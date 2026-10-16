Спасибо вам за ваш нелёгкий труд

В третье воскресенье октября в России отмечается День работника дорожного хозяйства. Этот праздник был учреждён указом Президента России в 2000 году. В этот день мы поздравляем строителей, инженеров, проектировщиков, ремонтный и обслуживающий персонал, а также работников предприятий, которые изготавливают материалы для ремонта и строительства дорог. Сфера дорожного хозяйства охватывает целый комплекс задач, от строительства новых трасс до ежедневного ухода за уже существующими дорогами и обеспечения безопасности движения. В ней работают специалисты разного уровня подготовки и профиля, от рабочих специальностей до инженеров и управленцев.

Среди тех, кто будет принимать поздравления с профессиональным праздником, будет и машинист автогрейдера 6-го разряда Добринского участка АО «Липецкдоравтоцентр» Михаил Домогацких. Он — продолжатель трудовой династии дорожников. Её основатель, Виктор Михайлович Домогацких (к сожалению, ныне покойный), не один десяток лет отработал в дорожной отрасли водителем. А вот теперь по его стопам пошёл и сын Михаил. Герой нашего материала родился в 1981 году в Добринке, окончил первую добринскую школу. После неё поступил в ПТУ-35, получив профессию шофёр-тракторист. А потом в одном из липецких техникумов — специальности машинист автогрейдера и машинист экскаватора. Парень решил попробовать себя в дорожной организации, и вот уже с апреля 2002 года он работает там. Начинал простым дорожным рабочим. А позднее стал машинистом катка, сейчас управляет мощным автогрейдером. Домогацких участвует в строительстве и ремонте дорог, планировке и профилировании грунта, обочин. Работы хватает и в зимний период, когда необходимо проводить расчистку дорожного полотна от снега и наледи.

— Михаил ответственный и исполнительный работник, — говорит о своём подчинённом начальник Добринского участка АО «Липецкдоравтоцентр» Сергей Гаршин, — а техника, закреплённая за ним, работает как часы. Он всегда готов помочь своим коллегам по работе, поделится опытом и поможет на практике.