Нынешний сельскохозяйственный год, суперсложный из-за весенних заморозков и последующей летней засухи, доставил земледельцам района немало хлопот и переживаний. Тем не менее, даже при таких неблагоприятных условиях, ряд хозяйств сумел показать высокие результаты. В их числе — ООО «Битюг», который второй год возглавляет молодой генеральный директор Дмитрий Болдин.

ПРО ЖУКА КУЗЬКУ И САЧОК ДЛЯ БАБОЧЕК

Озимая пшеница дала в хозяйстве на круг по 52 центнера отборного зерна. Прошлой осенью в почву заделали семена сортов «гомер» и «гром», районированных к нашей климатической зоне. Как итог — урожай на местных черноземах получился продовольственным, третьего класса, с содержанием клейковины 29-32, а белка — 15 процентов. Говоря простым языком, хлеб у «Битюга» в этом году достиг наивысших качественных кондиций. Соответственно, возросла цена его реализации. В беседе с корреспондентом «ДВ» руководитель сельхозпредприятия рассказал про основные моменты, которые помогли добиться столь значимого результата. Особое место в формировании богатой хлебной нивы сыграл комплекс мероприятий по защите растений от болезней, сорняков и вредителей, а еще жесткий контроль за нормами высева и внесением минеральных удобрений.

— Каждое утро вооружался сачком для бабочек и выезжал в поле, — говорит собеседник, — моей задачей было определить количество крылатых вредителей на один квадратный метр посевов. Со стороны могло показаться, что ученый-энтомолог проводит исследования. Вы слышали про жука кузьку? — обратился ко мне он. Видя мою неосведомленность в этом вопросе, коротко объяснил смысл его утренних вояжей. — В период молочной спелости и созревания колосьев эти насекомые выедают зёрна или выбивают их, если они затвердели. Один жук за период питания (в течение месяца) способен повредить и выбить из колоса от 50 до 90 зёрен, то есть уничтожает от 3 до 6 колосьев. Также немалый урон наносят злаковые трипсы. Если не принять оперативные меры по ликвидации незваных гостей, то итоговые потери урожая могут составить от пяти до двадцати процентов. Своевременные обработки посевов инсектицидными составами позволили избавиться от непрошенных «гостей», применение гербицидов и фунгицидов избавило хлебную ниву от сорняков и болезней. Отсюда и высокий результат, несмотря на засуху.

Главный инженер Вячеслав Черников вместе с механизатором Виктором Рязанцевым намечают планы грядущего ремонта сельхозтехники.

ЗНАНИЯ — СИЛА

Учась в Воронежском агроуниверситете, известной кузнице кадров для сельского хозяйства страны, Дмитрий Болдин получил отличные знания. Смело применяет их на практике, возглавляемое им сельхозпредприятие получило нынешним летом с каждого гектара пашни по 53 центнера ячменя, осенью — 24, 3 центнера подсолнечника и 18 центнеров сои. Стоит отметить, что в этом году на полях «Битюга» использовался гибридный семенной материал только отечественной селекции. И российские наработки не подвели.

Взять, к примеру, сою. Эта бобовая культура после обмолота показала содержание белка от 39 до 41 процента. Такие качественные характеристики сразу сделали местные бобы дороже на треть от стандартных цен на сою в нынешнем году. Более низкая по сравнению с 2023-м годом урожайность этой технической, пищевой и одновременно кормовой культуры была с лихвой компенсирована высоким качеством зерна.

ПРОФЕССИОНАЛЫ, УНИВЕРСАЛЫ

Анализируя показатели нынешнего года, гендиректор «Битюга» особо отметил вклад в общее дело простых сельских тружеников. Без их старания и качественного выполнения агроприемов невозможно было добиться хороших результатов.

Каждый — профессионал, на своем рабочем месте вносил посильную лепту в увесистый «каравай». Механизаторы-универсалы Александр Тамрян, Сергей Трухачев, Дмитрий Кучерявенко, Виктор и Николай Рязанцевы, Сергей Яблонских, Александр Дробышев, Борис Дедяев, Виктор Ширяев, водители Иван Шеховцов, Александр Якимов, Вадим Дзукаев, отец и сын Валерий и Данил Стрельниковы. Вот те люди, чьими руками пишется новейшая история «Битюга». Кроме комбайнеров и водителей, ритмичную работу всего сельхозпредприятия обеспечивают исполнительный директор «Битюга» Иван Болдин, агроном Владимир Конопкин, главный инженер Вячеслав Черников.

ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА

Молодой и амбициозный руководитель «Битюга» еще в прошлом году обозначил перед собой цель — вывести сельхозпредприятие на лидирующие позиции в Липецкой области по производству продукции растениеводства. Причем не только по урожайности, но и по качеству. Первые, довольно обнадеживающие и от того перспективные шаги в этом направлении уже сделаны.

— Начали в хозяйстве условную трехлетку, — подвел итог беседы Д. Болдин, — за это время мы должны сделать так, чтобы все, что сеем, было не только высокоурожайным. Каждую культуру постараемся обеспечить высоким качественным потенциалом. В этом я вижу своеобразную страховку от капризов матушки-природы…