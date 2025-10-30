Сплоченностью своею мы сильны

В канун Дня народного единства в Доме культуры п. Добринка состоялся концерт творческих коллективов нашего района в рамках областного конкурса по организации досуга населения и развитию народного творчества, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Свыше 20 тысяч добринцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Навсегда вписаны в историю района имена Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы, чьи бюсты установлены на площади Воинской славы в райцентре, награжденных орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу», другими боевыми наградами, а также медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны». Но мы не вправе забывать не только этих легендарных людей, но и всех добринцев, которые отважно сражались, чтобы мы с вами могли жить под мирным небом.

Нашим славным землякам и посвящался отчетный концерт добринских самодеятельных артистов «Есть память, которой не будет забвенья».

Были представлены разножанровые номера. Участники отчетного концерта показали большой часовой спектакль, умело соединив воедино прозу, стихи, песни, танцы, видеозаставки.

В большом зале районного ДК практически не было свободных мест. Зрители знали — со сцены будут показывать лучшие номера. И их ожидания оправдались.

Горячими аплодисментами и криками «Браво!» сопровождали они выступления воспитанников заслуженного работника культуры Липецкой области Т.В. Морозовой: образцовый ансамбль народной песни «Денница» Добринской школы искусств, солисток Татьяны Кахиани, Ники Валуйской, Людмилы Лариной. Не менее радушный прием был оказан танцевальным коллективам под руководством Любови Ивашковой «Сударушка» и «Добряночка» (последний из них имеет звание образцового).

Тепло встретили добринцы и сельских артистов — детский академический хор Плавицкого сельского ДК «Радость» под управлением Татьяны Меркуловой и ВИА «Наследники» Талицкого сельского Дома культуры под руководством Михаила Соломахина. А с каким задором прозвучала песня «Печки-лавочки» в исполнении вокального ансамбля из Плавицы (руководитель — Владимир Свинцов)!

Порадовали зрителей юные ложкари из Талицкого Чамлыка (педагог — Татьяна Москаленко), духовой оркестр «Серебряные трубы» школы искусств под управлением Сергея Ганина, баянист, воспитанник Добринской школы искусств Павел Илясов, эстрадный коллектив «Марафон» Добринской централизованной клубной системы под руководством Анны Коняевой. Сама же Анна исполнила лирическую песню о любви «Небо тебе», которую зрители оценили шквалом аплодисментов.

Затаив дыхание, слушал зал стихотворение С. Викулова «Хлеб на столе» в исполнении Татьяны Акулининой из Добринки. Настолько чувственно, эмоционально, душевно исполнила она произведение, что некоторые из зрителей даже не могли сдержать слез.

В концерте выступил хорошо известный добринцам мужской ансамбль районного Дома культуры под руководством Александра Григорова. На этот раз коллектив пригласил к себе юную солистку Татьяну Кахиани и в таком составе торжественно-парадная песня Р. Рождественского «Мы — армия народа» прозвучала необычайно ярко. А руководитель А. Григоров представил на суд зрителей и жюри авторскую песню «Орел белобровый». Спел он ее не один, а вместе с Никой Валуйской.

Горячими аплодисментами отблагодарили зрители и выступление народного театра под руководством Алексея Шальнева, ставшего недавно дипломантом областного фестиваля любительских театральных коллективов.

— Наши артисты — молодцы! Спасибо за праздник, который они подарили нам, — высказалась, выходя из зрительного зала, жительница Добринки Р.М. Агаркова.