители Средней Матренки, где и похоронен боец.

Слова искреннего соболезнования выразили присутствовавшие на церемонии прощания заместитель главы муниципального округа Олег Малыхин, работник военкомата, участник специальной военной операции Иван Ковыльников, руководители местных сельских администраций (ныне — территориальных отделов) Нина Гущина и Наталья Жаворонкова.

Семья Коробкиных благодарна всем, кто помог и поддержал их в эти скорбные дни.

Живут, храня память об Андрее

С момента гибели А.А. Коробкина прошло совсем мало времени. Еще не стихла острая боль в сердцах близких ему людей, порой так и кажется, что вот раздастся телефонный звонок, и родной голос спокойно скажет: «Не волнуйтесь. Всё хорошо».

— Мы часто вспоминаем его последний приезд в деревню летом 2025 года, — Наталья Николаевна те дни помнит до мельчайших подробностей. — От девчонок своих он не отходил. Старшая всегда очень привязана была к отцу, а на этот раз просто хвостиком за ним ходила. Маленькую Василису Андрей сам из рук не выпускал: ведь она росла практически без него.

— Он весь отпуск на позитиве был, — мысленно возвращаясь в то последнее счастливое лето, когда муж находился рядом, говорит Татьяна. — Безмерно был счастлив, что мы все вместе. За Степана (брата) радовался: он школу как раз окончил, и Андрей успел попасть на его выпускной.

— Рассказывал о своих сослуживцах, — добавляет Андрей Иванович. — Очень тепло о них отзывался. Говорил: «Они мне больше, чем братья».

Друзья и правда были надежные и преданные. В своем телефоне мама Андрея бережно хранит последнее фото, которое ее сын прислал незадолго до гибели. На нем он со своим близким другом казахом Денисом. Он был вхож в семью Андрея, мужчины помогали и поддерживали друг друга. Служили в одной части и на СВО постоянно были рядом.

— Денчик (позывной Дениса) знал, что на Андрея напал дрон, — рассказывает Татьяна. — И когда, спустя несколько дней, он отправился на задание в тот самый квадрат, где подвергся нападению Андрей, решил осмотреть окрестности: вдруг он где-то спрятался и, раненый, ждет помощи (ведь к этому моменту его не нашли ни в моргах, ни в госпиталях). Тут и настиг Дениса дрон. Он был тяжело ранен, но подоспела помощь: бойцу наложили жгут, обезболили. Однако Денис так и не выжил. Слишком тяжелое было ранение. Так, спустя неделю, не стало и Денчика…

Татьяна с дочками после похорон мужа часто наведывается к родителям Андрея, благо что живет она теперь в той самой воронежской квартире, которую купили незадолго до его гибели.

Решение о переезде из Уссурийска приняли, когда пришла страшная весть.

Бабушка с дедушкой тепло принимают и невестку, и внучек. Во время таких визитов, конечно же, разговоры в основном лишь об Андрее. Маленькая Василиса своим детским умом еще не постигла всей глубины произошедшей трагедии, а Софийке очень не хватает папы. Она вспоминает его то и дело.

Как-то, подойдя к Андрею Ивановичу, спросила:

— Дедушка, а какая профессия у моего папы была?

— Внученька, у твоего папы была самая лучшая профессия на земле — Родину защищать, — услышала в ответ.

Вечная слава герою!

В семье родителей Андрея хранится армейский альбом сына, датированный 2013-2014 годами — тем временем, когда он проходил срочную военную службу. Открывает альбом четверостишие:

Солдатским кожаным ремнем

Свою судьбу мы затянули.

И вот теперь тебе служу,

Страна, которой присягнул я.

Гвардии старший сержант Андрей Андреевич Коробкин честно служил своей стране, которой присягнул раз и навсегда. Для него слова военной присяги «Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество» больше, чем слова.

Они стали для него непреложным правилом, законом, которому он неукоснительно следовал и не смог даже перед лицом смертельной угрозы отступить от них ни на йоту.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото из семейного архива Коробкиных.