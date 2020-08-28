У Лебедянки теперь есть свой гимн

Надежда Шкарина (в девичестве Малыхина) родилась в с. Лебедянка. Окончив школу, поступила на филологический факультет Липецкого пединститута. Правда, работать по специальности не пришлось. Много лет трудилась совсем в другой сфере — индустрии красоты и здоровья.

Надежда давно обосновалась в Липецке, но связь с малой родиной, где живут ее родители, не прерывает, используя любую возможность, чтобы побывать в родной Лебедянке и погостить в родительском доме.

Пять лет назад Надежда начала писать стихи.

— Я хорошо запомнила тот день, а точнее, ночь, — 6 мая 2015 года. Мучила бессонница и появилась навязчивая мысль в голове: писать что ли начать? В ту ночь родились первые четыре стихотворения и еще два утром. Как сейчас понимаю, простые и наивные. А потом уже не могла остановиться.

Творческие задатки у Надежды были всегда: переделывала песни для школьных мероприятий, в институте сочиняла четверостишия для студенческих капустников. А однажды заняла второе место в конкурсе частушек, который проводила газета «Житье-бытье». Так что переход к следующему этапу — написанию стихов, наверное, вполне закономерен.

Первыми читателями стали интернет-пользователи. Надежда выложила несколько стихотворений на своей странице в Одноклассниках. Положительные отклики на них побудили к тому, чтобы завести авторскую страничку на сайте Стихи. ру. Сегодня у нее около десяти тысяч читателей и опубликовано более 350-ти произведений.

— Это мой способ самореализации. Я сделала вывод, что стихи, как, наверно, и любое литературное творчество, сегодня больше востребовано у людей старшего поколения.

Молодежь на наш сайт заходит крайне редко. Например, мои читатели категория 55+. Судя по откликам, людям особенно нравятся стихи на житейские темы. Многие находят в них сходство с пережитыми ими самими ситуациями и пишут об этом в своих отзывах. Обратная связь с читателями для меня очень важна. Она дает понять, туда ли иду и нужны ли кому-то мои стихи.

Надежда признается, что постоянно занимается самоедством, критически подходит ко всему, что пишет.

— Никогда не считала себя поэтом. А когда читаю известных авторов и начинаю сравнивать со своими стихами, понимаю: нет, совсем не то… Знаю, что нужно еще больше работать над собой, ведь нет предела совершенству. Муж, мама, племянница Людмила — самые близкие люди, которым я доверяю, они же и самые строгие критики. Папа Михаил Филиппович большой книголюб, до пенсии работал секретарем в сельсовете, мама Александра Тихоновна 40 лет трудилась дояркой. Их мнение для меня самое важное.

— Что Вас вдохновляет? — интересуемся у нашей собеседницы.

— Пережитые когда-то эмоции и все, что происходит вокруг. Много пишу о любви, родной Лебедянке. Ей я даже посвятила песню. Хотелось, чтобы у нашего села был свой гимн, и земляки гордились, что родились в таком прекрасном месте, с красивым названием. Музыку к стихам написал Николай Жуков из Ивановской области. Он сам ее и исполняет. Мама однажды говорит: «Полю картошку, а с соседней улицы доносится твоя «Лебедянка». Приятно, что люди слушают, им нравится.

Творчество Надежды Шкариной, действительно, нравится любителям поэзии. Она вместе с другими авторами публиковалась в четырех сборниках. А в 2018 году выпустила свой (около трехсот страниц) под названием «Русская душа» тиражом 100 экземпляров. Книги разошлись быстро. Четыре из них заказали жители Германии — наши бывшие соотечественники. Стихи Надежды, по их словам, напоминают им о родине. Есть ее сборник и в Лебедянской сельской библиотеке. Наша землячка поделилась, что готовит к изданию вторую книгу.

Надежда часто посвящает стихи своим близким и друзьям, правда, их она никогда не выкладывает на всеобщее обозрение. Это личное.

— Родственники и подруги всегда ждут от меня к празднику оригинальное поздравление: стихи или даже песни. Стараюсь их не разочаровывать.

Лебедянка моя

Гимн селу пою, похожему на лето

Иду к речке по тропинке, чуть дыша.

Лебедянка, ты восьмое чудо света,

Навсегда с тобой, с тобой моя душа.

Здесь берёзки в поле шепчутся друг с другом,

Устремляя взор свой в неба синеву.

Из-за речки встаёт солнце полукругом,

И туман седой ложиться на траву.

Припев:

Лебедянка, деревенька ты родная,

Сердцу милая, такая дорогая.

Ах, пруды твои какие и рыбалка!

Лебедянка, лебедянка, лебедянка!

