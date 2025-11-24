У подножия памяти. История обелиска в с. Дурово

Памятник открыт в ноябре 1977 года, накануне празднования 60-летнего юбилея Октябрьской революции

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

Инициатором возведения монумента был бывший председатель колхоза имени Карла Маркса Владимир Семенович Зубков — человек, прошедший всю войну и почти три десятка лет возглавлявший это хозяйство. Уроженец с. Падворки Хворостянского района, он был призван в армию 1 сентября 1939-го. Воевал в составе танковой бригады. Войну закончил в звании майора. Демобилизовался в 1954 году и тогда же возглавил колхоз им. Карла Маркса.

Владимир Семенович Зубков — инициатор создания памятника в селе Дурово, прошедший войну в звании майора танковых войск.

Его, принципиального, болеющего душой за дело и простых колхозников, никогда не пасовавшего перед вышестоящим начальством, люди до сих пор вспоминают добрым словом.

На митинг, посвященный открытию памятника, пришли практически все жители села. С одной стороны стояли школьники в парадной форме, с букетами цветов. С другой застыл в почетном карауле взвод солдат с автоматами (они были приглашены из воинской части г. Липецка).

Дмитрий Иванович Блашенцев прошел всю войну. Был уважаемым в селе человеком. Участвовал в открытии памятника погибшим землякам.

Митинг открыла председатель Дуровского сельсовета М.В. Семина. От ветеранов выступил Д.И. Блашенцев:

— Мы собрались, чтобы почтить память наших отцов, братьев, матерей и сестер, не пришедших с войны. Этот день навсегда останется в наших сердцах.

Затем выступили передовик колхозного производства П.Г. Цыганов, секретарь парткома А.Я. Ильичев, секретарь комсомольской организации Зоя Семина.

И вот под троекратный ружейный залп с памятника спадает белое полотно. Всем присутствующим предстают слова: «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину!».

Ветераны войны Дуровского сельсовета. Фото сделано 9 мая 1975 года. Шестой слева председатель колхоза им. Карла Маркса, бывший фронтовик Владимир Семенович Зубков.

Под траурные звуки духового оркестра в обелиск замуровывается гильза с 419 (столько их было известно на тот момент) именами воинов Дуровского сельского Совета, погибших на фронтах Второй мировой войны. Это право предоставляется бывшим фронтовикам Д.И. Блашенцеву, П.К. Солманову, И.М. Демину, Н.Ф. Федосееву, Д.П. Филимонову.

Старейшая учительница Дуровской средней школы Александра Тимофеевна Вострикова заложила в обелиск урну со священной землей Мамаева Кургана. Она сама привезла ее из города-героя Волгограда.

А председатель колхоза им. Карла Маркса В.С. Зубков зажег Вечный огонь.

В 2015 году, к 70-летию Победы, была проведена реставрация памятника и заложена рядом с ним аллея Славы. Местный сельский умелец А.С. Бартош придал монументу обновленный облик.

Обновились и списки с именами погибших благодаря жительнице с. Дурово Галине Николаевне Цынгиной, которая на общественных началах занималась поиском земляков-фронтовиков. В мае 2019 года добавили еще 195 имен к 502-м известным ранее.

Старейшая учительница Нина Васильевна Маслакова составляла списки погибших жителей села.

«ЕСТЬ НА ПАМЯТНИКЕ ИМЕНА МОИХ ДЕДОВ»

Жительница с. Дурово Наталия Долгошеева в 1977 году была первоклашкой и вместе со всеми школьниками присутствовала на открытии памятника. Позже, будучи пионеркой, стояла здесь в почетном карауле 9 Мая. Как и другие ребята, ухаживала за монументом, на котором увековечены имена и двух ее дедов.

— Губин Николай Никитич погиб в Чехословакии в самом конце войны, — рассказывает Наталия. — У него остались жена и два сына (один из них мой папа Владимир, родившийся еще до войны). О его судьбе мы узнали несколько лет назад благодаря учительнице Галине Николаевне Цынгиной.

