Полюбившийся многим гармонистам фестиваль «Поет гармонь над Битюгом» вышел на международный уровень.

В прошедшее воскресенье, в день Святой Троицы, в Добринском районе прошел 13-й по счету межрегиональный фестиваль народного творчества «Поет гармонь над Битюгом». Главное действо развернулось в живописном месте, на Большой поляне недалеко от Талицкого Чамлыка. С каждым годом ширится география фестиваля. На этот раз он объединил около 20 посланцев из различных регионов нашей страны.

Каждого участника фестиваля представляли зрителям.

Масштабный праздник открылся парадом участников и их знакомством с многочисленными зрителями. Ряжск (Рязанская область), Воронеж, Москва, Тамбов, Елец — это далеко не весь перечень городов, откуда приехали на Битюг творческие коллективы. Среди гостей Добринского края были гармонисты даже из Ижевска. И это, не считая представителей Добринского района! А в этом году впервые участником фестиваля стал народный коллектив «Околица» из Гомельской области Республики Беларусь под руководством Федора Гриневича.

По русской традиции гостей встречают хлебом-солью. Отведал его и глава района Александр Пасынков.

— Мне очень приятно, — сказал в ходе официальной части глава Добринского района Александр Пасынков, — что с каждым годом растет не только число зрителей фестиваля, но и его участников. Если в прошлом году это был межрегиональный фестиваль, то сегодня мы выходим на международный уровень. К нам в гости приехали наши братья из Добрушского района Гомельской области, с которыми у нас побратимские отношения. Надеюсь, что нашим гостям понравится здесь сегодня и мы дальше будет укреплять наши не только социально-экономические отношения, но и культурные связи.

На сцене — юные гармонисты.

Председатель Добрушского районного Совета депутатов Владимир Малиновский поблагодарил А.Н. Пасынкова за приглашение на праздник и отметил добринское гостеприимство, с которым их встретили хозяева фестиваля. Затем он передал А.Н. Пасынкову благодарственный адрес от главы Добрушского района А.А. Горбача и бочонок меда, собранный на белорусской земле.

Верхнематренцы радушно принимали гостей на своем подворье.

О том, что фестиваль «Поет гармонь над Битюгом» стал настоящим брендом не только Добринского района, но и всей Липецкой области, сказал в своем выступленииначальник отдела проектной деятельности и работы с муниципальными образованиями регионального управления культуры и искусства Сергей Прокофьев. Он также подчеркнул, что подобные фестивали очень важны для сохранения традиций народной культуры. Затем руководителям было предоставлено право поднять флаг фестиваля, что означало его официальный старт.

Ансамбль из Белоруссии был отмечен дипломом и наградами фестиваля.

Любой желающий мог поучаствовать в троицких обрядах. Среди них завивание березки, гадание на венках, хоровод. А потом сцену «завоевали» гармонисты-частушечники, которые своими наигрышами, песнями радовали собравшихся жителей и гостей нашего района до самого вечера. В ходе фестиваля действовали несколько площадок. Сельские поселения нашего района развернули свои хлебосольные столы в «Гостевом дворе», бесплатно угощая разными блюдами всех гостей. Рядом работала «Мастеровая слобода», где все желающие могли сделать для себя сувенир своими руками. Было много фотозон, которые таже пользовались спросом у отдыхающих. Взрослые и дети с удовольствием катались на конной повозке. Для ребятни благотворительным фондом «Милосердие» были организованы подвижные и спортивные игры.

На пункте отбора граждан на военную службу по контракту любой желающий мог получить информацию о преимуществах профессии защитника Родины.

Несколько часов фестиваля пролетели незаметно для его участников и зрителей. Наступил момент награждения участников. Хворостянское, Новочеркутинское, Петровское, Богородицкое, Талицкое и Березнеговатское сельские поселения были признаны лучшими в районном конкурсе сельских подворий «Наш островок – России уголок». А.Н. Пасынков и В.А. Малиновский вручили дипломы и ценные подарки всем творческим коллективам и гармонистам, которые выходили в этот день на сцену. Поблагодарили и спонсоров, которые оказали помощь в организации и проведении масштабного праздника. Это Добринское местное отделение «Единой России», ООО «Добрыня», ПАО «Добринский сахарный завод», ООО Петровский Агрокомплекс», Добринское райпо, индивидуальные предприниматели Александр Требунских и Ольга Казьмина.

Зрители и участники разъезжались с Большой поляны с хорошим настроением и с надеждой на новую скорую встречу.