Теперь мы – жители Добринского муниципального округа

30 сентября 2025 года состоялась первая сессия Совета депутатов Добринского муниципального округа первого созыва, рассмотревшая целый ряд основополагающих вопросов, в том числе о принятии устава Добринского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации.

Председательствовал на первой сессии депутат Совета депутатов округа первого созыва Владимир Николаевич Малыхин. Присутствовали все 20 депутатов, избранных на выборах 14 сентября текущего года.

Кроме того, в работе сессии участвовали глава района, депутаты областного Совета депутатов от нашего района, заместители главы администрации, начальники управления и отделов администрации муниципалитета, руководители правоохранительных органов, председатель молодежного парламента, председатель общественной палаты, председатель контрольно-счетной комиссии, главы сельских поселений, руководители организаций и сельхозпредприятий, представители средств массовой информации.

Депутаты сформировали Совет депутатов Добринского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва, в который вошли 20 депутатов, избранных на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании:

по четырехмандатному избирательному округу №1 –

Гаршин Сергей Валентинович,

Григорьев Сергей Сергеевич,

Коняева Анна Владимировна,

Устюгов Андрей Сергеевич;

по четырехмандатному избирательному округу №2 –

Брыкин Олег Николаевич,

Никишин Дмитрий Александрович,

Новиков Павел Егорович,

Хованских Галина Николаевна;

по четырехмандатному избирательному округу №3 –

Глинкин Дмитрий Александрович,

Доля Сергей Борисович,

Злобин Анатолий Валерьевич,

Примов Рамал Манафович;

по четырехмандатному избирательному округу №4 –

Болдин Дмитрий Иванович,

Жданов Иван Александрович,

Малыхин Владимир Николаевич,

Туракулов Мубиджон Рахимович;

по четырехмандатному избирательному округу №5 –

Бирюкова Анастасия Викторовна,

Доля Надежда Викторовна,

Перова Любовь Васильевна,

Тарыгин Сергей Владимирович.

Председателем Совета депутатов Добринского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва единогласно избран Сергей Сергеевич Григорьев.

Приняв поздравления в связи с избранием на должность председателя, С.С. Григорьев поблагодарил депутатов за оказанное ему высокое доверие, выразил надежду на тесное сотрудничество в решении вопросов местного самоуправления.

Совместно с главой района А.Н. Пасынковым он вручил удостоверения и значки избранным 14 сентября депутатам первого созыва.

Продолжилась сессия под председательством С.С. Григорьева.

— Вношу на ваше рассмотрение предложение об избрании заместителем председателя Совета депутатов Добринского муниципального округа первого созыва Владимира Николаевича Малыхина, — обратился к депутатам председательствующий.

Кандидатура была поддержана единогласно.

Депутаты образовали две постоянные комиссии:

по законодательству, правовым вопросам, местному самоуправлению и вопросам депутатской этики — председатель комиссии А.В. Коняева;

по экономике, бюджету, муниципальной собственности и социальным вопросам — председатель комиссии А.В. Бирюкова.

На сессии была зарегистрирована депутатская группа Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов Добринского муниципального округа первого созыва в количестве 20 человек (т.е. все избранные депутаты). Руководителем группы утвержден А.С. Устюгов, его заместителем — Д.И. Болдин.

После решения организационных вопросов депутаты приняли регламент и устав Добринского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации, а также рассмотрели ряд других вопросов, в том числе об официальных символах (гербе и флаге) округа, о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Добринского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации.