У добринских учителей-туристов — серебро

В первые дни июля в Усманском районе, в зоне лыжной базы, прошёл традиционный областной туристский слёт педагогических работников Липецкой области. Среди десятков команд, как всегда, уверенно заявила о себе сборная Добринского муниципального округа. Наши педагоги не просто участвовали, а по-настоящему боролись за результат, демонстрируя и спортивную подготовку, и творческую находчивость.

Эти дни стали для учителей редкой возможностью выйти за рамки привычных уроков. Атмосфера слёта располагала к неформальному общению, раскрывала скрытые таланты и напоминала: даже у самых ответственных и серьёзных людей в душе есть место азарту и детской радости от преодоления трудностей. В программе были и серьёзные испытания, и конкурсы, где ценились смекалка и чувство юмора. Обязательным стал и конкурс биваков с дегустацией приготовленных блюд.

— Тематика соревнований посвящалась Году единства народов России, — рассказывает участник турслёта Владимир Владимирович Кретинин, — мы представляли наш русский народ, а также члены команды были в костюмах народов Севера, татарском и дагестанском.

По словам педагога, самый сложный момент для добринских туристов был на короткой дистанции (500-600 м), включавшей в себя сразу несколько видов соревнований: маятник, навесную переправу и т.д. Добринцев здесь буквально на мгновение опередили измалковцы.

— Мы с ними, — продолжает Владимир Владимирович, — по окончательному подсчёту очков набрали одинаковое количество, а в творческих и краеведческих конкурсах нам не было равных. Однако жюри приняло решение, что главной должна быть та самая короткая дистанция. Поддержать нашу команду приезжал начальник отдела образования Добринского округа Вадим Владимирович Батышкин.

По итогам напряжённой борьбы команда добринских педагогов-туристов заняла почётное второе место. И все они прекрасно знают: этот результат — не случайность, а отражение слаженной работы, упорства и умения держаться вместе в любой ситуации. Ведь не случайно до того несколько раз они становились победителями и представляли регион на всероссийском уровне.

Туристский слёт ещё раз убедительно показал: педагоги — люди особого склада. Их профессиональный труд требует огромной самоотдачи, но и отдыхать они умеют достойно: ярко, активно, с пользой для души и тела. От всей души благодарим участников команды Добринского округа и поздравляем с отличным результатом: второе место по региону дорогого стоит!

НЕ ПОДВЕЛИ НАСТАВНИКОВ

Мы радуемся успеху наших учителей, но ещё более гордимся достижениями их подопечных. В середине июня в Липецке прошёл региональный слёт юных туристов, где добринские ребята смогли тоже по-настоящему проявить себя.

Программа не давала скучать ни минуты: соревнования по спортивному туризму, динамичное «ориентшоу», конкурс краеведов «История земли Липецкой», творческий конкурс плакатов «Туризм объединяет, заряжает, развивает!», посвящённый Году единства народов России, и напряжённый туристский брейнринг.

В каждом состязании чувствовалось: для участников это не просто игры, а возможность доказать, на что они способны. И результат стал лучшим подарком для наставников: команда из Добринского округа под руководством Владимира Владимировича Кретинина и Ильи Константиновича Рокоссовского одержала уверенную победу в областных соревнованиях.

Ребята не подвели своих педагогов: слаженность, выучка и боевой настрой были заметны на каждом этапе. Эта победа — не только про скорость и ориентирование, но и про доверие между наставниками и воспитанниками: тренеры вложили в ребят знания, дисциплину и любовь к туризму, а юные спортсмены достойно отстояли честь своего края.