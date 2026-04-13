Цветок из пылинки

У Ирины Павловой из Мазейки хобби — это два в одном: и рукоделие, и цветоводство. Тут плетение кашпо из ротанга встретилось с огромной любовью к цветам.

— Опять Ирина сидит в своём палисаднике, какой же он красивый с весны до поздней осени, — кивнула прохожая в сторону дома Павловых из Мазейки.

— Да она без этого жить не может, — усмехнулась соседка. — Подоконники ещё с зимы рассадой забиты, в теплице места не хватает, а цветовод всё новые сорта сажает…

Ольга Алексеевна Павлова: «Всем зелёным царством заведует дочь Ирина. Я у неё на посылках. Вот помогаю переставлять рассаду бальзаминов, фуксий и пеларгоний, выращенных черенкованием».

НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ МИМО!

Такой разговор о цветочных клумбах Ирины Викторовны Павловой, чей родительский дом напротив автобусной остановки, можно услышать не только от соседок и прохожих, но и от проезжающих мимо на автомобилях по трассе, поскольку свой палисадник с разноцветьем Ирина пододвигает и пододвигает ближе к дороге. Не увидит его разве что слепой.

Впечатляющий результат: шикарные глоксинии и элегантные бегонии (на заднем плане), выращенные Ириной из семян-пылинок. Каждый цветок — результат терпения и заботы хозяйки.

— Люблю возиться с цветами с детства, — признаётся Ирина, — у нас всегда в доме много сортов, в школе, когда поручали их пересадить, делала это с удовольствием.

Да и сейчас у Павловых большие коллекции разных видов. Пышное цветение объединяет их в одну семью.

По признанию хозяйки, она любит, чтоб красивые шапки их украшали. Причём разводит эти коллекции она сама из семян. Бегонии, глоксинии, примулы… Эти живут в доме.

— У примул семена, словно пылинка, — говорит цветовод, — трудно разглядеть даже. Да и у остальных цветов семена чуть более, не превышают размеры мака.

Конечно, можно понять радость Ирины Викторовны, когда из такой пылинки вырастает шикарное растение, да ещё с маленькими перерывами радующее глаз почти весь год.

Великолепные с шелковистыми лепестками эустомы (ирландские розы) различных оттенков от белого и розового до сиреневого и фиолетового тоже растут в кашпо, с душой сплетённых хозяйкой.

Эти катарантус с нежными лепестками и примулу, что сзади него, цветовод-любитель вырастила из крошечных семечек. Цветущую магию мастерица создаёт собственными руками.

БАБУШКИН УРОК

— Любовь к земле, видимо, мне от бабушки по маминой линии передалась. Наша Мария Михайловна Новикова до последнего этим занималась. Сначала проживала в Хворостянке. У неё там маленькая тепличка стояла. Нужные овощи она тоже сама выращивала из собственных семян на всю семью. Я удивлялась, как бабушка ловко из ящиков в тепличку могла высаживать крошечные помидорчики и перчики. Вела тетрадь с записями, где у неё каждый корешок был подсчитан. Мой путь во время учёбы в вузе обычно к концу весны был таким: я выходила из автобуса в селе Хворостянка, забирала у бабушки рассаду и на следующих рейсах продолжала поездку.

Потом бабушка Ирины вместе со своей тепличкой пере-

ехала в Мазейку к дочке с зятем. Тут уже под её присмотром рассадой занялась внучка. И так это наследницу затянуло, что вот уже много лет Ирина увлечённо делом занимается, добавив в бабушкин список множество цветов, какие потом радуют буйством красок и хозяев, и проходящих-проезжающих.

Пышноцветущие катарантусы с нежными лепестками, ароматные розы, изысканные эустомы, яркие петунии и радующие глаз округлыми соцветиями пеларгонии — всё это малая часть плодов её труда.

Обычно огородные культуры и уличные цветы выращиваются для себя. Но их бывает столько, что и соседям достаются, чему те несказанно рады. И сейчас полки и подоконники дома Павловых буквально утопают в ящиках с рассадой: зелёные росточки тянутся к солнцу, обещая богатый урожай и буйное цветение.

По мере роста молодые растения перекочуют в просторную теплицу, где продолжат набирать силу под присмотром хозяйки.

— У нас зелёным царством заведует Ирина, — с улыбкой поведала мама цветовода Ольга Алексеевна, учитель физики с многолетним стажем, — а я у неё на «побегушках». По просьбе дочери могу помочь, а в принципе с радостью наслаждаюсь всем этим великолепием с ароматами и красками.

— Я в таком кропотливом труде черпаю силы и вдохновение, — утверждает главный цветовод дома, — просто наслаждаюсь спокойствием и гармонией, которые мне дарит работа на земле.

ВОЗРОЖДАЕТ РУЧНОЕ РЕМЕСЛО

Что черпает вдохновение — это верно собеседница сказала. Как оказалось, она совсем недавно освоила новый вид творческой деятельности: для уличных цветов стала плести вазоны из ротанга (материал для плетения, напоминающий ивовые прутья; бывает натуральный и искусственный; считается, что последний устойчивее к погодным условиям).

Процесс работы. Так из старого строительного ведра с помощью ротанга и фантазии Ирины рождается цветочное кашпо. Мастерица планирует усложнить конструкции, причём своими же руками.

— Любовь к лозе у меня, видимо, от прадеда Матвея, — смеясь, подчеркнула И.В. Павлова. — Вообще, ранее в сёлах различные корзинки, гнёзда и лукошки мог плести каждый хозяин, что считалось делом привычным. Со временем многое покупалось в магазине и ручные работы отходили на задний план, а зря. Это не только красиво, но и неповторимо: у каждого мастера своя техника, свой узор.

За отличное состояние приусадебного участка и фантазию семейство Павловых награждали на Дне села. Их дочь Ирина скромно пальму первенства передала родителям.

Ирина этим занялась, потому что захотелось ей свои цветочки сажать не просто в плошки, а в красивые ёмкости, чтоб всё эстетично: и сам цветок, и то, в чём он растёт. Пока училась, несложную технику применяла. Собрала все строительные вёдра и оплела их. Старается освоить дело посложнее, уже материал заказала. Из ротанга — по опыту теперь знает — лучше полутрубки, то есть пустые внутри. Жёсткий плести сложнее, но из него узор рельефнее.

— Такую работу с ротангом, — подводит итог разговору собеседница, — считаю настоящим возрождением ручных ремёсел. Люди обленились, всё больше пользуются магазинным, а работать собственными руками очень полезно.