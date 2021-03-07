Цыганка Дарья Алексеевна АСЛАНОВА из деревни Белоносовки Добринского района — богатейший человек. У неё дюжина сыновей и дочка. Причем, двоих детей назвали одинаково

КРАСИВ КОЧУЮЩИЙ НАРОД

— Молодёжь теперь так обычаев наших не соблюдает, — сетует она, — у нас тогда строго было, хоть и родилась я в 1948-м в Крыму. Папа Алексей Фёдорович Горбуненко воевал, с осколком в лёгком вернулся и в 1949-м умер, оставив нас четверых с мамой. Мама за него рано замуж вышла. У нас могут и в 13-14 отдать.

О себе Дарья говорит, что засиделась: лишь в 18 вышла. А работать стала в 12 лет, потому что матери надо было помогать.

В школе ей нравилось учиться, но не пришлось долго за партой сидеть. На ферму дояркой пошла трудиться, братья комбайнёрами и трактористами были. Но это уже не в Крыму, а в Ростовской области.

— У нас с мамой бричка имелась и 4 лошади. Они-то и катали по стране.

— А вам много времени давалось на сборы? — спросила у Дарьи.

— Что ты! Бывало, барон всех соберёт и объявляет: «Завтра утром выдвигаемся!». Я так любила кочевать! Костры, пляски. Теперь такого нет давно. Сейчас никого не заставишь кочевать. Разве что по телевизору на это сами и поглядим.

Это цыганка так говорит. На самом деле, если пересчитать все пункты её остановок, то немало она поездила.

«ВЫГЛЯДЕЛИ ВСЕХ РЕБЯТИШЕК»

Дарья очень интересная собеседница. Хоть и немного в школе обучалась, тем более книжек прочитала, а язык у неё такой выразительный, заслушаешься. Она так трепетно рассказывала о своих детях. И одно слово прямо на душу легло: каждый раз о том, что 13 они подняли на ноги, Д.А. Асланова говорила: «выглядели».

— А Вас замуж как выдавали, по знакомству? — интересуюсь у героини и слышу интересный ответ.

— Я сама мужа Владимира полюбила. Он тогда работал механизатором в Тамбовской области. Я в Тамбове на химзаводе сначала лет 10 работала, потом дояркой.

— Так вы только что в Ростовской вроде жили…

— О, давно перекочевали.

Вот уже 17 лет, как Дарья вдова: похоронила своего Владимира, причём в Панинском районе Воронежской области. И сейчас они приехали в Белоносовку, чтоб поближе быть к могиле мужа, отца и деда.

«СВЕКРОВЬ МЕНЯ НЕВЗЛЮБИЛА»

Видно, очень сильно она его любила, раз выходила замуж за вдовца с 4-мя детьми. Первая его жена заболела и умерла.

— Был красивый, работящий. Мы с ним хозяйство большое держали, птицу. Всегда по 6 пар лошадей. Свадьба весёлая была. Я себе новые юбки и кофточки шила к торжеству. Венок с лентами на голову делала. Это я по дому сейчас в коротких юбках хожу, как у вас. А раньше — только в длинных.

— Как же Вы отважились на 4-х выходить?

— Он меня тоже любил. Свёкор хороший был, добрый, а вот свекровь невзлюбила почему-то и золовка тоже. У них в семье двое детей было: муж мой да дочка. Всю душу, как в своих, в его ребятишек вложила, четверых же нелегко выглядеть. Они сейчас ко мне относятся, как родные. У золовки детей не было, не родила. Она материнского дела не знала, вот и злилась. Наверно, что-то и свекрови, придумав, передавала. Видит Бог, всех одинаково с мужем выглядывали.

Юбки цыганок очень нарядны.

13 ДЕТЕЙ И ЛИШЬ ОДНА ДОЧКА!

Тут она стала перечислять детей, причём без всяких придыханий, по-деревенски: Лёшка, Мишка, Юрка, Лёшка, Марина, Гришка, Колька, Федя, Руслан, Петька, Серёга, Вовка, Ванька. Целый табор! Я, услышав два одинаковых имени, очень удивилась.

— Вы настоящая мать-героиня, — говорю Дарье Алексеевне. — Просто пересчитать — и то тяжело, а уж вырастить как… Но почему же Вы двоих Лёшками назвали?

— Это не я, свекровь так захотела, и прежняя сноха не могла с ней оговориться. Хотя и я к ней уважительно относилась, свекровь с нами всё время жила, лишь года на три раньше Владимира умерла.

— Вы детей дома рожали?

— Нет, всех в больнице.

И тут я слышу названия городов, где она становилась в очередной раз мамой. Практически вся европейская часть России: многие родились в Ставрополе и Волгограде, в Ростовской области, а также в Воронеже, единственная дочка — в Краснодаре…

ЦЫГАНЕ УКРАЛИ МАРИНУ

Разговариваю с Дарьей, будто сериал гляжу. Над некоторыми моментами смеёмся вместе. Обычно в наших деревнях раньше непослушных детей, разгуливающих допоздна, пугали, что цыгане украдут. А тут цыган выкрал цыганку…

— Это сейчас смешно, а тогда я такое пережила! Марина дюже красивая у меня. Шла на работу, на ферму. 16 ей только-только исполнилось, и украли.

