Такая долюшка… Очень нелёгкая жизнь сложилась у 88-летней жительницы Березнеговатки Анастасии Михайловны Смольяниновой

Если послушать о судьбе Анастасии Михайловны от кого-то, то сразу можно сказать: радости эта женщина в жизни никогда не видала. Однако, пообщавшись с ней лично, удивляешься, насколько это добрый, ни на кого и ни на чего не озлобленный человек. Более того — она, смеясь, умудряется шутить над своей жизнью. Например, одно из её выражений: «Замуж вышла в 28. Сидела, пока поседела!».

Только на самом деле — когда это ещё случится. А до того, родившись в 1932-м в том же доме, где до сей поры и проживает, она вместе со своим поколением перенесла все невзгоды.

ЧУТЬ ПОВЫШЕ СНОПА

— Я в 9 лет, как началась война, пошла работать в поле. Взрослые женщины косили хлеб, а я и другие девчонки им воду подносили. Папу Михаила Степановича Дулина сразу забрали на фронт, погиб он в Польше в 1944-м. Мама Мария Тимофеевна и мы с братом Василием, помню, сильно плакали. Мама на свинарнике работала, мы ей дома помогали. Только брат-то инвалидом 1-й группы по зрению был. Ох, и придал тоже страданий нам. В детстве полез доставать воробышка и упал на стекло. Сделали вроде операцию и сказали тяжело не работать. А как в колхозе можно работать и чтоб не тяжело? Так и потерял зрение.

(Местные жители хорошо помнят её слепого брата Василия Михайловича Дулина: редко какая свадьба в округе обходилась без его залихватской игры на гармошке. Этим талантом его Господь не обделил).

Летом 1942-го юную Анастасию уже «повысили» в должности: в поле стала носить снопы, хоть и сама еле-еле с них росточком.

— А куда деваться? Так и работали. Нынешние 10-летки это и представить не смогут. Да и не надо. А уж с 1943-го меня на молотилку посылали. Она высокая очень. С трудом до неё доставала. Также солому от молотилки нужно было успевать отгребать.

НА ТЯГОТЫ НЕ ЖАЛОВАЛИСЬ

— А Вы помните 9 Мая 1945-го? — спрашиваю у тёти Насти.

— Мы сначала и не знали, что война закончилась. Утром с мамой смотрим: соседка, учительница Эмма Павловна Дулина, поставила длинную жердину у забора с прикреплённым красным флагом. От неё-то и услышали, что наши победили. Муж Эммы не воевал, а нас с мамой тогда слёзы задушили просто: понимали, что папа-то наш уже никогда не вернётся.

После войны облегчения не наступило. В 16 лет её от родного колхоза «Заветы Ленина» как хорошую труженицу направили на обработку свёклы в совхоз «Михайловский», что в селе Перелёшино (это Панинский район Воронежской области — прим.авт.). Только надо помнить, что работа на свёкле тогда была ручной: практически от посадки, прореживания-прополки до самой копки.

Анастасия Михайловна в 18 лет.

Вот «подняла» Настя Смольянинова совхоз, и едва девчонке исполнилось 18, как её направляют на более серьёзное дело — на торфоразработки под Нижний Новгород. Два года прожила наша землячка там, трудясь за копейки. Но такая оплата была для всех одинаковой. Страна едва-едва вставала на ноги после войны.

— Понятия никто не имел, чтоб жаловаться на трудности, — говорит моя собеседница. Наоборот, все радовались, что мир на земле, нет войны.

В это же время освоили возделывание свёклы и в «Заветах Ленина». Настя и многие другие девушки, кого также направляли в «командировки», вернулись на родину.

— Так рады были, что теперь не надо никуда уезжать. Дома работать станем!

