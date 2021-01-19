Сегодня в Липецком горсовете проходит заседание комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию.

На прошлой неделе на улице Стаханова произошла коммунальная авария. Из-за порыва трубы на теплотрассе в яму под размытый асфальт провалилась часть автомобиля. Выбираясь из машины, водитель получил ожоги ног. Чуть позже стало известно еще об одной пострадавшей, ожоги в горячей воде получила девушка, которая провалилась в промоину. Их обоих в тяжелом состоянии отправили на лечение в Москву.

У депутатов возникло немало вопросов к ПАО “Квадра” на тему того, что же стало причиной случившегося.

Главный инженер липецкого филиала «Квадры» Алексей Пшеничников ответил, что не хотел бы ставить под сомнение выводы комиссии Ростехнадзора и следственного комитета, которые только предстоит узнать. Но специалисты компании отчетливо увидели следы наружной коррозии на поврежденном трубопроводе, что, судя по всему, вызвано внешним подтоплением канала.

По его словам, если бы там была работающая ливневая канализация, вода бы уходила, и несчастного случая могло не произойти.