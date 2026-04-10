Субботников апрельская пора

В селе Дурово провели первый в этом году массовый субботник. На предпасхальной неделе активные жители, откликнувшись на призыв местного теротдела, наводили порядок на кладбище и в парке имени Сергея Кабанова.

В парке памяти погибших воинов имени Сергея Кабанова трудились студенты филиала Усманского промышленно-технологического колледжа в п. Добринка. Наравне со всеми общественно полезным трудом занимался депутат облсовета от партии «Единая Россия», руководитель ООО «Гелиос» Геннадий Крутских.

Парк памяти имени гвардии сержанта Сергея Кабанова, погибшего в ходе специальной военной операции 7 марта 2022 года и посмертно награждённого орденом Мужества, открыли 25 июля 2023 года. Инициатива по созданию общественного пространства в центре села принадлежит местным жителям.

Первыми на место субботника прибыли лучшие студенты из Добринки — одиннадцать парней и девушек вместе с рабочим инвентарем.

Участие в подготовке и организации трудового десанта принял руководитель филиала Усманского промышленно-технологического колледжа в п. Добринка Андрей Устюгов. Для него, чей ныне покойный отец Сергей Устюгов прошел суровыми дорогами Афганистана, вопросы патриотизма не являются пустым звуком. Организацию комфортной доставки студентов до Дурово и обратно взял на себя заместитель главы Добринского округа Олег Малыхин. На месте гостей встречала начальник Дуровского теротдела Любовь Жданова.

Многие из студентов в Дурово оказались в первый раз. Дарье Лучниковой, живущей в Добринке, поручили сгребать сухую траву перед обелиском в память о дуровцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Про Сергея Кабанова услышала только перед отъездом из Добринки. Пользуясь случаем, она внимательно изучила памятную надпись на гранитной плите перед входом в парк.

— Оказывается, — сказала девушка, — герои такие же обычные люди, как и я, мои друзья, знакомые. Не зря говорится, что в мире всегда есть место подвигу. Вернусь домой, всем расскажу, в каком месте мне довелось побывать…

Никита Болдин вместе с Алесей Илясовой и Александрой Хавлиной освобождали от старой листвы центральную часть парка. В память о бывшем пришкольном саде здесь оставили яблони, которые до сих пор радуют посетителей парка своими плодами. Работа у ребят спорилась. На совесть трудились Максим Ковыльников, Роман Алексеевских, Данил Буданцев, Виктор Мальшин, Владимир Кружицкий, Сергей Чернышов и Виктория Сарова. Общий ход уборки контролировал преподаватель Никита Расторгуев.

У Геннадия Крутских в машине всегда наготове дежурные грабли. Сколько субботников они прошли вместе со своим хозяином, сосчитать трудно. Ведь у депутата в качестве подшефных территорий — Большая Плавица и прилегающие села и деревни, поселок сахарного завода, село Дурово и окрестности. Наш меценат — так справедливо называют его жители вышеуказанных населенных пунктов. Руководитель крупной агрофирмы не зацикливается на одном сельхозпроизводстве. Помощь селянам, участие в различных социальных проектах, спонсирование инициатив по благоустройству, финансовая поддержка культурных и массовых мероприятий стали для него второй, не менее значимой вехой жизни. Вот и на этот раз он выделил Дуровскому теротделу тракторную тележку для вывоза мусора. Мешки с отходами не оставались на месте работ, их грузили и увозили в сторону объемного контейнера-лодочки.

Строительство парка имени Сергея Кабанова велось по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В работах принимали участие местные жители, районная администрация, сельхозпредприятия. Как всегда, не остался в стороне руководитель ООО «Добрыня» Владимир Арустамов, оказавший финансовую помощь. Неравнодушный депутат Крутских также может занести себе в актив участие в этом масштабном проекте и, прежде всего, финансовой подпиткой.

Пространство парка поделено на три зоны: детскую, зону отдыха и спортивную. Здесь есть пешеходные дорожки, ротонда, детская площадка с песочницей и горкой, лавочки, теннисный стол, беседка. У входа в парк установлен мраморный монумент с портретом героя и стенд с рассказом о его подвиге. Год назад, накануне 80-летия Великой Победы, жители села высадили вторую аллею туй. По данным на 2026 год, заявка Дуровского сельсовета, а теперь — теротдела на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий» с проектом «Обустройство парка памяти погибших воинам имени Сергея Кабанова в с. Дурово, 2-й этап» с установкой спортивной площадки и монтажом системы освещения получила одобрение и достаточное финансирование. Как сообщила Любовь Жданова, дальнейшее благоустройство парка начнется до начала лета.

Полностью убрав территорию, студенты получили от Л. Ждановой приглашение пройти в уютную беседку. Там молодых людей ожидало угощение: бутерброды, сладости и напитки. В ходе дружеской беседы ребята лучше узнали, кем был Сергей Кабанов, как жил, чем увлекался.

Местное кладбище расположено через дорогу от парка. На территории последнего приюта в этот день ударно работали не менее пятнадцати дуровцев. Рука об руку на благо общества трудились и бывший председатель местного колхоза, и фельдшер, и пенсионеры.

— Субботники на общественных началах, — сказал один из его участников Петр Левчук, — и нужны, и важны. Нужны, потому что помогают навести порядок в родном селе, а важны, потому что совместный труд всегда объединяет.

По словам Любови Ждановой, в будущем дуровцы планируют привлекать к субботникам юных жителей. И предлагает всем живущим в Добринском округе присоединяться к этому движению.