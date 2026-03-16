29 февраля 2000 года шестая рота 104-го парашютно-десантного полка из состава 76-й (Псковской) гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков на территории Чеченской Республики. 90 десантников противостояли нескольким сотням боевиков (по данным из различных источников в Аргунском ущелье были заблокированы от полутора до двух с половиной тысяч бандитов). Ценой жизни псковские ребята остановили прорыв бандформирований из ущелья. Бой длился почти сутки. Наутро следующего дня живыми из него вышли только шестеро десантников.

В память о тех трагических и в то же время героических событиях 26-летней давности активисты военно-патриотического клуба «Наследие» лицея №1 п. Добринка совместно с членами районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов подготовили мероприятие «Солдат войны не выбирает».

У многих активистов районной общественной организации по защите и поддержке инвалидов и участников войны в Афганистане, локальных конфликтов и их семей хранится статуэтка воина-освободителя в память о том времени, когда они с оружием в руках стояли на защите интересов Родины. На этот раз памятный подарок из рук директора организации В.В. Машталера получил еще один участник контртеррористической операции на Кавказе А.Н. Ногтев.

Почетными гостями стали участники двух чеченских вооруженных конфликтов 1994-1996 и 1999-2009 годов — жители Добринского округа.

Старшая группа «наследников» вернула всех собравшихся в те годы.

Денис Котков, Илья Черникин и Даниил Жигулин напомнили, как осенью 1991-го в условиях начавшегося распада СССР руководство Чеченской Республики заявило о государственном суверенитете ЧР и выходе ее из состава СССР и РСФСР. Органы советской власти распускались, действие законов РФ отменялось. Началось формирование вооруженных сил Чечни.

9 декабря 1994 года Президентом РФ Борисом Ельциным был подписан Указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта».

Два года длились боевые действия. 31 августа 1996 года в Хасавюрте были подписаны соглашения о прекращении боевых действий, положившие конец первой Чеченской войне.

Но, как оказалось, это было лишь временное затишье, хотя затишьем ситуацию можно было назвать с большими оговорками. Усилился террор по отношению к сотрудникам МВД и представителям местных органов власти, активизировались попытки сплотить вокруг Чечни на антироссийской основе население других Северо-Кавказских республик.

Алексей Курлыкин и Дмитрий Данковцев объяснили, почему в сентябре 1999 года началась новая фаза чеченской военной кампании, которая получила название контртеррористической операции на Северном Кавказе (КТО). Поводом для ее начала послужило массированное вторжение 7 августа 1999 года в Дагестан с территории Чечни боевиков и иностранных наемников.

Более месяца шли бои. В эти же дни, вслед за небывалыми по масштабам террористическими актами в Буденновске (июнь 1995), Кизляре и Первомайском (январь 1996), в нескольких городах России — Москве, Волгодонске и Буйнакске — террористы осуществили взрывы жилых домов. Позже, в 2002 году, в Москве был совершен захват заложников в Театральном центре на Дубровке, а спустя два года — в школе города Беслана в Северной Осетии.

Лишь к началу 2005 года интенсивность диверсионно-террористической деятельности боевиков значительно снизилась.

16 апреля 2009 года был отменен режим контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.

— У этой войны есть свидетели, которые живут рядом с нами, — обращаясь к собравшимся в актовом зале лицея, сказала ведущая мероприятия руководитель военно-патриотического клуба А.М. Климентова и представила гостей.

Сергей Викторович Демихов в том памятном марте 2000 года как раз находился в Чечне, выполняя приказ командования. Он тоже служил и воевал в составе ВДВ и о подвиге ушедшей роты псковских десантников знает не понаслышке. Более того, он доставлял груз «200» в Рассказово соседней с нами Тамбовской области.

— Невыносимо больно было смотреть на мать погибшего паренька, тело которого я привез на захоронение, — вспоминает боец. — Мы с ним были почти ровесники…

Еще один участник вооруженного конфликта в Чечне — Алексей Юрьевич Шальнев, обращаясь к собравшимся школьникам, сказал:

— Как и мой прадед, завершивший Великую Отечественную войну под Кенигсбергом, я не люблю рассказывать о войне. Но помнить о ней нужно. И о Великой Отечественной, и об Афганской, и о двух Чеченских. Помнить, чтобы не допустить повторения тех жутких событий.

— К сожалению, они повторяются. Пророческим становится фраза, приписываемая и Мао Цзэдуну, и Наполеону, и даже Чингиз-хану: «У каждого поколения своя война», — констатировал Олег Валерьевич Чикалов, у которого за плечами не только Чечня, но и участие в СВО.