Второй дед по линии мамы — Жмайлик Алексей Петрович. Уроженец Белоруссии, он был участником Гражданской войны. Во время коллективизации в числе 25-ти тысяч рабочих-коммунистов отправился в деревню организовывать колхозы. Так оказался в нашем селе Дурово, был председателем. В 1942 году его мобилизовали на фронт. Дошел до Берлина, потом воевал на Дальнем Востоке с японскими самураями. Вернулся домой в конце 1945 года и снова возглавил колхоз. Перед уходом на заслуженный отдых руководил бригадой плотников.

Алексей Петрович Жмайлик. Солдат двух войн и дважды председатель колхоза в селе Дурово.

Рассказала Наталия Владимировна и о своей свекрови Марии Кузьминичне Долгошеевой, 1928 г.р., труженице тыла, которая в годы войны подростком работала наравне со взрослыми женщинами.

— Мария Кузьминична была дояркой, телятницей. Не раз становилась победительницей соцсоревнования. При этом родила 8 детей, была награждена орденами «Материнской славы». Трудности закалили ее. Дожила до 95 лет, причем на своих ногах и в светлой памяти. Как и большинство ее сверстниц, была очень доброй, скромной женщиной. И хотя они не защищали Родину с оружием в руках, тоже внесли свой вклад в приближение Победы трудом в тылу.

ИМ БЫЛО ЧТО ВСПОМНИТЬ, О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ

Николай Александрович Васильев, ветеран из с. Отскочное, много лет был активным селькором районки. Писал о тружениках колхоза им. Карла Маркса и, конечно, на тему войны.

Воспоминания Н.А. Васильева попали в двухтомник «Поклонимся великим тем годам». А рассказать ему было о чем.

Н.А. Васильев всю жизнь был активным селькором нашей районной газеты.

Николай был призван в армию 27 января 1943 года в возрасте 18 лет. Их, имевших образование 7-10 классов, направили в Могилевское военное училище. А уже через четыре с половиной месяца курсанты оказались на фронте.

16 июля 1943 года командир отделения Николай Васильев принимал участие в главном наступлении на Курской дуге. Вот как он вспоминал о тех событиях: «В одном из боев на наши окопы двинулись 4 фашистских танка. С первого же выстрела я поразил один из «тигров». Машина вспыхнула ярким пламенем, остальные повернули назад. Командир взвода пообещал представить к награде. А я в ответ, вместо того чтобы поблагодарить, откровенно сказал, что вряд ли доживу до вручения. Вокруг творился такой кошмар, что, казалось, смерть настигнет если не сейчас, то через несколько мгновений».

Потом было тяжелое ранение. Васильева без сознания доставили в прифронтовой медсанбат. Когда он очнулся, военный хирург, делавший ему операцию, подал завернутые в обрывок марлевого бинта два удаленных из тела бойца осколка: «Возьми на память о войне…». Было тогда Николаю Александровичу восемнадцать с половиной лет… Всю жизнь хранил фронтовик подарок хирурга как реликвию.

ПРИШЛИ РОДНЫМ ДВЕ ПОХОРОНКИ

Девятнадцатилетним мальчишкой попал на войну еще один наш внештатный автор из Отскочного Александр Алексеевич Васильев. Его фронтовая судьба удивительна: родные получили две похоронки, а солдат вернулся домой живым.

На А.А. Васильева дважды приходила похоронка.

Боевое крещение молодой боец принял под Прохоровкой в составе 5 гвардейского танкового корпуса. Там летом 1943 года шли решающие бои. Был наводчиком расчета. Снаряд разорвался прямо перед его орудием. Когда очнулся, увидел рядом бездыханные тела товарищей. Уцелел Васильев вопреки всему. Потому в части и не стали перепроверять и уточнять, а послали в Отскочное похоронку.

