Практически еженедельно из Добринки отправляются машины с гуманитарной помощью для земляков, воюющих в зоне СВО. Очередная поездка состоялась в минувшую субботу, 5 октября. За каждым таким гуманитарным «десантом» стоит тяжелый и даже опасный труд добровольцев, которые вот уже более двух лет живут в состоянии «полной боевой».

О том, как добринцы помогают фронту и что может сделать каждый из нас, чтобы приблизить долгожданную победу, наш разговор с Алексеем АТИСКОВЫМ, координатором гуманитарной помощи бойцам СВО по Добринскому району.

— Алексей, должность эта общественная. Официально вы занимаете ее не так давно — с осени прошлого года. А вот возить гуманитарную помощь вместе с единомышленниками землякам-участникам спецоперации начали намного раньше, буквально с первых ее дней. Как это «назначение» сказалось на вашей каждодневной работе, как добровольного помощника армии?

— Прежде всего (и это самое главное), у нас теперь появилась возможность координировать работу разрозненных ранее волонтерских объединений со всего района. Мы аккумулируем все заявки, поступающие от наших земляков, воюющих в зоне СВО. И начинаем их «закрывать». Чем больше у нас помощников, тем быстрее ребята на передовой получат все необходимое.

У нас сейчас действуют три пункта сбора помощи: склад в райпо, магазины «Удица» (п. Добринка) и «Домино» (ст. Плавица), куда люди приносят вещи и продукты для бойцов. Мы создали в телеграм-канале группу «ZOV ДОБРИНСКИХ КАЗАКОВ ZA ПОБЕДУ ДОБРИНСКИЙ РАЙОН», которая объединила представителей власти, бизнеса, общественности, казаков и волонтеров нашего района. На нее подписаны почти полторы тысячи человек. Но, к сожалению, еще не все из них активно подключились к оказанию помощи бойцам, пока как бы наблюдая со стороны за нашей работой (в соцсетях мы даем каждодневные отчеты о своей деятельности: объявляем очередной сбор, рассказываем о денежных поступлениях и поездках «за ленточку»). Хочется донести до каждого участника группы, что любая, даже совсем, на их взгляд, незначительная помощь на самом деле — большой вклад в общее дело.

— «Поступила заявка от нашего земляка с позывным…» — с таких слов, обращенных к подписчикам группы, всякий раз начинается очередной сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации. Что чаще всего просят бойцы и сколько времени уходит на выполнение заявки?

— Просьбы бывают самые разные — от обычных бытовых инструментов, лопат, паяльников, скотча — до дорогостоящих генераторов, мавиков и куполов рэб. И, хотя «закрывать» заявку начинаем с самых затратных пунктов, мелочей в нашем деле не бывает. Работаем сразу по всем направлениям. А насколько быстро удастся собрать и отправить заказанный ребятами груз, зависит от активности неравнодушных жителей района.

Например, средства на квадрокоптер Mavic 3 Pro стоимостью 175 тысяч рублей для нашего бойца из взвода воздушной разведки были собраны меньше чем за неделю. 30 тысяч рублей от прихожан Никольского храма передал Дмитрий Адоньев, руководитель миссионерского отдела Добринского церковного округа, 38 тысяч собрал коллектив ГУЗ «Добринская ЦРБ», остальные средства поступили от подписчиков группы в телеграм-канале и тех, кто участвовал в розыгрыше торта, изготовленного нашей активной помощницей из с. Пушкино Светланой Скоробогатовой.

Буквально два-три дня понадобилось, чтобы выполнить просьбу еще одного бойца, которую он передал через супругу: требовались резиновые листы для защиты техники от FVP дронов. Вопрос решили с помощью руководства сахзавода в лице Владимира Арустамова, депутата облсовета Геннадия Крутских и главы Богородицкого сельского поселения Александра Овчинникова. В результате 120-метровая резиновая лента уже доставлена по назначению (за ней приезжал сам боец). Вместе с ней передали сахар, овощи, чай и кофе для ребят.

Также оперативно была закрыта одна из недавних заявок земляков-фронтовиков на два генератора. К ее выполнению подключился заместитель главы района Олег Малыхин.

Это пример того, как много можно сделать, сплотившись ради общей цели.

Кстати, помимо выполнения заявок земляков, наша группа оказывает помощь продуктами и овощами для прифронтового ресторанчика «Для своих». Недавно объявляли сбор муки для пекарни в Курскую область, на который откликнулось много неравнодушных селян.

— Спецоперация дала возможность проявиться лучшим человеческим качествам. Как оказалось, рядом с нами живут неравнодушные люди, готовые поделиться своим теплом с ребятами, стоящими на защите Отечества. Практически в каждом уголке нашего района люди объединяются, чтобы помогать фронту. Что бы вы хотели им сказать?

— Да, помимо материальной поддержки, многие добринцы занялись изготовлением востребованных на фронте маскировочных сетей, браслетов выживания, сухих душей, готовят вкусную еду для бойцов. Особенно хочется отметить верхнематренскую группу «В помощь СВО» и ее лидера Зинаиду Крутских, которые плетут масксети вполне профессионально (а это очень важно для безопасности наших ребят!), новопетровцев, Петровскую и Пушкинскую школы.

В Петровском работа кипит. Готовится очередная партия масксетей для отправки на фронт.

Вообще, я за то, чтобы, прежде чем проявлять инициативу и покупать что-то для участников СВО, для начала свяжитесь с нашей группой. Мы расскажем, что требуется ребятам в данный момент. Тогда ваша помощь будет более эффективной. В этом плане хорошо срабатывают школы райцентра. Перед началом очередного сбора они уточняют потребности бойцов и покупают самое необходимое, например, десяток молотков из очередной заявки.

Группа «Твори добро» и неравнодушные люди из села Средняя Матренка собрали для наших бойцов и мирных жителей макароны, крупы, сахар, масло, сигареты.

— Какая помощь вам сейчас нужна?

— Конечно, как я уже говорил, хотелось бы большей активности со стороны подписчиков нашей группы в телеграм-канале. Ведь их на самом деле очень много и даже незначительная сумма, но от каждого, поможет быстро выполнить заявку от бойцов и, возможно, спасти чью-то жизнь. Мы работаем над этим тоже. Наши активисты придумывают новые методы для привлечения внимания к группе, например, объявляют розыгрыши, вырученные средства от которых идут в общую копилку помощи бойцам СВО. Причем, заявляемые «призы» достаточно серьезные: двухкилограммовый торт, резиновая лодка, скоростной велосипед…

Участники группы пришли помочь с погрузкой очередной партии гуманитарной помощи бойцам на фронт. В этот раз было отправлено, кроме прочего, шесть тонн воды.

Не хватает рабочих рук, когда идет погрузка гуманитарки для очередной поездки к линии фронта. Поверьте, загрузить «под завязку» целую машину с теми же стройматериалами — двум-трем добровольцам физически очень тяжело. Поэтому мы в своей группе всегда пишем о том, когда и где будет очередная погрузка, приглашаем всех желающих помочь.

— Алексей, напоследок личный вопрос: есть усталость?

— Да, как и любой человек, нуждаюсь в отдыхе. Хочется больше времени проводить с семьей. Ведь практически все выходные у меня в дороге. Но, с другой стороны, понимаю, что ребятам на фронте во стократ тяжелее. А значит, не время отдыхать и расслабляться. Это будем делать после нашей победы.

Вопросы задавала