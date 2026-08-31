Творческий подарок от Евгения Васильева

Нет событий важнее людей.

Каждый — это событие..

(Евгений Евтушенко)

По словам Евгения Евтушенко, «людей неинтересных в мире нет … у каждого свой тайный личный мир…» — совокупность мыслей, чувств, переживаний, который делает его уникальным.

Своей уникальностью сумел поделиться Евгений Петрович Васильев, автор книги «О друзьях-товарищах», презентация которой состоялась в уютном зале районной библиотеки в рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Добринского округа.

Врач- инфекционист с 50- летним стажем, переехавший в Добринку 30 лет назад из Казахстана, помимо медицины увлеченный журналистикой, подарил жителям Добринки свои творческие зарисовки о людях, которые оставили след в его душе. Особенно приятно, что героями его книги стали и наши дети, проявившие себя в творческих конкурсах: Татьяна и Валерия Кахиани, Арина и Анна Афанасьевы, Людмила Ларина, Ника Валуйская, Екатерина Нестерова, Анастасия Солопова, Анастасия Ли, Яна Акулинина получили в подарок книгу со страницами о них самих и дарственной надписью от автора с пожеланиями дальнейших успехов!

Книга Е.П. Васильева также пополнила фонд районной библиотеки и доступна всем желающим познакомиться с его «друзьями- товарищами».

Татьяна АКУЛИНИНА.

Фото Алексея АФАНАСЬЕВА.

На фото: Автор книги Евгений Васильев вместе с героями своих повествований.

