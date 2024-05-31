Данил Дмитриевич Рущинский родился 9 июня 2002 года. Его родина — село Средняя Матренка. После окончания девятого класса поступил в Добринское техническое училище (ныне филиал Усманского промышленно-технологического колледжа п. Добринка). Получил профессию тракториста-машиниста сельскохозяйствен-ного производства.

Был призван в ряды Российской Армии. Службу проходил в Танковых войсках.

Находясь на срочной службе, Данил принял решение связать свою дальнейшую жизнь с Вооруженными силами РФ. В октябре 2021 года он заключил контракт с Министерством обороны.

В специальной военной операции Д.Д. Рущинский принимал участие с первых ее дней. Являясь механиком-водителем мотострелкового батальона, военнослужащий участвовал в нескольких военных операциях, получил контузию.

26 марта 2022 года гвардии ефрейтор Данил Дмитриевич Рущинский погиб в районе деревни Малая Рогань Харьковской области.

Похоронен в родном селе.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

ПАРЕНЬ-ВЕСЕЛЬЧАК ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Данилка (именно так называли парня и дома, и в селе, и в училище) рос добрым, покладистым, веселым. Оттого-то никто об этом лучезарном мальчишке худого слова не говорит. И вовсе не потому, что об ушедших — или хорошо, или никак. Таким он был: добродушным, отзывчивым на чужие просьбы, дружелюбным. Таким и запомнили его все, с кем он был знаком.

Сергей В., боевой сослуживец: «Данил всегда был жизнерадостным. Я мало видел людей, которые побывали в очень тяжелых местах и после этого сохраняли в себе доброту к окружающим, позитивный настрой. Он стал для меня примером мужественности, отважности и героизма» (лексика автора сохранена).

Дарья Истомина, ротный психолог: «Данилку у нас все любили. Его невозможно было не любить. На лице постоянная улыбка. Всегда на позитиве. С ним легко было общаться, дружить. Очень коммуникабельным парнем был. Вечная ему память».

Это рыженькое чудо Данил подобрал на вокзале перед отправкой на Украину. Не мог пройти мимо то ли выброшенного, то ли потерявшегося песика. Он очень любил животных…

Денис Р., командир: «Как военнослужащий, Данил Рущинский проявлял исключительную ответственность во всем. Был отличным воином и грамотным механиком. Его уважали сослуживцы. Я запомнил его светлым парнем: общительным, жизнерадостным, приветливым».

Светлана Кузовлева, заведующая молочно-товарной фермой: «Данил — изумительный парнишка! С год он у нас поработал, перед уходом на срочную службу. Был слесарем по мехдойке. Но не только эту работу выполнял. Что ни попросишь — поможет. Такой ответственный, бескорыстный, уважительный. Мы все его любили. До сих пор невозможно сдержать слез, когда речь о нем заходит. Как жаль, что от нас уходят лучшие!».

Елена Александровна Галиуллина, классный руководитель: «О нашем Даниле можно говорить бесконечно. К сожалению, только в прошедшем времени. О главном скажу — таких добрых детей у меня за 30 лет педагогической деятельности не было. Он лишен был злобы абсолютно. Обезоруживал своей открытостью, искренностью. Наш класс был добровольческий: мы помогали ветеранам труда, возрастным сельчанам. Он это с таким удовольствием делал! Его призвание по жизни было — творить добро. И он творил его до последнего».

Наталья Михайловна Гаршина, жительница с. Средняя Матренка: «Мальчишка был — просто дар Божий. Как лучик солнечный. Никогда не пройдет мимо, не поздоровавшись. Не важно, кто это будет — старый или малый. А к старикам с каким почтением относился! Если увидит, что старый человек сумку тяжелую несет, обязательно поможет. В просьбах никогда и никому не отказывал. Он же у нас на своем Орлике (лошадка такая была в хозяйстве Рущинских — примеч. автора) огороды всей деревне пахал… Мы поныне скорбим о нем. Заходим на его могилку, проведываем!».

Счастливая школьная пора… Субботник…

ПОГИБ, КАК ГЕРОЙ…

Тот бой, который оказался последним для Данила, произошел под деревней Малая Рогань Харьковской области. Вот как вспоминает те события боевой друг Д. Рущинского Сергей В.:

— Их в машине было 7 человек. Данил — механик-водитель, Ермек (его товарищ) наводчик и 5 человек сидели сверху. Я должен был ехать с ними на задание, но за полчаса до отправки колонны меня отстранили… Я не знаю подробностей боя, но знаю, что ребята погибли как герои. Их окружили, и они всемером бились больше, чем с сотней.

