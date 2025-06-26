Страда-25: в ожидании старта

Земледельцы района готовятся к началу очередной жатвы. На производственной базе ООО «Первомайское», которая расположена на окраине деревни Ржавец, появился современный зерноприемный комплекс.

В его составе — мощная сушилка, ЗАВ-50, два складских помещения вместительностью 2000 тонн зерна каждое и весовой пункт с электронным оборудованием.

В этом году зерновой клин хозяйства включает в себя яровой ячмень (350 га) и озимую пшеницу (420 га). Главный агроном «Первомайского» Сергей Емельянов оценивает нынешнее состояние посевов на твердую четверку. Понимает, что скромно, но лучше так, чем заниматься прожектёрством.

— В работе с зерновой группой, — отметил специалист, — мы выработали определенный алгоритм. В качестве подкормок используем микроудобрения, предпосевное внесение селитры, осенью работаем со сложными удобрениями. Предварительный анализ формирующихся зерен показал нормальное содержание в них питательных веществ. Налив колосьев практически завершен. Для хорошего урожая есть все предпосылки.

Три комбайнера — Николай Королев, Андрей Богданов и Александр Аленичев — завершают подготовку «степных кораблей» к выходу в поле. Закрепленные за ними «Торум», «Полесье» и «Акрос» к первому июля встанут на линейку готовности.

Страду-2025 в «Первомайском» планируют начать организованно, здесь все продумали до мелочей. В небольшой механизированный отряд, кроме Богданова, Королева и Аленичева, войдут Сергей Логвин и Алексей Посаднев. Первый на тракторе МТЗ-82 с бочкой будет отвечать за пожарную безопасность. Лето, жара, сухая стерня и пожнивные остатки — каждый момент жатвы должен быть под контролем. Второй механизатор на тракторе К-744 должен выполнять своевременное дискование обмолоченных наделов.

Новый урожай начнет поступать на территорию зерноприемного комплекса. Автомашины с ячменем и пшеницей первой встретит заведующая весовым пунктом Зинаида Артюхова.

В помещении весовой — электронные дисплеи с цифрами (вес принимаемого и перемещаемого зерна) и тетради для занесения в них ежедневных данных.

Машинисты ЗАВа-50, два Александра, Рудой и Алекрицкий, полностью освоили автоматическую установку подработки зерна. Перед началом грядущей жатвы они провели пробную прокрутку всех её узлов и механизмов. Кроме этого, машинистам поручено управление новой модульной сушилкой. Она рассчитана на подработку до необходимых кондиций 20 тонн зерна за один час. При этом влажность поступающей с полей продукции может доходить до 20 процентов. Если того потребуют обстоятельства, сушилка будет работать в круглосуточном режиме.

Учитывая дождливое начало нынешнего лета, наличие на току сушилки лишним не будет.

На перевалке зерна не обойтись без Алексея Зимина и его телескопического погрузчика, водителя Александра Матыцина, рабочих зерноприемного комплекса Марии Усовой и Светланы Никишовой.

Осенью мощности зерноприемного пункта отдадут под маслосемена. К этому времени в «Первомайском» подойдут для уборки наделы подсолнечника. Но это будет позже, а сейчас главный агроном общества, кроме традиционного объезда полей, ежедневно следит за прогнозом погоды.

Таймер жатвы-25 начал обратный отсчет…

“Липецкая область входит в число ведущих аграрных регионов страны. Несмотря на майские заморозки и засуху, по итогам 2024 года объем производства в сельском хозяйстве составил 202,7 миллиарда рублей. По ряду направлений мы стабильно в тройке крупнейших производителей России”, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.