А Васильев продолжал храбро воевать и уничтожать вражеские танки, за что был награжден орденом Славы III степени. Потом наш земляк обучился снайперскому делу.

В Дубровенском районе Витебской области, у деревни Новая Земля, Александр Васильев оказался в числе добровольцев, которым предстояло гранатами и бутылками с зажигательной смесью подавить огневые точки противника. Было это 22 июня, ровно через 3 года после начала войны. Отсюда и пришла домой вторая похоронка о его гибели. Бойца тогда спасло чудо: сразившая его пуля попала в саперную лопатку за ремнем, пробила железо и засела в теле…

Ровно через месяц после ранения гвардии рядовой Васильев вместе с польскими однополчанами пошел в наступление на Западном Буге. Русский воин за свою храбрость тогда был удостоен нескольких польских наград, которые ему вручили уже после войны.

А свой последний выстрел по врагу он сделал в Будапеште. Там же коварная пуля фашистского снайпера уложила его на мостовую.

Домой Александр Васильев вернулся за месяц до Победы.

Мать едва сдерживала слезы радости:

— Ведь две похоронки на тебя получила.

— Ничего, мать, значит жить мне долго…

ПРАДЕД, Я ПОМНЮ ТЕБЯ!

В альбоме о дуровских ветеранах хранится рассказ Павла Семенова о своем прадеде Давыде Федоровиче Пантелееве.

Давыд Федорович Пантелеев. Его фронтовые письма потомки читали, как книги.

«Знаю о нем со слов бабушки Валентины, которая сохранила его письма с фронта и читала их как книги. Давыд Федорович родился в 1916 году. Окончил 4 класса церковно-приходской школы с. Дурово и по тем временам считался грамотным человеком. Был работящим и серьезным парнем. Женился и мечтал о счастливой жизни. Но война разрушила все его планы.

Дедушка воевал все четыре года. Дошел до Чехословакии.

Вот выдержки из писем, которые наизусть помнила его дочь Валентина:

«23 июля 1941 года из района Рославля по пути на Смоленск.

Здравствуй, дорогая Маруся, родители! Пишу вам с передовой. Наступаем попеременно: то мы, то немцы. Потерял много товарищей. Но мы не сдаемся и будем биться до победы над фашистами. Я верю, мы уничтожим их всех до единого!».

Письма приходили из разных городов. По его треугольничкам можно было рисовать карту России.

А 21 ноября у него родился сын Леонид. Дедушка был счастлив.

В 1944 году был ранен и за храбрость, проявленную в бою, награжден десятидневным отпуском домой.

И последнее фронтовое письмо: «Здравствуйте, милые мои родители, любимая жена Маруся, сынок Леня и дочка Галя (она родилась в феврале 1945 года). Я очень вас люблю и надеюсь, что скоро встретимся. Как я и обещал, побили мы немцев. Пусть не суются на нашу землю».

Прожили они с женой долгую, трудную, но счастливую жизнь. Счастливы были своими восемью детьми, внуками и правнуками, которых успели увидеть.

Мой дед умер 7 октября 1990 года, а я родился два месяца спустя. Он уступил мне дорогу в жизнь. И хоть мы разминулись во времени, память о нем будет жить в моем сердце всегда».

СОЛДАТСКАЯ МАТЬ

Наталья Дмитриевна Кукина — уроженка с. Данилово, существовавшего когда-то на территории колхоза им. Карла Маркса. Родилась она в 1898 году. Мужа похоронила еще до войны. Одна поднимала детей (у нее было три сына и четыре дочери). Когда началась война, ее сыновья один за другим ушли защищать Родину.

На фронте воевали три брата Кукиных. Александр (сверху) погиб в первые дни войны. Иван (его фото не сохранилось) сложил свою голову под Сталинградом. А младший Василий (на этом фото) дошел до Берлина и прожил долгую жизнь.