И вновь потекли трудовые будни Анастасии. Поле, дом, огород, хозяйство. Подъём ни свет ни заря. Но это — самая обычная жизнь сельского жителя. А трудовой стаж, несмотря на прежние работы, начнётся у А.М. Смольяниновой почему-то лишь с 1960-го. Получается: даже не в 18 лет, а с 28 годов женщина стала, наконец, работать. (Если верить её трудовой книжке).

Настя (2-я слева) с подружками.

ДВАЖДЫ ВДОВА

В том же 1960-м она выходит замуж. Только участь её женская не будет счастливой. Уже появится на свет дочка, как радость семейной жизни почти тут же завершится: молодой супруг трагически погибнет.

Через несколько лет женщина попытается вновь обмануть судьбу и решает ещё раз выйти замуж. Но, видно, долюшка такая — быть вдовушкой. Второй муж утонул в реке, оставив Настю с двумя маленькими ребятишками: от него родится сын.

Так и продолжила не покладая рук работать. Опереться не на кого совершенно, детей же поднимать надо. Хоть плачь ты по ночам, хоть не плачь.

— Я старалась, чтоб мои дети были одеты-обуты не хуже других. В школу собирала наравне с семейными.

Для этого Анастасия Михайловна во всём жертвовала собой, трудилась днём и ночью в прямом смысле этого слова, особенно летом. Работала сутками на току, где сортировала зерно. В 3 ночи прибегала домой. Практически не раздеваясь, ложилась на часок на кровать перевести дыхание, а в 4 утра — подъём, чтоб подоить корову и вовремя проводить её в стадо, покормить поросят, посыпать курам, сбегать на огород прополоть то, что «замусорилось». Половину площади засаживала табаком на сдачу. (Подросший, в определённый период его надо оборвать, потом порезать, хорошо просушить…. Кто этим делом в сёлах в советские годы занимался, прекрасно помнит, какая это «замороченная» работёнка, особенно дождливым летом.).

Вот прибежала Настёна с огорода, а тут уже опять бригадир людей на ток собирает… Если ж уборочная закончилась, то искала работу в другом месте. Например, стригла овец на овчарне.

— И как Вы успевали всё? — с сочувствием интересуюсь у женщины.

— Сама не знаю. Наверно, Господь силы давал. Потом дети подросли, стали помогать по хозяйству.

В свободное от уборочной страды время А.М. Смольянинова не сидела без дела — стригла колхозных овец.

«НЕ СТОИТ СЕЛО БЕЗ ПРАВЕДНИКА»

Вроде живи и радуйся теперь, Анастасия Михайловна. Но не тут-то было! Ей пришлось помогать поднимать и двух внуков от сына. Не сложилась его семейная жизнь.

Ребятишки остались с папой. Другими словами, с доброй, трудолюбивой, старающейся всем угодить бабой Настей. И вновь у нашей вдовушки всё повторилось сначала: огород, подворье, дети. Лишь когда бабушке 70 лет исполнилось, она перевела корову и свиноматку.

— Многие мои ровесницы даже с мужьями давным-давно на дворе ничего не имели, а я всё корову дою. Что ж было делать? Слава Богу, как-то удавалось её водить, сын, конечно, помогал.

О женщине лишь по-доброму отзываются односельчане, потому что к ней за помощью и ранее, и сейчас можно обратиться хоть днём, хоть ночью.

Сейчас у бабушки Насти 4 внуков и 4 правнуков. Благодарные, они все приезжают, проведывают. Ухаживает за ней соцработница Наталия Михайловна Ковыльникова, приход которой женщина всегда ждёт.

А.М. Смольянинова благодарит Бога, что в свои 88 она сама может ходить, куда пожелает.

— В чём для Вас теперь радость жизни? — задаю свой последний вопрос великой труженице.

— Радуюсь, что Господь даёт мне возможность ходить на своих ногах. Здоровья нет, ну мне и годков-то 88!

«Не стоит село без праведника!» — сказано в пословице. Вы, Анастасия Михайловна, и тысячи таких же, как Вы, и есть те самые праведники, благодаря которым ещё стоят наши сёла.