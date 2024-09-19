Несколько дней тому назад глава района Александр Пасынков встретился с нашим земляком, участником специальной военной операции Алексеем, с позывным «Маэстро».

Мужчина прибыл на родную землю ненадолго: буквально на следующий день после этой встречи Алексей снова отправился «за ленточку».

Встреча была теплой. Боец рассказал, как воюют наши земляки, какие примеры мужества и героизма они проявляют на передовой. А еще солдат передал искренние слова глубокой благодарности всем неравнодушным добринцам за постоянно оказываемую помощь фронту.

Вот и в этот раз мужчина отправился на передовую не с пустыми руками. Ему передали квадрокоптер «Мавик-3», запасные аккумуляторы, сбросы для него, а также три рации.

— Это оборудование, особенно квадрокоптер, очень нужно на передовой, так как используется для наблюдения за противником и разведки, — подчеркнул «Маэстро». — Современная война идет именно с применением беспилотной летательной техники. Я говорю большое спасибо всем добринцам — взрослым и детям. Мы чувствуем вашу поддержку и помощь. Мы вместе и поэтому победа будет за нами!

Как рассказал А.Н. Пасынков, в приобретении «Мавика» принимали участие администрация Добринского района, фермерские хозяйства, неравнодушные жители района. Он поблагодарил всех причастных за такое единение.