Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию липецкого горсовета главный инженер липецкого филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» Алексей Пшеничников заявил, что одной из причин повреждения трубопровода на улице Стаханова могло стать отсутствие ливневой канализации в этом районе. По его словам, часть трубы была поражена коррозией в результате подтоплений, что и вызвало повреждение теплосети. В администрации Липецка таким заявлением были удивлены.

Как пояснил первый заместитель главы города Константин Востриков, ливневыми канализациями не охвачена серьёзная часть областного центра, однако подобные повреждения для Липецка скорее исключение, чем правило. Также первый вице-мэр обратил внимание на то, что говорить сейчас о причинах аварии преждевременно, в этом, а также в вопросах грамотной эксплуатации теплосети должны разбираться специалисты.

– Каждая сеть в летний период проходит гидравлические испытания – это дает возможность выявить слабые места до начала отопительного сезона. Спустя несколько месяцев после этих работ труба сгнила… Рекомендуем сотрудникам ПАО «Квадра» проанализировать свою работу в прошлом году, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем, – подчеркнул Константин Востриков.

Также он поручил городскому управлению главного смотрителя ужесточить контроль за проведением земляных работ на территории города. Как известно, в 2020-ом от липчан поступало много жалоб о длительных «раскопках» и отсутствии на них рабочих, за что ресурсоснабжающие организации, в том числе и ПАО «Квадра», привлекались к ответственности.

Помимо этого, первый заместитель главы города подчеркнул, что увеличения сроков отключения горячей воды в Липецке более, чем на 14 дней, не планируется – новый график гидравлических испытаний уже согласован.

– Для проведения земляных работ установлены четкие нормативы, которые утверждены на уровне правительства. Перед началом нового сезона гидравлических испытаний мы отдельно соберемся с представителями компаний АО «ЛГЭК» и ПАО «Квадра», чтобы проанализировать этот отопительный сезон и сделать соответствующие выводы, – отметил Константин Востриков.