А командир Денис Р. в разговоре с родителями погибшего парня сообщил:

— Выезжая на очередное выполнение боевого задания, Данил уверенно вел боевую машину. В какой-то момент от минометного обстрела танк загорелся, бойцы получили ожоги, ранения. Однако машина Данила, даже уже горевшая, прикрыла отход другим бойцам. Ценой собственной жизни он спас от гибели многих своих однополчан.

Нет ничего крепче, чем боевое братство. Рядом с Данилом его друг Руслан.

Пусть не покажется вам, дорогие читатели, высокопарным мое сравнение поступка нашего земляка с подвигом Александра Матросова (кстати, тоже 19-летнего), закрывшего грудью амбразуру вражеского дзота, или Николая Гастелло, направившего свой горящий самолет на вражескую колонну техники и цистерн с горючим. Я уверена, гвардии ефрейтор Данил Дмитриевич Рущинский достоин стоять в одном ряду с ними, потому что наш земляк проявил мужество, воинскую доблесть, бесстрашие и любовь к Родине. За это ему низкий поклон…

С поля боя танк Данила Рущинского смогли отбуксировать лишь через трое суток под покровом ночи. Вместе с погибшими бойцами.

— До последнего надеялся на чудо: вдруг кто-то из ребят остался в живых? — с горечью вспоминает те трагические события Сергей В., вместе с другими военными забиравший технику и погибших с поля боя. — Чудо не случилось…

И СТАЛИ БЛИЗКИМИ ЧУЖИЕ

Весть о том, что молоденький парень, совсем мальчишка, которому и двадцати не исполнилось, геройски погиб на передовой, спасая от смерти сослуживцев, быстро разнеслась по интернету. И шквал сообщений со словами искреннего соболезнования, сочувствия, сострадания обрушился на семью Данила Рущинского. А еще было множество слов благодарности за воспитание героя.

— Абсолютно незнакомые люди проявили столько внимания к нам, оказали такую поддержку в тяжкие для нас минуты, когда, казалось бы, весь мир обрушился, — родители Данила Дмитрий Борисович и Наталья Владимировна поныне очень признательны и благодарны всем, кто близко к сердцу принял страшную для семьи Рущинских потерю.

Ольга Трухляева из Ростова-на-Дону стала интернетным другом и помощником семьи Рущинских, когда узнала о трагедии.

— Она предложила сделать видео о Дане в память о нем, — вспоминает мама погибшего парня.

Я видела эту работу ростовской женщины. До слез эмоциональный рассказ о 19-летнем парне, отдавшем жизнь за Отчизну и боевых товарищей.

— Она и поныне переписывается с нами, — продолжает Наталья Владимировна. — Благодарит за воспитание Дани, сопереживает. Ольга сделала не одно видео в память о сыночке. Все они нами бережно хранимы.

Коллаж Ольги Трухляевой. Одна из ее работ, подаренных маме Данила.

А еще одна женщина — Светлана из Смоленска — как личную потерю приняла гибель добринского паренька Данила, который служил вместе с ее сыном Костей. Тот много рассказывал своей матери о друге, познакомил их по телефону. Когда Данила не стало, женщина оформила в траурную рамку его фотографию и передала портрет нашего героя в местную школу, где учился Костя. Портрет занял достойное место на стенде Бессмертного полка. Сестра и мама Кости рассказали учащимся о нашем Даниле. Теперь смоляне свято чтут память о нем. А Светлана поныне тесно общается с семьей Рущинских.

«Пусть я лично не успела с Даней познакомиться, но благодаря дружбе наших детей он стал родным, — писала Светлана в одном из сообщений. — Я не могу стереть его из памяти. Это часть моей души, сердца половина… Я всегда переживала за него, как за своего родного сына. Его портрет поныне в моей спальне… Мы помним. Любим. Гордимся.»

С семьей Рущинских поддерживает отношения художница из Вологодской области Наталья Николаевна Черванева. Она — учитель рисования. По ее инициативе в Зале боевой славы местной школы открыта экспозиция портретов воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Выполнили их в технике карандашных рисунков воспитанники педагога. Называется экспозиция «Герои России останутся в наших сердцах». На одном из стендов есть и рукописный портрет нашего земляка.

