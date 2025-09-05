Спортплощадка, кубок и медали…

Праздничную программу в честь 97-летия Добринского района отлично дополнили спортивные мероприятия, не оставившие равнодушными любителей здорового образа жизни.

И ФУТБОЛ, И БАСКЕТБОЛ

Накануне главных районных торжеств, в День Государственного флага, в селе Чамлык-Никольское открыли многофункциональную игровую спортивную площадку с искусственным покрытием.

Подрядчик строительства, липецкое ООО «ПСК Реновация», выполнил все работы точно в срок. Спортивная площадка с красивой изгородью, размером 19 на 32 метра, появилась в Чамлык-Никольском благодаря областной программе «Формирование комфортной городской среды». На сельской спортивной арене, которая органично вписалась в местный парк отдыха, можно играть в мини-футбол и баскетбол. Для того, чтобы открытие состоялось, было израсходовано 2575000 бюджетных рублей.

Церемония открытия спортивного объекта изобиловала приятными моментами. Детям из семьи Карасевых, отец которых находится в зоне СВО, вручили школьные ранцы с набором письменных принадлежностей. Кроме этого, местная ребятня получила лимонад, печенье и вкусные пирожные. И, конечно, детвору порадовали новенькие мячи для игры в баскетбол и футбол. Все подарки приобрели местные предприниматели, ведущие бизнес на земле.

— Выражаю надежду, — сказал глава Талицкого сельсовета Владимир Сатин, — что новая площадка станет еще одним местом притяжения для наших жителей всех возрастов. Единственная просьба к любителям спорта — бережно относиться к общественному имуществу.

Чтобы продлить время для посещения спортплощадки, сельсовет планирует установить рядом с ней систему освещения, а в перспективе — камеры видеонаблюдения.

ПО ЗАКОНАМ ГОСТЕПРИИМСТВА

На стадионе «Колос» в рамках межрегионального турнира по мини-футболу ветераны старше 60 лет вели борьбу за главный приз — Кубок Добринского района. Участие в соревнованиях приняли команды «Балканы» (Липецк), «Факел» (Воронеж), «Ельчанин» (Елец) и «Гелиос» (Добринка). И пусть никого не смущает возраст футболистов: каждый поединок проходил в острой, бескомпромиссной борьбе. А по командному движению на добринской синтетике ветераны и сейчас не уступят своим более молодым оппонентам.

По итогам однокругового турнира определился обладатель Кубка, почетный трофей достался ветеранам воронежского «Факела», второе место заняли добринцы, третье — липчане с сербскими корнями, ельчане стали четвертыми. Кроме главного приза ветеранские команды получили малые кубки, медали и почетные грамоты. Отдельно отметили лучших игроков в своих амплуа. По завершении спортивных баталий наставник «Гелиоса» Александр Требунских особо отметил помощь в организации соревнований со стороны районной администрации и депутата Липецкого облсовета от партии «Единая Россия» Геннадия Крутских. Свой вклад в проведение турнира внес и глава Добринского сельсовета Николай Чижов.

Соревнования подобного уровня решили сделать традиционными.

ПЯТЬ ГОЛОВ И ТРИ ПЕНАЛЬТИ

Завершающим аккордом праздничного спортивного калейдоскопа стал футбольный матч первенства Липецкой области между паршиновским «Родником» и командой «Лебедянь Молоко».

Противостояние этих коллективов должно было внести ясность в предварительную расстановку лидирующей тройки в подгруппе «А». И наши земляки, и лебедянцы претендуют на попадание в заветное трио, дающее право сыграть в финальном мини-турнире за медали первенства.

Первый тайм остался целиком и полностью за гостями. Приезжие футболисты вчистую переиграли паршиновцев, воплотив свое преимущество в забитый мяч. Во втором игровом отрезке наши земляки сравняли счет с пенальти, а затем и вышли вперед.

Усилив атакующий натиск, «Родник» получил право на еще один одиннадцатиметровый, однако удар с «точки» отразил голкипер гостей. Но хозяева все же забили третий мяч. Лебедянцы с поражением были не согласны, и под занавес матча заработали очередной, третий по счету, пенальти. Реализовав его, футболисты из Лебедяни больше не имели шансов поразить ворота паршиновцев.

Итог противостояния — 3:2 в пользу «Родника», что практически обеспечило ему досрочное попадание в финальную «пульку».