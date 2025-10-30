СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Липецкой области Российской Федерации III-я сессия I-го созыва РЕШЕНИЕ 28.10.2025г. п.Добринка №78-рс О признании утратившим силу решения Совета депутатов Добринского муниципального района от 28.11.2023 №259-рс «О принятии Контрольно-счетной комиссии Добринского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа сельских поселений Добринского муниципального района Липецкой области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»