У Лебедянки теперь есть свой гимн

Надежда Шкарина (в девичестве Малыхина) родилась в с. Лебедянка. Окончив школу, поступила на филологический факультет Липецкого пединститута. Правда, работать по специальности не пришлось. Много лет трудилась совсем в другой сфере — индустрии красоты и здоровья.
Надежда давно обосновалась в Липецке, но связь с малой родиной, где живут ее родители, не прерывает, используя любую возможность, чтобы побывать в родной Лебедянке и погостить в родительском доме.
Пять лет назад Надежда начала писать стихи.
— Я хорошо запомнила тот день, а точнее, ночь, — 6 мая 2015 года. Мучила бессонница и появилась навязчивая мысль в голове: писать что ли начать? В ту ночь родились первые четыре стихотворения и еще два утром. Как сейчас понимаю, простые и наивные. А потом уже не могла остановиться.
Творческие задатки у Надежды были всегда: переделывала песни для школьных мероприятий, в институте сочиняла четверостишия для студенческих капустников. А однажды заняла второе место в конкурсе частушек, который проводила газета «Житье-бытье». Так что переход к следующему этапу — написанию стихов, наверное, вполне закономерен.
Первыми читателями стали интернет-пользователи. Надежда выложила несколько стихотворений на своей странице в Одноклассниках. Положительные отклики на них побудили к тому, чтобы завести авторскую страничку на сайте Стихи. ру. Сегодня у нее около десяти тысяч читателей и опубликовано более 350-ти произведений.
— Это мой способ самореализации. Я сделала вывод, что стихи, как, наверно, и любое литературное творчество, сегодня больше востребовано у людей старшего поколения.
Молодежь на наш сайт заходит крайне редко. Например, мои читатели категория 55+. Судя по откликам, людям особенно нравятся стихи на житейские темы. Многие находят в них сходство с пережитыми ими самими ситуациями и пишут об этом в своих отзывах. Обратная связь с читателями для меня очень важна. Она дает понять, туда ли иду и нужны ли кому-то мои стихи.
Надежда признается, что постоянно занимается самоедством, критически подходит ко всему, что пишет.
— Никогда не считала себя поэтом. А когда читаю известных авторов и начинаю сравнивать со своими стихами, понимаю: нет, совсем не то… Знаю, что нужно еще больше работать над собой, ведь нет предела совершенству. Муж, мама, племянница Людмила — самые близкие люди, которым я доверяю, они же и самые строгие критики. Папа Михаил Филиппович большой книголюб, до пенсии работал секретарем в сельсовете, мама Александра Тихоновна 40 лет трудилась дояркой. Их мнение для меня самое важное.
— Что Вас вдохновляет? — интересуемся у нашей собеседницы.
— Пережитые когда-то эмоции и все, что происходит вокруг. Много пишу о любви, родной Лебедянке. Ей я даже посвятила песню. Хотелось, чтобы у нашего села был свой гимн, и земляки гордились, что родились в таком прекрасном месте, с красивым названием. Музыку к стихам написал Николай Жуков из Ивановской области. Он сам ее и исполняет. Мама однажды говорит: «Полю картошку, а с соседней улицы доносится твоя «Лебедянка». Приятно, что люди слушают, им нравится.
Творчество Надежды Шкариной, действительно, нравится любителям поэзии. Она вместе с другими авторами публиковалась в четырех сборниках. А в 2018 году выпустила свой (около трехсот страниц) под названием «Русская душа» тиражом 100 экземпляров. Книги разошлись быстро. Четыре из них заказали жители Германии — наши бывшие соотечественники. Стихи Надежды, по их словам, напоминают им о родине. Есть ее сборник и в Лебедянской сельской библиотеке. Наша землячка поделилась, что готовит к изданию вторую книгу.
Надежда часто посвящает стихи своим близким и друзьям, правда, их она никогда не выкладывает на всеобщее обозрение. Это личное.
— Родственники и подруги всегда ждут от меня к празднику оригинальное поздравление: стихи или даже песни. Стараюсь их не разочаровывать.
Лебедянка моя
Гимн селу пою, похожему на лето
Иду к речке по тропинке, чуть дыша.
Лебедянка, ты восьмое чудо света,
Навсегда с тобой, с тобой моя душа.
Здесь берёзки в поле шепчутся друг с другом,
Устремляя взор свой в неба синеву.
Из-за речки встаёт солнце полукругом,
И туман седой ложиться на траву.
Припев:
Лебедянка, деревенька ты родная,
Сердцу милая, такая дорогая.
Ах, пруды твои какие и рыбалка!
Лебедянка, лебедянка, лебедянка!