«Держитесь… И знайте, что о вашем сыне будут помнить не только на родине… У нас, в маленьком селе Вологодской области, тоже знают Данила… нашего Героя», — написала она родителям воина.

НА МАЛОЙ РОДИНЕ СКОРБЯТ И ПОМНЯТ

В Средней Матренке всё напоминает о Даниле Рущинском. На здании школы, где учился парень, к годовщине его гибели была открыта мемориальная доска (кстати, безвозмездно изготовленная на липецкой фирме предпринимателя Юлии Таболиной). Тогда, в конце марта 2023 года, все село собралось на это знаковое событие. Пришедшие не скрывали своих слез.

Еще мгновение — и упадет вуаль, скрывающая от взора людей величественный мемориал в честь воина Данила Рущинского. На переднем плане — его родители.

В день рождения Данила, 9 июня, в селе проходит митинг в память о нем. Это уже стало традицией. Место проведения — сельский парк, где расположился мемориальный комплекс «Стена памяти». До недавнего времени он был посвящен среднематренцам — участникам Великой Отечественной войны. Год назад комплекс был обновлен и дополнен. Появился величественный монумент с портретом защитника Отечества Данила Рущинского, увенчанный изображением ордена Мужества, которым боец награжден посмертно.

Годы учебы в техническом училище. Данил любил заниматься спортом. Не раз становился победителем.

В сельском Доме культуры действует музейная экспозиция «Памяти земляка Данила Рущинского». Здесь проходят мероприятия военно-патриотической тематики, участниками которых становятся школьники, односельчане погибшего парня-героя.

Еще одно напоминание о легендарном земляке — высаженная аллея из туй. Каждое деревце — с именным медальоном «Герою СВО. Высажено 09.06.2023 г.».

В сельской школе, где Данил оканчивал обучение, появилась парта Героя. Право сидеть за ней предоставляется лучшим учащимся.

В школе, где учился Данил, о нем помнят…

А в отчем доме, где родился и вырос Данил, одна из комнат отведена ему. Это настоящий домашний музей погибшего сына. Здесь фотографии, на которых он совсем маленький. А вот уже школьник. А вот с друзьями на празднике…

Но больше всего — свидетельств недолгого по продолжительности, но яркого, как вспышка молнии, отрезка времени, когда Данил служил в Вооруженных силах России: видео, фотографии, личные вещи… Извещение о смерти… Орден Мужества…

Не померк и не устарел лозунг «Никто не забыт. Ничто не забыто». Мы помним дедов и отцов, сражавшихся с фашистской Германией. Мы не забудем и наших современников, сложивших головы на поле брани. Преклоняемся перед родителями, вырастившими славных сынов.

Всем миром добринцы постарались увековечить память славного земляка. Кроме акта благотворительности от Юлии Таболиной, свою финансовую лепту в создание мемориала внесли предприниматель Екатерина Серегина (ей принадлежит разработка проекта мемориала), ООО «Добрыня». Не остались в стороне районная и сельская администрации, фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отече-ства. Во всех мероприятиях, посвященных памяти Данила Рущинского, самое непосредственное участие принимали и принимают школьники, односельчане, жители соседних сел.

Трогательную заботу и внимание проявляют по отношению к семье друзья Данила. Наталья Владимировна подчеркивает это с особой благодарностью и теплотой.

— После похорон Дани прихожу как-то его могилку убрать, а она в идеальном порядке: земля выровнена, цветы высажены, — вспоминает мама погибшего бойца. — Это Никита Коробченко (закадычный друг Данила) постарался с друзьями. Я была тронута до слез. И поныне он частенько к нам забегает, помощь предлагает…

СЕРДЦЕ НИКОГДА НЕ УСПОКОИТСЯ

Не знаю, сколько времени потребуется, чтобы утихла саднящая боль в родительском сердце от потери сына, чтобы дочка София не плакала украдкой (не желая расстраивать маму), вспоминая, как здорово было, когда рядом жил добрый и веселый Даня, чтобы десятилетний Димка — самый младший в семье Рущинских — свыкся с мыслью, что не за кем ему больше бегать «хвостиком», чтобы старший брат Максим не просыпался по ночам от тревожных снов и обрел, наконец, покой в душе…

Пока рана не то, что не зажила, даже не затянулась…

Память возвращает и возвращает в те дни, когда, как теперь оказалось, было так здорово жить! Просто жить. Радоваться пустякам, сердить-ся по мелочам.