— И вы с мужем не знали, кто это?

— Сначала — нет. Потом жених прислал анонимное письмо (!), указав, где их искать. Они знали, что в ту семью мы дочку никогда б не отдали. Ни за что! — подчеркнула она.

Тут порядки и обычаи этого народа в моей голове смешались, потому что сама невеста из той семьи не захотела возвращаться. И мама с папой выезжали к молодым на свадьбу.

ЗА ЛЮБИМЫМ — В НОЧЬ

Сейчас Д.А. Асланова проживает с внуками, сыном Петром и его женой. История судьбы 10-го сынка напомнила мне пушкинских «Цыган». Его жена, оставив троих детей, убежала из семьи с любимым, причём ребятишек оставила, а документы на них прихватила. Обычно дети остаются с папой у этого народа.

— Полюбила она, такая-сякая, — не стесняя себя в выражениях, отзывается о прежней невестке свекровь и сама продолжает словами из песни: «Я птица вольная, люблю цыгана я. И за любовь свою я жизнь отдам!».

Женщина, прежде всего, сильно возмущается потому, что все деньги, что минувшим летом выделялись по 10 тысяч на несовершеннолетних, та по документам получила сама, ничуть не выделив сыновьям. Они полностью на попечении отца и доброй бабушки. Когда Аслановы с беглянкой связались через свои каналы, то мать детей заявила, что денег никаких не даст: ей они нужнее… Здесь у неё один сын взрослый, в армии отслужил, двое — школьники, и в новой семье она ещё двоих родила.

— Как так можно! — вскипает Дарья Алексеевна. — Просто не могу понять, что у неё в голове и на душе. По себе сужу: я готова и душу, и жизнь за детей отдать, ничего не жалко. А она даже не знает, как они ходят теперь в школу, в чём одеты-обуты.

И это не пустые слова, потому что один из внуков сидел с нами, крепко обняв бабушку.

Марк очень любит бабушку, как и она во всех своих детях и внуках души не чает.

«Друг, неси меня, чтоб дух перехватило!»

ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗАЛА СЕБЕ НЕВЕСТКУ

— Но Господь милостив, — продолжает старая цыганка. — Я обратилась к своим сородичам и по цыганской почте нашла себе добрую сноху из хорошей семьи, а сыну — жену. Она работящая, ребятишек Петра хорошо доглядывает.

И Вы ни разу мужа не видели до свадьбы? — спрашиваю у новой невестки Ольги Николаевны, года два назад приехавшей в наши края.

— Никогда до сватовства его не знала. Я родом из Таганрога, все мои родственники оттуда. Через неделю была свадьба.

— У нас, если кто 2-й раз женится, то свадьба не такая пышная, как в первый раз, — вступает в разговор свекровь. — Всего лишь человек 50-60 приглашаем. (Вы, уважаемые читатели, наверно, сразу представили этот весёлый концерт с песнями и плясками). Обычно до сотни и более гостей бывает.

— Как же Вы, горожанка, к сельской жизни привыкали, тем более дояркой стали работать, тяжело? — интересуюсь у Ольги, какая вызвала у меня большое уважение лишь потому, что приняла в душу этих детей. Они все её зовут мамой. В наш разговор с Дарьей, пока лично к ней не обратились, не вникала.

— Первое время, конечно, было нелегко, училась коров доить. Но у мужа добрая мама, во всём помогает.

Ольгу свекровь нашла по цыганской почте. Она провожает на работу Петра и его братьев Ивана и Фёдора.

ЦЫГАНЕ ЛЮБЯТ КОЛЬЦА…

Свекровь, видимо, и на самом деле среди своих невесток очень уважаема, потому что показывает украшения на руках, и все они — подарок жён её многочисленных сыновей. Самый большой браслет — от Ольги.

— У нас с мужем тоже обручальные кольца были, — говорит Д.А. Асланова. — На нём так и осталось. Такой обычай: хоронить с украшениями, что на человеке. Также всегда ковёр подстилаем под гроб.

— А что цыгане дарят на свадьбу молодым?

— Обязательно золото. Конечно, ещё деньги, ковры, посуду… Приданое дочке готовим заранее. В него всё-всё входит: от постели с подушками до ковров с посудой. Перина чтоб обязательно была.

Цыгане любят кольца. Все украшения Дарье подарили снохи.

Если поглядеть на дом Аслановых, то весь пол на самом деле застелен коврами, несколько диванов, кровать с перинами заправлена почти под потолок. Красный угол дома увешан иконами, одна из них старинная, с ней Дарья выходила замуж. Как только я спросила про количество внуков, то вместе с бабушкой опять рассмеялись.

— Кто их считал, — говорит. — Примерно штук сорок, не меньше, люблю их страшно. У самого младшего Вани и то пятеро. Мы детей сразу крестим.

Недалеко от мамы, в Лебедянке, живут ещё несколько сыновей. Она всех любит, о каждом беспокоится. Кто из земляков знает женщину поближе, рассказывают, как хороша вяленая рыба, ею приготовленная.

В плите трещат дрова. Топка пока открыта. Наверно, пляшущий огонь напоминает сидящей напротив цыганке Дарье костёр и лихие танцы.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора.