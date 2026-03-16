29 февраля 2000 года шестая рота 104-го парашютно-десантного полка из состава 76-й (Псковской) гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков на территории Чеченской Республики. 90 десантников противостояли нескольким сотням боевиков (по данным из различных источников в Аргунском ущелье были заблокированы от полутора до двух с половиной тысяч бандитов). Ценой жизни псковские ребята остановили прорыв бандформирований из ущелья. Бой длился почти сутки. Наутро следующего дня живыми из него вышли только шестеро десантников.
В память о тех трагических и в то же время героических событиях 26-летней давности активисты военно-патриотического клуба «Наследие» лицея №1 п. Добринка совместно с членами районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов подготовили мероприятие «Солдат войны не выбирает».
Почетными гостями стали участники двух чеченских вооруженных конфликтов 1994-1996 и 1999-2009 годов — жители Добринского округа.
Старшая группа «наследников» вернула всех собравшихся в те годы.
Денис Котков, Илья Черникин и Даниил Жигулин напомнили, как осенью 1991-го в условиях начавшегося распада СССР руководство Чеченской Республики заявило о государственном суверенитете ЧР и выходе ее из состава СССР и РСФСР. Органы советской власти распускались, действие законов РФ отменялось. Началось формирование вооруженных сил Чечни.
9 декабря 1994 года Президентом РФ Борисом Ельциным был подписан Указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта».
Два года длились боевые действия. 31 августа 1996 года в Хасавюрте были подписаны соглашения о прекращении боевых действий, положившие конец первой Чеченской войне.
Но, как оказалось, это было лишь временное затишье, хотя затишьем ситуацию можно было назвать с большими оговорками. Усилился террор по отношению к сотрудникам МВД и представителям местных органов власти, активизировались попытки сплотить вокруг Чечни на антироссийской основе население других Северо-Кавказских республик.
Алексей Курлыкин и Дмитрий Данковцев объяснили, почему в сентябре 1999 года началась новая фаза чеченской военной кампании, которая получила название контртеррористической операции на Северном Кавказе (КТО). Поводом для ее начала послужило массированное вторжение 7 августа 1999 года в Дагестан с территории Чечни боевиков и иностранных наемников.
Более месяца шли бои. В эти же дни, вслед за небывалыми по масштабам террористическими актами в Буденновске (июнь 1995), Кизляре и Первомайском (январь 1996), в нескольких городах России — Москве, Волгодонске и Буйнакске — террористы осуществили взрывы жилых домов. Позже, в 2002 году, в Москве был совершен захват заложников в Театральном центре на Дубровке, а спустя два года — в школе города Беслана в Северной Осетии.
Лишь к началу 2005 года интенсивность диверсионно-террористической деятельности боевиков значительно снизилась.
16 апреля 2009 года был отменен режим контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
— У этой войны есть свидетели, которые живут рядом с нами, — обращаясь к собравшимся в актовом зале лицея, сказала ведущая мероприятия руководитель военно-патриотического клуба А.М. Климентова и представила гостей.
Сергей Викторович Демихов в том памятном марте 2000 года как раз находился в Чечне, выполняя приказ командования. Он тоже служил и воевал в составе ВДВ и о подвиге ушедшей роты псковских десантников знает не понаслышке. Более того, он доставлял груз «200» в Рассказово соседней с нами Тамбовской области.
— Невыносимо больно было смотреть на мать погибшего паренька, тело которого я привез на захоронение, — вспоминает боец. — Мы с ним были почти ровесники…
Еще один участник вооруженного конфликта в Чечне — Алексей Юрьевич Шальнев, обращаясь к собравшимся школьникам, сказал:
— Как и мой прадед, завершивший Великую Отечественную войну под Кенигсбергом, я не люблю рассказывать о войне. Но помнить о ней нужно. И о Великой Отечественной, и об Афганской, и о двух Чеченских. Помнить, чтобы не допустить повторения тех жутких событий.
— К сожалению, они повторяются. Пророческим становится фраза, приписываемая и Мао Цзэдуну, и Наполеону, и даже Чингиз-хану: «У каждого поколения своя война», — констатировал Олег Валерьевич Чикалов, у которого за плечами не только Чечня, но и участие в СВО.
Работая в военкомате, он практически каждый день сталкивается с теми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции.
— Уверяю вас: наши добринские бойцы на СВО с честью выполняют задачи по защите Отечества, — заявил ветеран.
