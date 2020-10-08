Происшествия

Труп на дороге в Добринском районе. Полиция просит откликнуться очевидцев происшествия

3 часа назад
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5 октября на автодороге п. Добринка – с. Демшинка в районе элеватора был обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, смерть наступила в результате дорожно-транспортного происшествия 3 октября 2020 года, около 19.00 часов.

Погибшего сбили на проезжей части, а затем скинули в кювет и скрылись с места ДТП.

ОБРАЩЕНИЕ ПОЛИЦИИ

“Уважаемые жители района! Всех располагающих какой- либо информацией об этом преступлении, просим сообщить в дежурную часть ОМВД России по Добринскому району по телефону 2-14-50 или уголовный розыск по телефону 2-17-73.

Если информация поможет раскрытию преступления, сообщившему её, гарантируем вознаграждение”.

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