Тут кузнечики особенно стрекочут,

И усеяны ромашками луга

Моё сердце обрести покой здесь хочет,

И здесь каждая травинка дорога.

Я, как ласточка, к тебе вновь прилетаю

Деревенька, деревушечка моя.

На родной земле душою отдыхаю,

Мне ночами снится реченька твоя.

Припев

Снится дом родной, с берёзкой у порога.

Несказанно по тебе скучаю я.

Ты живи, живи, родная, ради Бога,

Деревенька, сердцу милая моя.

Мне так дороги поля твои, дорОги.

Все места грибные знаю я твои.

И несут меня к тебе, ах, мои ноги.

Ты прими меня в объятия свои.

Припев.

Несостоявшийся переезд

Старушку одну забирала

Дочь старшая в город к себе.

Одной тяжело очень стало

Ей жить в отдалённом селе.

Всех кур по соседям раздали,

Кота Ваську взяли с собой.

Им много доставил печали

Пес старый по кличке Прибой.

Собак дочь не очень любила.

И места совсем не нашлось…

К тому ж много лет ему было —

Оставить бедняжку пришлось.

Волнуясь, в авто мать садилась,

Пёс взглядом её провожал.

Машина под горку катилась,

Он долго за нею бежал…

Нахлынули горькие слёзы.

Старушка рыдала почти:

— Ведь скоро наступят морозы,

Дружочек мой верный, прости!..

— Не плачь, мама, — дочь говорила, —

Его кто-нибудь подберёт.

А совесть с укором твердила:

— Вернись, дело так не пойдёт!..

— За тех, кого так приручили,

В ответе мы,— молвила мать,—

С псом вместе лет много прожили —

Нельзя мне его оставлять!

Старушка опомнилась: — Что же

Я делаю? Зять, ну-ка стой!

Ведь мне поступать так негоже.

Везите обратно домой!

— И дело не только в Прибое.

Я в городе жить не смогу.

В избушке своей и в покое

Я лучше свой век доживу.

— Душа моя здесь, вы поймите,

В родном уголочке земли.

А слягу — тогда, как хотите…

И слезы опять потекли.

— В сторонке любимой, уж знайте,

Мне лучше, — добавила мать.

А вы чаще нас навещайте.

С Прибоем мы будем вас ждать.

Они развернулись. Замечу,

У дочери голос дрожал.

Завидев машину, навстречу

Прибой потихоньку бежал…

Август прощается с нами,

Осень стучится в окно…

Лето чарующей даме

Место уступит своё.

Непредсказуема очень,

Может смеяться до слёз

Дама капризная Осень

С рыжей копною волос.

Шляпку сменив на косынку,

А сарафан — на жакет,

Рано в туманную дымку

Встретить пойду я рассвет.

К речке спущусь я, взяв донку,

Шёпотом встретит камыш.

Пёс мне соседский вдогонку

Лает задорно. Глупыш!..

Цаплю спугнул своим лаем —

Скоро на юг ей лететь…

Я же, любуясь сим раем,

Буду рыбачить сидеть.

Дождик нотку грусти

В душу навевает.

Кот присел под кустик —

Дождь пережидает.

Нитью тонкой вьётся

Памяти клубочек.

Детство не вернётся

Даже на денёчек.

Кажется, недавно

Я была девчонкой.

Озорной, забавной,

С кучерявой чёлкой.

С беззаботным смехом

Убегала в лето.

Отзовётся эхом

Детство моё где-то…

Отзовётся звонко,

В счастье возвращая.

Кажется, девчонкой

Лишь вчера была я.

Возраст юный этот

Сердцу очень дорог!

Вот бы снова в лето!..

Но давно за сорок…

В суматошный город возвращаюсь,

Покидая райский уголок.

И заплачу даже, вам признаюсь,

Я, едва шагнувши за порог.

Всё родное здесь и дорогое:

Каждая травинка и цветок.

Небо бесконечно голубое,

Через речку тихую мосток.

Трели из заброшенного сада

Соловья, который в нём живёт.

Каждым летом я ему так рада!

Мне он о любви всегда поёт.

Дорог куст сирени под окошком.

Всё, как в детстве, — на своих местах:

На пороге дремлющая кошка,

Даже воробьи на проводах.

Уезжаю вновь на грустной ноте…

Буду по деревне я скучать.

Возвращаюсь в город и к работе,

Соловья мне будет не хватать…

И приснятся дом родной, калитка,

Папа, вслед мне машущий рукой…

Мамина усталая улыбка

И мосток над тихою рекой.

В выходные с радостью большою

Я приеду в отчий дом опять,

Чтобы отдохнуть там всей душою,

Крепко отца с матерью обнять…