Солдат вернулся с войны

В Ровенке с воинскими почестями похоронили бойца, 83 года считавшегося пропавшим без вести

МЕДАЛЬОН «ЗАГОВОРИЛ»

Осенью прошлого года отряд волгоградских поисковиков «Память поколений» работал в Городищенском районе — недалеко от степного хутора Дмитриевка. В годы Великой Отечественной войны здесь шли одни из самых кровопролитных боев на подступах к Сталинграду. Немцы оккупировали хутор в августе 1942 года и превратили его в мощный укрепленный пункт. 19 ноября началось историческое контрнаступление советских войск, а в первых числах декабря армии Донского и Сталинградского фронтов приступили к окружению и уничтожению вражеской группировки. Дмитриевку освободили 13 января 1943 года.

На хуторе есть братская могила, где покоятся 1244 неизвестных бойца — погибших как в оборонительных боях августа 1942-го, так и в ходе операции «Кольцо» в декабре того же года и январе 1943-го.

Но на самом деле павших здесь гораздо больше. Каждый год поисковики находят в этих местах их останки. Только за три поисковых экспедиции отряд «Память поколений» поднял из земли около 150 бойцов. Установить их имена не удалось: солдатские медальоны если и находились, оказывались либо пустыми, либо с незаполненными бланками (записывать свои личные данные на фронте считалось плохой приметой).

Бойцы поискового отряда «Память поколений» обнаружили под Волгоградом захоронение времен Великой Отечественной войны с останками трех бойцов, один из которых – наш земляк Иван Яковлевич Яблонских.

1 ноября 2025 года во время разведки на месте будущих раскопок поисковики обнаружили захоронение трех бойцов. Бои были зимние (примерно 2-7 декабря), поэтому ямы, в которых хоронили погибших, неглубокие. Сохранились фрагменты одежды, а точнее, то, что спустя 80 с лишним лет осталось от валенок, солдатских ботинок, шинели и шапки со звездой. Рядом лежали каска, саперная лопатка и гильзы. У одного из погибших был солдатский медальон. Записка внутри сильно пострадала от времени — прочитать ее смогли только эксперты московской лаборатории «Солдатский медальон».

Вообще, это большая удача — найти медальон и прочитать записку. Ведь из сотен найденных на полях былых сражений защитников идентифицировать удается лишь единицы.

Так была установлена личность бойца. Им оказался уроженец села Ровенка Каверинского сельсовета Яблонских Иван Яковлевич, 1899 года рождения, считавшийся пропавшим без вести с декабря 1942 года. Судя по характеру повреждений, он погиб во время артобстрела при взрыве мины.

Поиск родственников сначала привел волгоградцев в Белгородскую область, в поселок Ровеньки. Но потом выяснилось: нужное село Ровенка, которое раньше относилось к Воронежской области, сегодня находится на территории Липецкой.

На связь с поисковиками вышла внучатая племянница красноармейца Елена Яблонских. Выяснилось, что в с. Паршиновка сейчас живет семья его племянника и тезки Ивана Васильевича.

— Воевали мой дед и три его родных брата, — рассказывает Елена Ивановна. — О двоих из них, пропавших без вести, почти ничего не знали. И вот благодаря волгоградским поисковикам мы не только нашли Ивана Яковлевича, но и смогли похоронить его на малой родине, на земле, где он родился и вырос.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ СУДЬБЫ У БРАТЬЕВ

До войны в селе Ровенка Каверинского сельсовета жила большая семья Якова Яблонских, в которой было семеро детей: две дочери и пять сыновей. После того, как все они покинули свой дом, на берегу Битюга еще долго стояла их маленькая избушка. Плетневые стены, обмазанные глиной, крошечные окна, едва пропускавшие дневной свет… Внуки Якова спустя годы могли воочию увидеть, как начинали свою жизнь их предки.

Жили настолько бедно, что детишкам не в чем было ходить в школу, поэтому большинство из них так и остались неграмотными.

Глава семьи, Яков Васильевич, родился еще при царе — в 1877 году, а умер глубоким стариком в 1966-ом, пережив жену и двоих сыновей. Современники запомнили его как человека колоритного. До тридцатых годов, пока не закрылась церковь, служил в ней дьяконом и был сторожем при храме. В советское время, несмотря на неоднозначное отношение общества к религии, соблюдал православные праздники, проводил церковные обряды и с молитвой провожал в последний путь односельчан.

В 1941 году Яков Васильевич отправил на войну четырех сыновей. Дмитрий и Матвей призывались из Краснодарского края, куда уехали из родного села со своими семьями в поисках лучшей доли, Иван и Василий — из Ровенки. Домой вернулись не все. Судьба двоих погибших сыновей была тем более трагична, что оба пропали без вести.