Александр Юрьевич Глотов и Алексей Юрьевич Лапин были единодушны в своих выступлениях:
— Как и тогда, на Кавказе, мы должны держаться вместе, постоянно чувствуя плечо друг друга. Воинское братство — великая сила, которая помогала нам, тогдашним 19-20-летним юнцам, противостоять боевикам, которая помогала и псковским десантникам, когда они в течение суток сражались в Аргунском ущелье с врагом, чья численность минимум в 20 (!) раз превышала их.
А выступление Юрия Михайловича Юдина, тоже прошедшего суровыми дорогами Чеченской войны, было кратким и ёмким:
— Всем нам — добра и мира!
Председатель районного совета ветеранов Т.В. Шигина представила еще одного гостя — заместителя главы районной администрации нашего округа Александра Владимировича Ногтева.
— Что интересно, — подчеркнула она в своем выступлении, — все эти люди, прошедшие горнило чеченских войн, удивительно скромны. О боевых страницах их биографии в большинстве случаев даже сослуживцы не знают. Вот и для коллег Александра Владимировича было открытием его участие в военном конфликте на Кавказе.
— Потому что, соглашусь со своими боевыми друзьями, рассказывать о боях и потерях тяжело, — ответил ей А.В. Ногтев. — Но помнить то время нужно. И историю своего государства знать нужно. Чтобы расти патриотами Родины, готовыми встать на ее защиту. Как сделали это бойцы 6-й псковской роты. Пока вы школьники, ваша главная обязанность — учеба. Стране нужны образованные граждане, а российским Вооруженным силам — умные воины.
Участники клуба «Наследие» творчески подошли к сценарию. Они детально изучили историю тех грозных лет, привели примеры героизма.
Никого из собравшихся не оставил равнодушным рассказ старшеклассников Софии Сергеевой и Арсения Болдина о псковских десантниках.
На экране — большая фотография воинов. Здесь они еще все живы, жив и их комбат, гвардии подполковник Марк Николаевич Евтюхин. До последнего он был рядом с бойцами.
В течение 20 часов шел ожесточенный бой. Используя горную местность, боевики подбирались почти вплотную. И тогда схватка переходила в рукопашную. В ход шли штык-ножи, саперные лопатки, приклады автоматов Калашникова.
В 6.11 утра 1 марта связь с Евтюхиным прервалась. По официальной версии он вызвал огонь артиллерии на себя…
Все участвовавшие в том бою десантники за проявленное мужество и героизм были удостоены высоких правительственных наград. 22 бойцам роты присвоено звание Героев России (21 — посмертно). Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров (63 — посмертно).
Им, погибшим в неравном бою солдатам и офицерам, вокальная группа «Братство», в составе которой учащиеся 7 класса, посвятила песню, она так и называется — «Шестая рота».
Семиклассники сопровождали всё мероприятие, исполнив не одну патриотическую композицию. Но не только они выходили на сцену. Горячими аплодисментами встречали собравшиеся в актовом зале выступление сводного хора второклассников, а также школьного музыкального руководителя В.А. Стрельникова.
Не обошлось и без подарков. Их от имени совета ветеранов вручила всем гостям-участникам чеченских вооруженных конфликтов — Т.В. Шигина. А директор районной общественной организации по защите и поддержке инвалидов и участников войны в Афганистане, локальных конфликтов и их семей В.В. Машталер преподнес А.Н. Ногтеву статуэтку русского воина-освободителя.
Начальник отдела образования В.В. Батышкин подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Поэтому так важно в каждом образовательном учреждении во главу угла воспитательной работы поставить подобные встречи с людьми, на долю которых выпало испытание — пройти тяжелыми тропами жестокой и кровопролитной войны и выйти победителями.
— Вам, ребята, есть с кого брать пример, — обратился он к школьникам. — К счастью, герои живут рядом с нами.
— И мы всегда рады видеть их у себя в гостях, — добавила директор лицея Т.М. Селиванова.
…Пройдут года. Многое со временем забудется. Затянутся раны. Но эта война, как и все другие, останется в сердце непроходящей болью. И, пока будет жить в нас эта боль, она не позволит нам вырасти Иванами, не помнящими родства, будет заставлять беречь и сохранять свой язык, историю, культуру, защищать земли, так щедро политые кровью не только наших дедов и прадедов, но и наших современников.
Татьяна ЛЕБЕДЕНКО,
член районной общественной организации ветеранов.
Фото Надежды Яриковой.