Старший, Александр, проходил действительную службу в Белоруссии, в полковой школе связистов. Пропал без вести в первый же месяц войны. Как позже стало известно, немцы разбомбили школу связистов.

Пришла повестка и среднему сыну Ивану. Он был направлен в Москву. В 1942 году комиссованный по ранению односельчанин принес матери весточку о сыне: Иван будет переправлен под Сталинград. Поезд, на котором их повезут, пройдет через Плавицу. И она пешком пошла на станцию в надежде увидеться с сыном. Поезд прибывал ночью и стоял всего три минуты. Но матери хватило времени, чтобы увидеть Ивана, найти командира и упросить его взять ее с собой, чтобы побыть с сыном еще немного. И ей разрешили проехать в солдатском вагоне несколько станций. Это была их последняя встреча с Иваном, который сложил свою голову в городе на Волге.

Младший сын Василий тоже воевал под Сталинградом. В феврале 1943-го был направлен на Курскую дугу. Он был зенитчиком, охранял небо от немецких бомбардировщиков.

Младший сын дошел до Берлина и даже расписался на Рейхстаге. Домой вернулся в канун нового 1946 года.

Еще до войны парень окончил курсы комбайнеров, поэтому сразу же пошел работать в колхоз. Трудился так, что за успехи в развитии народного хозяйства главный комитет ВДНХ наградил его бронзовой медалью. Когда В.Г. Кукин уходил на пенсию, ему было присвоено звание «Заслуженный колхозник».

Н.Д. Кукина умерла в возрасте 96 лет и всю жизнь гордилась Василием. Сам он стал последним ветераном войны с. Дурово.

ПРИПИСАЛ В ВОЕНКОМАТЕ ГОД

Еще один уроженец с. Дурово, принимавший участие в Сталинградской битве, — Петр Григорьевич Цыгоняев. Он тоже дошел до Берлина.

Накануне войны ему исполнилось 17 лет. Повестку из военкомата он получил 5 января 1942-го, прибавив себе год, чтобы его быстрее забрали на фронт. Сказал в военкомате, что потерял документы.

Был установщиком и наводчиком орудия. Трижды ранен. Вернулся домой в сентябре 1945 года инвалидом 2 группы с орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

Несмотря на инвалидность, сразу же стал работать в колхозе на гусеничном тракторе. Трудился так же добросовестно, как и воевал, за что имел множество наград.

У них с женой Валентиной Федоровной было одно богатство: пять сыновей и дочка.

Был добрым человеком, с отменным чувством юмора. Ветеран жил в ладу с людьми и совестью, за это его все и уважали. Не стало Петра Григорьевича 5 июля 2011 года.

Василий Сергеевич Бударин и Петр Григорьевич Цыгоняев жили по соседству. 9 Мая всегда вместе шли на митинг. А возвратившись домой, не снимая парадных костюмов с орденами и медалями, устраивались у крылечка, чтобы вспомнить боевые походы и однополчан. И без ста граммов тут не обойтись.

ТРУДНЫЕ СУДЬБЫ

Рассказывает Валентина Власова, жительница с. Дурово:

— На памятнике погибшим односельчанам есть имя и моего деда Сергея Ильича Кургузова, на долю которого выпало много испытаний. Еще до войны он уехал с женой и детьми в Сибирь на заработки. Но надежды на лучшую жизнь не оправдались. Бабушку Арину Дмитриевну осудили на 10 лет за то, что, возвращаясь с работы, спела своим подругам политическую частушку. Трое детей остались без матери. Когда дед ушел на фронт, младшие сестры остались на попечении старшей Александры (моей мамы). А ей самой тогда было лишь 14 лет.

Александра Ящикова, которой сейчас 97 лет, в войну работала на авиационном заводе. На плечи 16-летней девушки легла забота о двух младших сестрах и отце Сергее Ильиче Кургузове, вернувшемся из фашистского плена чуть живым (он на довоенном фото ниже).

