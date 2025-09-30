Современная библиотека открылась в Добринке благодаря нацпроекту «Семья»

Модельной стала центральная детская библиотека в посёлке Добринка. Теперь это современное пространство, где можно не только брать книги, но и общаться с друзьями, гулять в виртуальной реальности и даже ставить спектакли. Ее обновили в рамках нацпроекта «Семья».

Внутри созданы один большой зал и разные зоны. Есть #БиблиоКоворкинг — чтобы делать уроки или проекты с одноклассниками. Есть #ИграйЧитайФантазируй — тут можно играть в развивающие игры на интерактивном столе или читать электронную книгу «Лукоморье». А если нужна тишина — добро пожаловать в зону #ПутешествуйПознавай. В библиотеке появились компьютеры с выходом в интернет, VR-шлемы для погружения в виртуальные миры, интерактивный стол и свой медиацентр. Продумали здесь, как сделать библиотеку комфортной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поставили специальное оборудование, например, электронную лупу для чтения.

История стала ближе. В библиотеке давно работает выставка «Добринцы — Великой Победе». Теперь ее дополнила интерактивная Книга Памяти. Историю края и подвиги земляков можно изучать как на страницах книг, так и с помощью технологий. Кроме того, библиотекари готовят виртуальные путешествия по странам («Библиокруиз»), встречи с представителями разных профессий («Из первых уст»), а еще клубы по интересам — от театрального кружка до школы компьютерной грамотности.

«Добринская детская библиотека теперь станет одним из главных мест притяжения для школьников поселка. В модельных библиотеках действительно интересно и приятно находится»,– отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.