Иван

Иван (1899 г.р.) был старшим из сыновей. На войну уходил женатым человеком. Правда, жизнь с первой супругой у него не сложилась, и та уехала в Читу с их общей дочкой Настей. Со второй женой Ириной Петровной (она указана в его военных документах) детей не было.

Иван Яковлевич служил в 379-м отдельном батальоне аэродромного обслуживания. В июне 1942 года пришла похоронка, в которой сообщалось, что он погиб в Ростовской области, у станицы Вешенской при налете вражеской авиации. Там же и похоронен. Точная дата смерти указана не была, как оказалось, не случайно. Никто не видел самого момента гибели.

А потом случилось необъяснимое. Уже после извещения о гибели в Ровенку пришло восемь писем от Ивана из-под Сталинграда. Последнее было датировано октябрем сорок второго. И потом — тишина. Настоящая, навсегда…

Иван Яблонских пропал без вести во время ожесточенных боев за город на Волге, как и многие тысячи бойцов Красной армии, закрывшие собой подступы к Сталинграду.

После войны Ирина Петровна пыталась через военкомат что-то узнать о муже. Ей это не удалось. Жила одна. Родственники Ивана поддерживали отношения с его вдовой, помогали посадить картошку и в других хозяйственных делах, требующих мужской силы.

Дмитрий

Дмитрий (1903 г.р.) — второй по счету сын Якова Яблонских. На войну ушел из Краснодарского края. В военных документах написано, что он имел всего один класс образования, в армии был пекарем полевой хлебопекарни 136-й стрелковой дивизии. Воевал в тех же местах, что и старший брат. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

Матвей

Матвей (1906 г.р.), как и Дмитрий, жил на Кубани, в станице Новоплатнировской Сталинского района, куда братья переселились вместе из Ровенки.

На фронте — с августа 1941 года. Последнее письмо от него родным датировано 15 января 1943-го. Оно пришло из-под города Кропоткина, освобожденного нашими войсками 29 января. Матвей, погибший во время этой наступательной операции, считается пропавшим без вести.

Василий

Василий (1910 г.р.) тоже уходил на фронт, имея семью. К сожалению, пятеро их с супругой Анной довоенных детей умерли. Позже родилось еще пятеро ребятишек. Сейчас в живых осталось двое: сын Иван и дочь Татьяна.

Иван Васильевич живет в Паршиновке. О боевом прошлом своего отца знает немногое — тот не любил вспоминать о войне. Работал плотником в колхозной мастерской. На

войне мостил переправы, сбивал плоты, на которых вместе с другими бойцами под градом пуль форсировал Днепр.

— Отец всегда был замкнутым, немногословным, — рассказывает Иван Яблонских. — Знаю, что был ранен, долго лечился в госпиталях.

Из-за неразговорчивости (черта, присущая всем мужчинам из рода Яблонских) некоторые считали его мужиком суровым. На самом деле он был из тех, кто мало говорит, но много делает. Чтобы прокормить большую семью, работал днем и ночью. Выручали плотницкие навыки. Бывший фронтовик срубил не один дом в округе. Вставал до зари, часа два помашет топором — и на колхозную работу. После нее — опять на стройку. Да еще домашнее хозяйство, ребятишки…

— Нас, детей, папа очень любил, — продолжает Иван Васильевич, — но воспитывал в строгости. Если в доме гости — мы сидели на печи и носа не высовывали, пока взрослые разговаривали. Помню, в праздник доставал из сундука мешочек с сахаром, давал нам по щепотке, чтобы окунали в него хлеб. Это был для нас самый лучший гостинец.

Василий Яковлевич и его супруга Анна были совсем неграмотными. Даже расписаться не умели — просто ставили закорючки. Уже после войны школьный учитель занимался со взрослыми ровенцами, обучал чтению и письму. Полгода учился и Василий с женой, но ничего из этого не вышло, видно, всему свое время.

После смерти супруги затосковал. Пережил ее всего на два года — ушел в мир иной в 1989 году.

Григорий

Григорий (1918 г.р.) был младшим из сыновей в семье Яблонских. На войну не попал, потому что от рождения был слепым. Но еще мальчишкой научился играть на баяне, который его и кормил, потому что пенсия по инвалидности тогда была сущие гроши.

После войны по воскресеньям в сопровождении жены ходил пешком из Ровенки в Талицкий Чамлык на базар, ставил перед собой жестяную банку и играл военные мелодии. В его репертуаре было много «жалобных» песен неизвестных авторов — рожденные кем-то в окопах. По воспоминаниям племянника Ивана, куплет одной из них звучал так:

«Жена мужа

на фронт проводила,

Дочь и сына растила одна.

