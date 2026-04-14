Стратегическая сессия для педагогов

Лицей №1 п. Добринка стал площадкой, где прошла стратегическая сессия «Проектируем будущее вместе» блока «Образование», на которую собрались более 80 директоров и педагогов общеобразовательных школ нашего муниципалитета. Организаторами стратегической сессии выступили региональные министерства образования и внутренней политики.

В мероприятии также принимали участие заместитель министра образования Липецкой области Александра Панарина, глава Добринского округа Александр Пасынков и начальник отдела образования Вадим Батышкин.

— Сам лично, — сказал Александр Николаевич, — люблю вместе с коллегами принимать участие в подобных стратегических сессиях. Это не только общение, но и коллективная, командная работа в поиске лучших муниципальных практик, которые можно применить на своих территориях. Также и у вас в сфере образования. В ходе совместной работы вы поднимаете проблемные вопросы в образовательной деятельности и все вместе ищете пути их решения. Думаю, что участие в стратегической сессии пойдёт на пользу каждому педагогу.

В своём выступлении Александра Панарина рассказала коллегам об итогах работы и достижениях региональной системы образования. Причём сделала это в формате небольшой видеопрезентации. И увиденные цифры порадовали коллег-учителей. В Липецкой области строятся новые школы, капитально ремонтируются имеющиеся общеобразовательные учреждения и детские сады.

Совершенствуется материально-техническая база школ региона. Впрочем, и в этом году эти темпы правительство Липецкой области сбавлять не намерено. И, как результат этой последовательной работы, рост числа победителей и призёров липецких школьников на федеральных предметных олимпиадах.

После небольшой официальной части педагоги были разделены на команды. Модератор стратегической сессии, коим выступила проректор по проектной работе Липецкого института развития образования Ольга Хроменкова, предложила участникам выработать свои инициативы по развитию системы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, профессионального и дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей.

Участники стратегической сессии предлагали своё видение работы с педагогическими кадрами, совершенствования нормативно-правовой базы и повышения качества образовательного процесса на всех уровнях.

Собравшиеся высказывали идеи о том, что детям надо больше проводить встреч с интересными людьми, рассказывать о родном крае и уходить от монолога учителя на уроках к диалогу и интерактиву.

В конце работы стратегической сессии её организаторы заверили, что все предложения добринских педагогов войдут в региональную Стратегию развития системы образования.