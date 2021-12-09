Зав. рентгенологическим отделением Геннадий Черномырдин: «Преимущества цифрового изображения велики: человеку не придётся повторно пересниматься, возвращаться за снимком и описанием. Доктора всё увидят сами».

Современный флюорограф установили в поликлинике по улице Воронского, до того здесь заработал цифровой рентгеновский аппарат

— Их приобретение стало возможным благодаря программе «Модернизация здравоохранения», — рассказывает главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Лилия Игоревна Самошина, — стоимость нового флюорографа — более 6 млн. рублей.

Врач-фтизиатр и рентгенолог Алексей Андрейкин: «Новый флюорограф намного удобнее при описании снимков, быстрее работает при их загрузке». Дозировка излучения в новом флюорографе меньше на треть в сравнении со старой аппаратурой».

Эти современные цифровые аппараты призваны, по словам добринских врачей, облегчить жизнь пациентам и ускорить время определения диагноза докторами.

Дверь нового флюорографа закрывается этим пультом, сканер сразу выводит данные пациента на монитор.

— Наши коллеги из Липецка, — продолжает заведующий рентгенологическим отделением Геннадий Юрьевич Черномырдин, — смогут дистанционно подключиться к общей системе и увидеть снимок, больному не нужно будет его везти в областной центр. При этом у современного флюорографа дозировка излучения в сравнении со старым меньше на треть.

Заведующий рентгенологическим отделением Геннадий Черномырдин демонстрирует, как работает камера наблюдения внутри флюорографа.

У нового аппарата пультом закрывается дверь, не придётся теперь лаборанту подходить и каждый раз её задвигать. Внутри есть камера, выводящая на монитор положение пациента в самом аппарате. Имеется и сканер, который снимает штрих-код (у пластиковых полисов) и автоматически показывает данные человека на мониторе медика.

— Современная аппаратура работает намного быстрее при загрузке снимков, — включается в разговор врач-рентгенолог Алексей Александрович Андрейкин, — я смогу теперь вывести при необходимости изображение на экраны двух компьютеров и посмотреть.

Кстати говоря, за первые 2 дня работы на новом флюорографе был уже выявлен больной туберкулёзом, ему придётся лечиться не менее 9 месяцев. По словам врача-рентгенолога, эта болезнь проявляется чаще у тех, кто два года и более не делал флюорографию. Доктор призывает добринцев ответственнее относиться к своему здоровью.

Новый рентгеновский аппарат просвечивает органы людей уже месяц, его стоимость — около 20 млн. рублей, приобретён по той же программе, что и флюорограф.

— Преимущества цифрового изображения в том, — утверждает Г.Ю. Черномырдин, — что здесь отсутствует человеческий фактор (недопроявили, нечёткий снимок, плохая плёнка), пациенту не придётся пересниматься. И, главное, людям не надо ожидать снимок, приходить за описанием на следующий день. Всё здесь и сейчас. Описание делает Валерий Иванович Иноземцев, хирургам и травматологам в принципе оно не нужно: они сами всё определяют. Мы тут сняли, им всё видно.

Врач-травматолог Илья Симонов: «Новый рентгеновский аппарат позволяет нам ускорить время диагностики и более детально рассмотреть исследуемую область».

— Современный рентгеноаппарат, подключенный к медицинской информационной системе, — объясняет врач-травматолог Илья Игоревич Симонов, — помогает нам ускорить время диагностики, мы более детально теперь можем рассмотреть исследуемую область. К примеру, сами, если нужно, увеличим это место, сделаем чётче и ярче.

Перед И.И. Симоновым на экране компьютера был открыт перелом обеих лодыжек, и он продемонстрировал, как современная аппаратура позволяет докторам сократить время исследования и самим работать над снимком, увеличивая его или поворачивая, чтобы убедиться в данном конкретном случае, что кости срослись у человека.

Одним словом, жителям нашего района повезло, так как подобные установки по Липецкой области имеются пока не более чем в 5 поликлиниках. Не обошлось при установке без помощи спонсоров.

— Новая скопическая приставка в рентгенкабинете весит более 800 килограммов, требовалось усиливать перекрытия, — рассказывает главврач Л.И. Самошина, — менялось напольное покрытие, в подобных местах оно должно быть только диэлектриком. Глава КХ «Чара» Владимир Николаевич Малыхин выделил средства на закупку ламината на пол. Добринский сахарный завод приобрёл в эти два кабинета столы, стулья, шкафы, подставки, вешалки, помог обустроить спальное место для дежурящего здесь лаборанта-рентгенолога. Спасибо большое нашим благотворителям за помощь.