В детский дом

она их приютила,

А сама в партизаны пошла…»

Содержание — не очень, но на слушателей эти слова действовали эмоционально, вызывали слезы.

Инвалида окружали фронтовики, заказывали песни — он на слух подбирал любую мелодию. Был незаменимым человеком на свадьбах и проводах в армию.

А еще Григорий слыл мастеровым человеком. Сам делал табуретки, столы. Один ходил в магазин: искал дорогу по хлопкам в ладоши, по эху от домов понимал, сколько шагов прошел.

Умер в конце семидесятых, еще раньше схоронив единственного сына Виктора.

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД ИВАНА ЯБЛОНСКИХ

На ровенском кладбище вместе с Яковом Яблонских похоронены его сыновья Григорий и Василий. Теперь рядом с их могилами появился еще один холмик: благодаря неравнодушным людям 83 года спустя после гибели в родную землю лег их сын и брат Иван.

700 километров проехали на своем автомобиле волгоградские поисковики из отряда «Память поколений», чтобы доставить на малую родину останки найденного ими бойца.

Командир отряда Денис Пронин, его заместитель Дмитрий Сиохин с супругой Еленой (тоже поисковиком) поздно вечером подъехали к дому Ивана Васильевича Яблонских, где их ждали с большим нетерпением и волнением. Встреча получилась теплой, душевной.

Поисковики рассказали потомкам бойца, как нашли его, о боях, которые шли под Сталинградом. Для наглядности привезли с собой карту тех боевых действий с указанием места гибели героя. Кроме того, передали родным находившиеся при нем личные вещи: каску, штык, саперную лопатку и самое главное — хорошо сохранившийся серебряный нательный крестик.

А на следующий день в с. Ровенка хоронили вернувшегося с войны солдата Ивана Яковлевича Яблонских. Отдать последние почести герою прибыли заместитель главы Добринского округа Олег Малыхин, военком Сергей Копцев, начальник Каверинского территориального отдела Игорь Паршинцев, а также местные жители и школьники.

Все организационные моменты взяла на себя администрация Добринского округа.

Отпевание бойца проходило в сельском храме при участии родственников Ивана Яблонских и его земляков — жителей сел Ровенка и Паршиновка. Священник Геннадий Голиков на кладбище предал земле останки героя.

Его похоронили рядом с отцом и братьями под звуки духового оркестра и оружейные залпы. На выросший холмик земли легли венки и цветы.

Елена Ивановна Яблонских от лица всех родственников поблагодарила поисковиков за их благородный и бескорыстный труд по возвращению имен безвестным героям.

Именно благодаря бойцам поискового отряда «Память поколений» Денису Пронину, Дмитрию и Елене Сиохиным, Андрею Золотухину, Ильмиру Исмагилову, Юрию Арискину, Сергею Лютому солдат Иван Яковлевич Яблонских упокоился рядом с родными людьми.

Можно не сомневаться, что его могила всегда будет ухожена, как и могилы других ровенцев — ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом заботятся не только их родственники, но и все местные жители, которые помнят своих земляков-фронтовиков, павших на полях сражений и умерших уже в мирное время.

Пример тому — установленный на народные деньги мемориал в парке имени Героя Советского Союза Федора Тихоновича Чиркова.

В продолжение темы

ВНИМАНИЕ! ИЩЕМ РОДСТВЕННИКОВ БОЙЦА

Буквально через несколько дней после перезахоронения Ивана Яблонских в редакцию нашей газеты передали запрос от бойца смоленского поискового отряда «Бастион» Дмитрия Ковалева. Он просит помочь в розыске родственников еще одного найденного солдата — нашего земляка из д. Ржавец бывшего Сафоновского сельсовета Федора Демьяновича Аверина, 1910 года рождения. Он также считался пропавшим без вести с сентября 1942 года. Известно, что боец был призван Добринским райвоенкоматом 27 июня 1941 года. Жену звали Аверина Анна Семеновна.

Мы уже побывали в д. Ржавец, где на сегодняшний день осталось меньше десятка жилых домой. Разыскать жителей с фамилией Аверины сразу нам не удалось. Местные рассказали, что были такие, но со временем старшее поколение ушло в мир иной, молодежь уехала из ставшей неперспективной деревни.

Поэтому найти потомков Федора Демьяновича — задача непростая. Журналисты «Добринских вестей» со своей стороны приложат все усилия для этого. Но без вашей помощи, уважаемые читатели, не обойтись.

Если у вас есть хоть какая-то информация об уроженцах д. Ржавец с фамилией Аверины, сообщите об этом к нам в редакцию.