СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Липецкой области Российской Федерации III-я сессия I-го созыва РЕШЕНИЕ 28.10.2025г. п.Добринка №79-рс О признании утратившими силу Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключенных 01 декабря 2023 года между Советом депутатов Добринского муниципального района, Контрольно-счетной комиссией Добринского муниципального района и Советами депутатов сельских поселений Добринского муниципального района Липецкой области