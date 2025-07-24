Сплотило боевое братство

Десять лет тому назад была создана Добринская районная общественная организация по защите и поддержке инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, локальных конфликтов и их семей.

В минувшую пятницу многолюдно было в сквере за зданием детско-юношеского центра «Ритм» в Добринке. Несмотря на раннее утро (еще и десяти не было), здесь собралось порядка 30-40 человек. Публика была разновозрастная: юноши и девушки, молодые мужчины, супружеские пары возраста 60+, казаки в парадной форме. Но больше всего было мужчин, которые, объединившись в небольшие (по 4-5 человек) группы, оживленно разговаривали, выразительно жестикулируя. К ним присоединялись вновь подходившие и тогда начинались теплые «обнимашки», горячие приветствия. Было понятно: встретились старые друзья.

Над сквером, где установлены памятники ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, воинам-интернационалистам, жертвам политических репрессий, разносились мелодии патриотических песен.

Случайным прохожим всё стало ясно после того, как к микрофону подошла ведущая Надежда Волкова и, поприветствовав добринцев, сказала:

— Мы собрались на торжественное мероприятие, посвященное 10-летию создания в Добринском районе общественной организации по защите и поддержке инвалидов и участников войны в Афганистане, локальных конфликтов и их семей.

Собравшихся тепло приветствовал заместитель главы администрации района Олег Малыхин, пожелавший воинам (бывшим и настоящим) крепкого здоровья, а всем россиянам — скорейшего мира.

Общественная организация афганцев и участников других локальных конфликтов еще молода. Но, несмотря на свой юный возраст, у нее много друзей. Поздравить с днем рождения виновников торжества пришли представители движения военных волонтеров, военного комиссариата, коллеги по общественным организациям, добринсого казачества, школ и Добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа.

150 добринцев приняли участие в Афганской войне 1979-1989 гг. В боевых действиях они проявили высокие морально-боевые качества. Десять из них были награждены медалью «За отвагу», двадцать три — «За боевые заслуги», шестеро — орденом Красной Звезды.

Четверо наших земляков, воевавших на афганской земле, героически погибли, до конца исполнив свой воинский долг. Вечная память Александру Глотову, братьям Тихонравовым — Валерию и Василию, Александру Карелину. Александр Карелин и Василий Тихонравов посмертно награждены орденом Красной Звезды, Валерий Тихонравов — медалью «За отвагу», тоже посмертно.

Мы свято чтим их память и память всех солдат и офицеров, воевавших в Афганистане.

Погибших воинов-интернационалистов участники торжественного мероприятия почтили минутой молчания.

К монументу погибшим воинам-интернационалистам участники мероприятия возложили живые цветы.

Много добрых слов, теплых поздравлений получили в этот день в свой адрес члены общественной организации, которую с первых дней ее создания возглавил В.В. Машталер.

От имени администрации Добринского муниципального района О.Н. Малыхин выразил Владимиру Васильевичу благодарность за активную гражданскую позицию, значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи и в связи с 10-летием со дня образования, а заместитель директора Пушкинской школы С.В. Скоробогатова вручила букет белых хризантем, как символ надежды на то, что долгожданный мир придет скоро на нашу землю.

По завершении торжественной части мероприятия ветераны войны в Афганистане приняли участие в турнире по стрельбе, организованном в тире Добринского центра физической культуры и спорта.

«Эти люди мужественно выполняли свой долг. Необходимо помнить о подвигах воинов-интернационалистов, воспитывать молодежь на примерах мужества и героизма», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Интервью с председателем районной организации по защите и поддержке инвалидов и участников войны в Афганистане, локальных конфликтов и их семей читайте в следующем номере «ДВ».