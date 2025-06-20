Состоялся районный туристский слет школьников

Добринские туристы открыли летний сезон. На Большой поляне неподалеку от Талицкого Чамлыка еще недавно свои туристские навыки демонстрировали педагоги. А в прошедший понедельник их место заняли школьные команды.

Как рассказала заместитель начальника отдела образования администрации Добринского района Любовь Свиридова, такие мероприятия позволяют укрепить здоровье детей, сплачивают команду для совместного достижения поставленных целей.

Турслет у школьников был насыщенным как в спортивном, так и в творческом плане. Мальчишки и девчонки демонстрировали навыки в спортивном ориентировании бегом, где по представленной карте искали все контрольные пункты, отмечая их в своих маршрутных листах. Отдельно оценивался конкурс туристских плакатов, биваков. Свое мастерство и артистичность участники должны были проявить в творческом конкурсе. А вот полоса препятствий стала самым зрелищным и трудным испытанием для юных туристов. Они преодолевали переправы, ходили по бревнам, проходили со страховкой вдоль обрывистого берега. Тем, кто редко занимается физкультурой, преодолеть все препятствия с первого раза было бы проблематично, но оказалось, что добринские школьники со спортом «на ты».

В итоге лучшие результаты показали учащиеся школы №2 п. Добринка, ставшие победителями турслета. От них чуть отстали их соперники из Дубовской школы. Гимназисты и лицеисты в этот раз стали только третьими.

На церемонии награждения заместитель главы администрации Добринского района Олег Малыхин поздравил всех ребят с этим праздником спорта и выносливости, который сплотил команды, дал возможность школьникам пообщаться вживую и приобрести новых друзей. А победителям пожелал удачного выступления на областном туристском слете, который опять пройдет на Большой поляне.

«Мы стремимся к тому, чтобы разнообразный и содержательный летний отдых стал для юных жителей Липецкой области самым прекрасным временем и одновременно закалял организм, укрепляя здоровье», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.