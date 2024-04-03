Участник СВО Евгений КУРЬЯНОВ из Добринки, добровольцем воевавший командиром взвода в спецназе «Ахмат», рассказывает о своей везучести на фронте. Тот случай, когда говорят: Бог спас, значит, не твоя была смерть.

ВОТ ПУЛЯ ПРОЛЕТЕЛА…

Смотрю на фото раненого Евгения с перевязанной головой, и просто одолевает жуть. Если ж глядеть на это с материнской стороны, то ещё больше. А пролети та пуля на миллиметр ближе к центру…

— В том бою под Северодонецком из наших десяти ребят двое погибли, один из них — мой друг Володька из Пскова, — вспоминает собеседник. — Своё ранение я получил после месяца службы. Считаю мне очень повезло: пуля, можно сказать, вскользь прошла по голове. Снайпер промахнулся…

Всего лишь два дня добринец провёл в госпитале Ростова-на-Дону и засобирался выписываться. Врачи просто недоумевали: «Куда ты с таким ранением!?». Однако Евгений решил лично сопровождать тело погибшего друга к нему на родину, в Псков. Да и пожилые родители того, не зная о самочувствии нашего земляка, тем более о ранении, просили его это сделать по возможности (телефон у них был, поскольку добринец и пскович обменялись номерами с самого начала). «На всякий случай», как сказал Женя. И, к сожалению, этот случай «предоставился». На мой вопрос, что лично для него было самым страшным там, Евгений откровенно признался:

— На войне мне, как и многим, самым жутким казалось попасть в плен, и для этого берегли последнюю гранату, а ещё боялся, что сильно ранят и наши не смогут «достать» или посчитают погибшим.

Е. Курьянов (слева) со своим боевым товарищем.

ВОЕВАЛ ВМЕСТЕ С АХМАТОВЦАМИ

Восемь месяцев, заключив за это время три добровольных контракта, земляк воевал в спецназе «Ахмат» (это специальный отряд быстрого реагирования (СОБР «Ахмат») — спецподразделение в составе войск Росгвардии, дислоцируется в Чечне. Спецотряд назван в честь первого президента Республики Ахмата Кадырова). Понятное дело: всё время — на передовой, задачи — самые сложные. Только где Чечня и где Добринка… Вопрос возник сам собой: как туда попал и что послужило поводом?

— Во время начала СВО, в 2022-м, я трудился трактористом в Москве аж на двух работах сразу. Война началась, сильно переживал и уже решил идти добровольцем. По телевизору как раз показывали видеоролик про спецназ «Ахмат», и я надумал связаться именно с ними. Купил билет на самолёт до Грозного. Так и оказался в «Ахмате». Кадыров полностью обмундировал нас, оснастил всем необходимым, в том числе, выплачивал отдельные несколько сотен тысяч рублей за участие в спецназе.

Добринец, командир взвода спецназа «Ахмат» Евгений Курьянов (слева) с генерал-майором, Героем России Апти Алаудиновым.

На фронте Е. Курьянов был командиром взвода, стрелком, его непосредственный начальник — Герой России и Герой ЛНР, генерал-майор Апти Алаудинов, фото с которым есть у нашего земляка. Герой РФ всегда говорит об интернациональности «Ахмата». В его составе, кроме чеченцев, и другие представители народов РФ. «Ключевым критерием отбора в спецназ является любовь к своей Родине и готовность без промедления встать на ее защиту», — подчёркивает А. Алаудинов, которого очень ценят на фронте подчинённые. По словам нашего земляка, Герой России не штабной генерал, постоянно находится с бойцами рядом, поэтому авторитет его среди солдат непререкаем.

На фронте у Жени позывной был — «Дизель». Говорит, долго над ним не думал: тракторист ведь. Хотя по профессии он — повар, но ни дня не работал на кухне. В семье их четверо: три брата и сестра, Евгений — старший. Учился в Лебедянском училище на повара, трудился сначала на Добринском сахарном заводе трактористом, потом уехал в Москву. А что было далее, мы уже знаем. Сейчас трудится водителем. Мама его Юлия Айтыновна очень гордится сыном.

Дома Евгения с войны ждали мама, младшая сестра (на фото) и братья.

ЧТОБ ПОБЕДИТЬ, НАДО СПЛОТИТЬСЯ

Много случаев из фронтовой жизни поведал боец. И страшные, и интересные одновременно. Есть видео, снятое кем-то из его подчинённых на память, где он, командир, вместе с ранеными сослуживцами, рискуя собой, выносят на себе из-под огня ещё более «тяжёлых» в безопасное место. Добринец уверенным голосом просит бойцов не сдаваться, кто не может уже нести однополчан, почаще меняться…

Фрагмент из видео, снятого на фронте после боя. Командир отряда Евгений Курьянов (справа) с сослуживцами переносят на себе в безопасное место раненых однополчан.

Земляк вспомнил, как притащил на себе пленного, чуть живого обычного русского человека. Прямо в окопе ему сами поставили капельницу, немного привели в чувства перед отправкой в госпиталь, а тот взмолился: «Только не передавайте меня в обменный фонд: опять мобилизуют. У меня мама — под Рязанью живёт…».

Также рассказал, как они горевали по погибшим однополчанам, у которых вчера-позавчера контракт окончился, а бой был сегодня.

— Чтобы победить скорее в этой войне, надо всему народу сильнее сплотиться, — говорит прописную истину участник боевых действий, теперь уже сам сопровождающий на фронт грузы с гуманитарной помощью от добринцев.

Недавно Евгений Курьянов стал героем программы «Наши» с ведущими Дмитрием Харатьяном и певицей Ютой.

Евгений Курьянов со своей девушкой на программе «Наши» с ее ведущим, актёром Дмитрием Харатьяном.

— Я на передачу в студию пригласил однополчан из Ставрополя, Пятигорска, с Алтая и, конечно, из Липецка. У земляков, отца с сыном с позывными «Батя» и «Зевс», настоящих русских богатырей, я был там командиром. Все, кого позвал на программу, приехали и поддержать меня, и, прежде всего, повидаться. Спасибо им. А Дмитрия Харатьяна я, конечно, знаю по фильмам. В жизни он очень добрый и приятный человек.

Евгений Николаевич очень скромно говорит о своих наградах, какие оплатил кровью под Северодонецком и на Бахмутском направлении, — это медаль «За отвагу» и орден спецназа «Ахмат». Жалеет очень об одном: приезжал к ним в часть сам Рамзан Кадыров, а он в это время был в бою…