Работая в военкомате, он практически каждый день сталкивается с теми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции.

— Уверяю вас: наши добринские бойцы на СВО с честью выполняют задачи по защите Отечества, — заявил ветеран.

Александр Юрьевич Глотов и Алексей Юрьевич Лапин были единодушны в своих выступлениях:

— Как и тогда, на Кавказе, мы должны держаться вместе, постоянно чувствуя плечо друг друга. Воинское братство — великая сила, которая помогала нам, тогдашним 19-20-летним юнцам, противостоять боевикам, которая помогала и псковским десантникам, когда они в течение суток сражались в Аргунском ущелье с врагом, чья численность минимум в 20 (!) раз превышала их.

А выступление Юрия Михайловича Юдина, тоже прошедшего суровыми дорогами Чеченской войны, было кратким и ёмким:

— Всем нам — добра и мира!

Председатель районного совета ветеранов Т.В. Шигина представила еще одного гостя — заместителя главы районной администрации нашего округа Александра Владимировича Ногтева.

— Что интересно, — подчеркнула она в своем выступлении, — все эти люди, прошедшие горнило чеченских войн, удивительно скромны. О боевых страницах их биографии в большинстве случаев даже сослуживцы не знают. Вот и для коллег Александра Владимировича было открытием его участие в военном конфликте на Кавказе.

— Потому что, соглашусь со своими боевыми друзьями, рассказывать о боях и потерях тяжело, — ответил ей А.В. Ногтев. — Но помнить то время нужно. И историю своего государства знать нужно. Чтобы расти патриотами Родины, готовыми встать на ее защиту. Как сделали это бойцы 6-й псковской роты. Пока вы школьники, ваша главная обязанность — учеба. Стране нужны образованные граждане, а российским Вооруженным силам — умные воины.

Участники клуба «Наследие» творчески подошли к сценарию. Они детально изучили историю тех грозных лет, привели примеры героизма.

Никого из собравшихся не оставил равнодушным рассказ старшеклассников Софии Сергеевой и Арсения Болдина о псковских десантниках.

На экране — большая фотография воинов. Здесь они еще все живы, жив и их комбат, гвардии подполковник Марк Николаевич Евтюхин. До последнего он был рядом с бойцами.

В течение 20 часов шел ожесточенный бой. Используя горную местность, боевики подбирались почти вплотную. И тогда схватка переходила в рукопашную. В ход шли штык-ножи, саперные лопатки, приклады автоматов Калашникова.

В 6.11 утра 1 марта связь с Евтюхиным прервалась. По официальной версии он вызвал огонь артиллерии на себя…

Все участвовавшие в том бою десантники за проявленное мужество и героизм были удостоены высоких правительственных наград. 22 бойцам роты присвоено звание Героев России (21 — посмертно). Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров (63 — посмертно).

Им, погибшим в неравном бою солдатам и офицерам, вокальная группа «Братство», в составе которой учащиеся 7 класса, посвятила песню, она так и называется — «Шестая рота».

Семиклассники сопровождали всё мероприятие, исполнив не одну патриотическую композицию. Но не только они выходили на сцену. Горячими аплодисментами встречали собравшиеся в актовом зале выступление сводного хора второклассников, а также школьного музыкального руководителя В.А. Стрельникова.

Не обошлось и без подарков. Их от имени совета ветеранов вручила всем гостям-участникам чеченских вооруженных конфликтов — Т.В. Шигина. А директор районной общественной организации по защите и поддержке инвалидов и участников войны в Афганистане, локальных конфликтов и их семей В.В. Машталер преподнес А.Н. Ногтеву статуэтку русского воина-освободителя.

Начальник отдела образования В.В. Батышкин подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Поэтому так важно в каждом образовательном учреждении во главу угла воспитательной работы поставить подобные встречи с людьми, на долю которых выпало испытание — пройти тяжелыми тропами жестокой и кровопролитной войны и выйти победителями.

— Вам, ребята, есть с кого брать пример, — обратился он к школьникам. — К счастью, герои живут рядом с нами.

— И мы всегда рады видеть их у себя в гостях, — добавила директор лицея Т.М. Селиванова.

…Пройдут года. Многое со временем забудется. Затянутся раны. Но эта война, как и все другие, останется в сердце непроходящей болью. И, пока будет жить в нас эта боль, она не позволит нам вырасти Иванами, не помнящими родства, будет заставлять беречь и сохранять свой язык, историю, культуру, защищать земли, так щедро политые кровью не только наших дедов и прадедов, но и наших современников.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО,

член районной общественной организации ветеранов.

Фото Надежды Яриковой.