Тут кузнечики особенно стрекочут,
И усеяны ромашками луга
Моё сердце обрести покой здесь хочет,
И здесь каждая травинка дорога.
Я, как ласточка, к тебе вновь прилетаю
Деревенька, деревушечка моя.
На родной земле душою отдыхаю,
Мне ночами снится реченька твоя.
Припев
Снится дом родной, с берёзкой у порога.
Несказанно по тебе скучаю я.
Ты живи, живи, родная, ради Бога,
Деревенька, сердцу милая моя.
Мне так дороги поля твои, дорОги.
Все места грибные знаю я твои.
И несут меня к тебе, ах, мои ноги.
Ты прими меня в объятия свои.
Припев.
Несостоявшийся переезд
Старушку одну забирала
Дочь старшая в город к себе.
Одной тяжело очень стало
Ей жить в отдалённом селе.
Всех кур по соседям раздали,
Кота Ваську взяли с собой.
Им много доставил печали
Пес старый по кличке Прибой.
Собак дочь не очень любила.
И места совсем не нашлось…
К тому ж много лет ему было —
Оставить бедняжку пришлось.
Волнуясь, в авто мать садилась,
Пёс взглядом её провожал.
Машина под горку катилась,
Он долго за нею бежал…
Нахлынули горькие слёзы.
Старушка рыдала почти:
— Ведь скоро наступят морозы,
Дружочек мой верный, прости!..
— Не плачь, мама, — дочь говорила, —
Его кто-нибудь подберёт.
А совесть с укором твердила:
— Вернись, дело так не пойдёт!..
— За тех, кого так приручили,
В ответе мы,— молвила мать,—
С псом вместе лет много прожили —
Нельзя мне его оставлять!
Старушка опомнилась: — Что же
Я делаю? Зять, ну-ка стой!
Ведь мне поступать так негоже.
Везите обратно домой!
— И дело не только в Прибое.
Я в городе жить не смогу.
В избушке своей и в покое
Я лучше свой век доживу.
— Душа моя здесь, вы поймите,
В родном уголочке земли.
А слягу — тогда, как хотите…
И слезы опять потекли.
— В сторонке любимой, уж знайте,
Мне лучше, — добавила мать.
А вы чаще нас навещайте.
С Прибоем мы будем вас ждать.
Они развернулись. Замечу,
У дочери голос дрожал.
Завидев машину, навстречу
Прибой потихоньку бежал…
Август прощается с нами,
Осень стучится в окно…
Лето чарующей даме
Место уступит своё.
Непредсказуема очень,
Может смеяться до слёз
Дама капризная Осень
С рыжей копною волос.
Шляпку сменив на косынку,
А сарафан — на жакет,
Рано в туманную дымку
Встретить пойду я рассвет.
К речке спущусь я, взяв донку,
Шёпотом встретит камыш.
Пёс мне соседский вдогонку
Лает задорно. Глупыш!..
Цаплю спугнул своим лаем —
Скоро на юг ей лететь…
Я же, любуясь сим раем,
Буду рыбачить сидеть.
Дождик нотку грусти
В душу навевает.
Кот присел под кустик —
Дождь пережидает.
Нитью тонкой вьётся
Памяти клубочек.
Детство не вернётся
Даже на денёчек.
Кажется, недавно
Я была девчонкой.
Озорной, забавной,
С кучерявой чёлкой.
С беззаботным смехом
Убегала в лето.
Отзовётся эхом
Детство моё где-то…
Отзовётся звонко,
В счастье возвращая.
Кажется, девчонкой
Лишь вчера была я.
Возраст юный этот
Сердцу очень дорог!
Вот бы снова в лето!..
Но давно за сорок…
В суматошный город возвращаюсь,
Покидая райский уголок.
И заплачу даже, вам признаюсь,
Я, едва шагнувши за порог.
Всё родное здесь и дорогое:
Каждая травинка и цветок.
Небо бесконечно голубое,
Через речку тихую мосток.
Трели из заброшенного сада
Соловья, который в нём живёт.
Каждым летом я ему так рада!
Мне он о любви всегда поёт.
Дорог куст сирени под окошком.
Всё, как в детстве, — на своих местах:
На пороге дремлющая кошка,
Даже воробьи на проводах.
Уезжаю вновь на грустной ноте…
Буду по деревне я скучать.
Возвращаюсь в город и к работе,
Соловья мне будет не хватать…
И приснятся дом родной, калитка,
Папа, вслед мне машущий рукой…
Мамина усталая улыбка
И мосток над тихою рекой.
В выходные с радостью большою
Я приеду в отчий дом опять,
Чтобы отдохнуть там всей душою,
Крепко отца с матерью обнять…