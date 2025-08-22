Триколор объединяет

В Хворостянке поддержали семью защитника.

Работники культуры Хворостянского СДК провели мероприятие, приуроченное ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Мы побывали в гостях у жительницы нашего села, многодетной матери, жены участника СВО Кудряшовой Любови Игоревны. Встреча прошла в очень дружеской и теплой атмосфере.

За приятным чаепитием звучали песни о России, шёл разговор о Государственном флаге России — символе мощи и величия страны, патриотизме нашего народа.

Такие встречи важны для нас. Они напоминают, что патриотизм начинается с поддержки близких.