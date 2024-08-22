На полях двух сельхозпредприятий Добринского района началась уборка сахарной свеклы. Раннее начало «сладкой страды» объясняется её масштабностью. За три месяца добринским свекловодам предстоит убрать корнеплоды на площади в 24250 гектаров.

Аграрии делают все возможное, чтобы собрать достойный урожай культуры, важной для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Механизаторы Михаил Быков и Александр Васнев открыли «сладкую страду — 2024». Управляя свеклоуборочным комбайном «Ропа», селяне работают в две дневные смены.

В хозяйстве Сергея Киньшина из села Талицкий Чамлык уборку свеклы начали 18 августа. Сладкими корнеплодами здесь заняты 400 гектаров. Половину площадей весной посеяли по традиционной схеме, вторую половину по инновационной технологии «конвизо». Она считается одной из лучших в своем сегменте, позволяет значительно сократить количество гербицидных обработок. Кроме того, нововведение увеличивает рентабельность производства, урожайность и общий процент сахаристости этой сельскохозяйственной культуры. Всходы на протяжении всего периода вегетации демонстрируют устойчивость к стресс-факторам и вредным организмам. Самая главная и принципиальная особенность «конвизо» — изменения в клетках растений, происходящие путем природной мутации, в соответствии с методами классической селекции.

Этот год выдался для добринских селян нестандартным. Весенние заморозки погубили часть свекольных посевов, эти площади пришлось пересевать.

На момент нашего приезда в поле работал один свеклоуборочный комбайн «Ропа». В первую смену, с семи утра до часу дня, машиной управляет Михаил Быков. Затем его меняет Александр Васнев. В семь вечера работа останавливается. В круглосуточном режиме «сладкая страда» начнется немного позже, когда появится определенность с объемом сырья, который сахарный завод будет ежедневно и гарантированно принимать у конкретного свеклосдатчика.

Первые убранные гектары показали неплохую для этого года урожайность. Каждый гектар дает более 300 центнеров сладких корней. Это меньше, чем в прошлом году. Но селян радуют показатели сахаристости: на сегодня этот показатель равен девятнадцати процентам.

Убранная свекла не остается на поверхности. В день выхода этого номера в свет началась ее погрузка и вывоз. Вячеслав Токарев не новичок в своем деле. Его задача — управлять мощным погрузчиком. Корнеплоды заполняют кузов очередного большегруза, и машина отправляется в путь. Жаркая погода не позволяет хранить урожай под открытым небом.

— Пока «сладкую страду» ведем с оглядкой на погоду, — говорит С. Киньшин. — Ни один центнер корней не должен пропасть даром. Жара со временем спадет, а вот без осадков, которые размягчат верхний слой почвы, трудновато. Срочно нужен дождь…

Параллельно с уборкой в хозяйстве Киньшина готовят почву на следующий год под свеклу. В работе применяют передовые агрегаты — дискочизели. Эти комбинированные орудия, обрабатывающие почву как дисками, так и лапами-глубокорыхлителями с боковыми ножами, установленными на глубину обработки дисков.

Важный агроприем доверен механизаторам Василию Бахтину и Сергею Луценко.

Про новую технологию в почвообработке мы расскажем в ближайшем номере «ДВ».

Как сообщил глава Добринского района Александр Пасынков, перед селянами сейчас стоит задача обеспечить максимальное качество уборки корнеплодов. В середине сентября в активную фазу свеклоуборки включится основная часть сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. А пока пожелаем нашим земледельцам успехов в их нелегкой работе.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов взял под личный контроль ход свеклоуборки в регионе.

— Главная задача нынешней осени для селян — хорошая организация всего уборочного процесса. Высокий потенциал наших свекловодов позволяет рассчитывать на позитивные итоговые показатели, — отмечает Игорь Артамонов.