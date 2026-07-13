Цыганское озеро и уникальные болота. Студент-зоолог открывает тайны Добринского края

Академический отпуск — не повод сидеть сложа руки, особенно если ты будущий зоолог. Илья Монашев, студент-биолог, решил использовать это время с максимальной пользой: вместо отдыха он отправился в экспедицию по самым отдаленным уголкам Липецкой области. Молодой ученый, уже сотрудничающий с заповедником «Галичья Гора», поставил перед собой амбициозную задачу: составить карту распространения инфузорий в водоемах региона.

Его маршрут пролег через Добринский и Усманский районы. И, как признается Илья, Добринка стала для него настоящим открытием.

— Этот район уникален в биологическом и ландшафтном плане. Прежде всего — своими болотными комплексами. Такого разнообразия гидрологических объектов нет больше нигде в области, — уверен Илья.

Вместе с ним в неизведанные места отправилась небольшая, но сплоченная команда: студентки Воронежского госуниверситета Анна Глянько и Юлия Ющенко, а также опытный орнитолог с «Галичьей Горы» Наталья Слюсарева.

Добраться до самого отдаленного района оказалось непросто, но наука не терпит препятствий. Связавшись с местным общественником Наталией Игнатовой, исследователи получили не только информацию о состоянии водоемов, но и выход на администрацию. Заместитель главы округа Олег Малыхин встретил гостей, оперативно решил вопрос с транспортом и помог организовать комфортное проживание в гостинице.

Целых шесть дней биологи колесили по Добринскому району: пробирались пешком через заросли, объезжали поля на машине, собирали пробы. Их внимание привлекли самые необычные точки на карте — солонцы и знаменитое Цыганское озеро.

— Это место поражает. Представьте: посреди бескрайних полей вдруг неожиданно появляется озеро — настоящий памятник природы, — делится впечатлениями Илья.

Добринские болота, как оказалось, представляют большой интерес для ученых.

Несмотря на узкую специализацию (инфузории — тема для избранных), результаты экспедиции имеют огромное значение для науки. Собранный материал ляжет в основу серьезных статей в профильных журналах, где имя Добринского округа прозвучит на всю страну.

Но главное открытие ждало ученых за пределами пробирок и микроскопов — люди.

— Мы ехали в неизвестность, переживали, как нас примут. А в итоге встретили удивительно добрых, отзывчивых и позитивных людей, — признаются участники экспедиции. — Поддержку мы чувствовали на каждом шагу. Добринка полностью оправдывает свое название. Это не просто красивый поселок, это место с большой душой.

Фото Ильи Монашева.