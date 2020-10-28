Сотрудники ГИБДД провели опрос у добринских водителей

Вслед за «Лотереей вежливости» добринские автоинспекторы попросили водителей ответить на ряд вопросов.

С 28 октября по 8 ноября на дорогах Липецкой области проходит акция экспресс-тестирования общества «Стратегия ноль». К ее реализации уже активно подключились добринские автоинспекторы.

Федеральная «Стратегия – ноль» должна создать условия для сокращения смертности в дорожно-транспортных происшествиях до нулевой отметки к 2030 году. И одним из главных условий достижения этой цели является строгое соблюдение водителями правил дорожного движения.

– Немаловажен факт информирования населения о дорожных рисках и методах противостояния им, – пояснил редакции инспектор ДПС Виктор Юшков, – а вопросы в тестировании как раз и посвящены основным задачам реализации акции «Стратегия – ноль». Результаты тестов будут отправляться в областное УГИБДД, где все ответы будут анализироваться и применяться в дальнейшей работе автоинспекторов.

В минувший понедельник инспекторы ДПС Виктор Юшков и Виктор Злобин провели экспресс-тестирование водителей на самых оживленных улицах Добринки. Это перекресток улиц Ленинской и Корнева, а позднее совместно с учащимися Добринского технического училища они «призвали к ответу» водителей на улице Правды, в районе автозаправки.

Сразу оговоримся, что экспресс-тестирование водителей проводилось на добровольной основе. Если опрашиваемые спешили по своим делам, то автоинспекторы их не задерживали, тем более что ни один из водителей за время проведения акции не нарушил правила дорожного движения. Большинство автолюбителей согласились ответить на вопросы, содержащиеся в анкетах, понимая, что это очень важно для безопасности всех участников дорожного движения.

Некоторые из вопросов вызвали у опрашиваемых затруднение. Среди них: «Что подразумевает под собой «Стратегия – ноль»?»; «Сколько человек ежегодно гибнет на дорогах нашей страны?»; «Стоит ли использовать удерживающие устройства, если в автомобиле есть подушки безопасности?»; «Назвать основные причины ДТП с участием детей».

Но, как оказалось, добринские водители хорошо знают о том, что детские удерживающие устройства снижают степень травм при авариях и какой грозит штраф за их неиспользование при перевозке несовершеннолетних.

После заполнения анкеты водители благодарили инспекторов ДПС и студентов Добринского технического училища за такую нужную акцию и обещали строго соблюдать правила дорожного движения.