В 16 лет она стала кормилицей семьи — устроилась в воинскую часть, работала мотористкой в авиационных мастерских, где ремонтировали самолеты. Там познакомилась с парнем по имени Николай. Полюбили друг друга. Позже у них родилась дочь Наталья. Но вместе они не остались.

В 1944 году чуть живым вернулся домой Сергей Ильич, который два года провел в немецком плену (он попал в руки фашистов с тяжелым осколочным ранением в голову). Дочь Александра ухаживала за ним, лежачим. Поэтому отказалась ехать на родину своего Николая, когда его демобилизовали после Победы…

Похоронив отца, Александра решила вернуться на малую родину. В Дурово она приехала не одна, а со вторым мужем Михаилом — детдомовцем, никогда не знавшем своих родителей. Потом у них родилось пятеро детей.

Вернулась из тюрьмы и бабушка Арина. Я ее помню: это была безграмотная женщина, которая даже расписаться не могла. Немногословная, трудолюбивая, она доживала с моей мамой. Часто вспоминала мужа Сергея, с которым их разлучила судьба.

А моя мама Александра Сергеевна Ящикова сейчас живет и здравствует. Ей 97 лет! Работала в колхозе свекловичницей, телятницей, дояркой, перед пенсией — чабаном. В 1965 году ей вручили орден Материнства первой степени за рождение шести детей.

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ

Дмитрий Арсентьевич Цыганов — полный кавалер ордена Славы. Он родился в д. Натальино. В 1941-ом добровольцем ушел на фронт. Защищал Ленинград. С боями дошел до Германии.

В честь полного кавалера ордена Славы Д.А. Цыганова названа улица в его родной деревне Натальино.

Не раз наводчик орудия Цыганов, находясь в боевых порядках пехоты, прямой наводкой уничтожал укрепления, огневые точки и живую силу противника. В бою под Таллином в августе 1944 г., когда гитлеровцы перешли в контратаку, шрапнелью истребил более десятка вражеских солдат, за что был награжден орденом Славы 3 степени. В боях на Одере в конце января 1945 г. подбил танк, уничтожил три огневые точки противника и до сорока гитлеровцев. За это удостоен ордена Славы 2 степени.

После этих боев его назначили командиром орудия. В мартовских боях 1945 года на территории Германии прямой наводкой подбил два вражеских танка, уничтожил свыше двадцати повозок с боеприпасами, более 30-ти фашистов. Боевые заслуги были отмечены орденом Славы 1 степени.

После войны работал на Воронежском заводе СК-2 имени Кирова аппаратчиком.

6 мая 2010 года на доме в д. Натальино, где жил полный кавалер ордена Славы Д.А. Цыганов, была открыта памятная доска.

Фронтовик Григорий Михайлович Цынгин (слева) вернулся домой в июле 1946 г. с наградами, в звании старшего лейтенанта. И уже в августе был принят на работу в Дуровскую школу учителем физкультуры и трудового обучения. 31 год жизни отдал бывший командир взвода автоматчиков воспитанию детей. Был человеком простым, трудолюбивым и очень общительным. Односельчане, ученики и коллеги относились к нему с большим уважением. Справа от него — ветеран Александр Николаевич Клейменов, тоже работавший учителем в Дуровской школе.

При подготовке публикации также были использованы материалы о дуровцах — участниках Великой Отечественной войны, собранные бывшей учительницей Дуровской школы Галиной Николаевной Цынгиной, библиотекарями с. Дурово и с. Отскочное Еленой Николаевной Пономаревой и Галиной Ивановной Астаховой.

«Для всех нас крайне важно сохранять историческую память, передавать из поколения в поколение правду о войне, о великом Подвиге нашего народа. Это наш долг перед теми, кто ценой невероятных усилий, ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.