По большому счету всё в нашей жизни пустяки и мелочи. Кроме самой жизни. Бесценной. Неповторимой. Единственной…

Наталья Владимировна перелистывает и перелистывает интернетные страницы. Это тоненькая ниточка, которая связывает ее с еще живым Данечкой.

Она видела его рядом и обнимала (как оказалось, в последний раз) перед отправкой в армию. Даже на присяге родители не смогли присутствовать: свирепствовал ковид. Были только звонки, видеосеансы, СМС-сообщения.

По телефону родители узнали и о том, что их сын решил остаться служить Вооружен-ным силам России.

— Мы с мужем не удивились этому решению и не препятствовали ему, — рассказывает мама Данила. — Еще учась в училище, он хотел подписать контракт на службу. Только благодаря преподавателям не бросил учебу.

Таким он парнем был: жизнерадостным и счастливым.

Теперь все эти голосовые сообщения, видео, фото и многочисленные СМС-ки в семье бережно хранят.

А домочадцы в любую свободную минуточку обращаются к ним.

— Он часто связывался с нами, — вспоминает мама. — Но, когда их направили на Украину, конечно, такой возможности не стало. И все равно, зная, как мы переживаем, старался это делать, успокаивал нас.

Наталья Владимировна во время таких переговоров не могла скрыть слез, тогда сын припугивал ее:

— Мам, если будешь плакать, я не буду звонить.

И она сдерживала себя, насколько это было возможным. Расспрашивала о друзьях, о том, сыт ли, обут, одет…

— Да всё у нас нормально, — слышала в ответ.

— Ни разу не пожаловался, — с грустью говорит Наталья Владимировна. И продолжает: — Все эти месяцы, пока он был там, я была рядом с ним. Следила за сообщениями о ситуации в районе СВО, всё о военной технике знала: кто чем воюет, какие новые машины появляются у «наших» или у «западников». И по сей день вся эта информация у меня в голове сидит. Наверное, на-всегда застряла …

С мамой Данила связывали очень теплые отношения. Уже находясь в районе боевых действий, он как-то прислал ей такое сообщение:

«Мамулечка, ты будешь всегда для меня самым любимым родным человеком… Ты мой ангел-хранитель…».

— И все-таки я не уберегла моего сыночка, — Наталья Владимировна не в силах сдержать слезы. — Он мне позвонил за несколько дней до отправки, как я теперь понимаю, на передовую. Но мы успели только поздороваться. Я услышала, как кто-то, командир, наверное, крикнул: «Всё, выдвигаемся!» — и связь оборвалась… Оказалось — навсегда.

ЗАПОМНИМ ЕГО ТАКИМ

16 апреля 2022 года Средняя Матренка провожала в последний путь Данила Рущинского — доблестного воина, настоящего мужчину с обостренным чувством долга.

Похоронная процессия растянулась на полсела.

Море цветов… И море слез…

В какой-то момент люди услышали тревожный лошадиный храп. На лужайке, где паслись сельские козочки и телята, стоял Орлик — та самая лошадь, которая была в хозяйстве Рущинских и которая была очень привязана в своему молодому хозяину Данилу. Животное тоже прощалось со своим другом. Преклонив колено, Орлик дважды поклонился. Видевшие этот по-настоящему человеческий жест люди остолбенели.

Такой рукописный портрет нашего героя-земляка Данила Рущинского выставлен в Зале боевой славы в одной из сельских школ Вологодской области.

… Как быстротечно время. Уже дважды день рождения Дани, 9 июня, отмечали без него. Отмечали с печалью в душе и любовью в сердце. Приближается очередная памятная дата.

Помянем нашего славного земляка добрым словом. Он был светлым человеком и жизнь отдал за светлое будущее. Пусть он и останется в нашей памяти добрым, жизнерадостным парнем, с прекрасной улыбкой на лице.

ПОГИБШИМ В МАЛОЙ РОГАНИ

Сыны России доблестно сражались

На Украине, побеждая зло.

Навечно в нашей памяти остались

Все те, кому в бою не повезло,

Все те, кто не вернулся к нам живым

Из Малой Рогани. Вовек их не забыть.

Мы будем вечно благодарны им.

Всегда их будем в памяти хранить.

И будем помнить, сколько жизнь продлится,

Рущинского Данила. Он — герой.

И молим об одном: пусть не случится

Такого горя на земле родной…

Вячеслав Искорнев.