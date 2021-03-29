Череда сельских сходов в Добринском районе добралась до райцентра. Глава сельсовета Николай Чижов подробно проанализировал социально-экономическую жизнь возглавляемой им территории, а добринцы смогли задать ему волнующие их вопросы, которых возникло немало. На некоторые из них ответил глава Добринского района Р.И. Ченцов, который принял участие в общении с жителями райцентра.

Из доклада Николая Чижова следовало, что в благоустройстве была продолжена работа по преображению парка по улице Октябрьской. В ходе первого этапа реконструкции из-за недобросовестного подрядчика (на которого затем был подан иск в арбитражный суд) не был выполнен весь объем запланированных работ. Тем не менее в нем была сделана хоккейная коробка и установлена теплая раздевалка, выложена тротуарной плиткой пешеходная зона и проведено частичное освещение территории.

Остается доделать входную группу, скамейки для отдыха и скамейки для запасных игроков у коробки, освещение. Новый подрядчик установит трибуны, детское игровое и спортивное оборудование, проведет озеленение территории, выложит тротуарной плиткой дорожки.

На третьем этапе реконструкции вся территория будет огорожена.

Благодаря участию в областном конкурсе по отбору проектов местных инициатив, победителем которого стало ТОС «Содружество», в поселке Кооператор на месте пустыря появилась детская спортивно-игровая площадка.

А по программе «Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области» на улице Воронского в Добринке построили многофункциональную спортивно-игровую площадку.

Завершена 3-я очередь работ по благоустройству Парка Молодежи в райцентре, где провели асфальтирование пешеходных дорожек, установку лавочек и урн, ротонды, устройство смотровой зоны (ее планируют огородить), монтаж освещения, озеленение территории.

В текущем году в сфере благоустройства планируется продолжить обустройство контейнерных площадок, ремонт братской могилы советским летчикам на кладбище в Добринке. Совместно с лицеем и ОВД будет проведено благоустройство памятника В.Г. Мжачеву, а на старом кладбище проведут опиловку деревьев.

Для обеспечения населения качественной водой построили 450 метров водопровода по улице Заводской в Добринке, заменили водонапорную башню в Федоровке, пробурили скважину в микрорайоне СОМ, очистили еще 5 скважин на территории водозабора.

В этом году будет заменена водонапорная башня и пробурена скважина в д. Воскресеновке и Киньшино.

Решается вопрос о строительстве водопровода по улицам Завокзальной и Гагарина, проведение проектно-изыскательских работ по строительству напорного коллектора по улицам Октябрьской, Максима Горького, 50 лет Октября, Корнева в Добринке.

В дорожной сфере провели капремонт улиц Октябрьской, Нестерова, Зеленой, Интернациональной, Космонавтов, Школьной, Назаркина, переулка Нестерова.

В этом году планируется окончание строительства тротуара по улице Мира с его выходом на улицу Октябрьскую, строительство пешеходной дорожки по улице Корнева, Садовой, Воронского. В планах капремонт улиц Нестерова (850 м), Весенней (637 м), Титова (670 м), Добринской (280 м), а в деревне Федоровка — улицы Широкой (1 км).

В жилищной сфере за прошлый год подвели инженерные сети к микрорайону Прогресс под участки для индивидуального жилищного строительства. В планах разработка проекта, прохождение его экспертизы и формирование документов для участия в госпрограмме по строительству служебного жилья в этом микрорайоне.

Но, несмотря на масштабные работы, у добринцев возникло немало вопросов к Николаю Чижову, над решением которых предстоит поработать.

Жильцов дома №1 по улице Ленинской волнует вопрос его подключения к центральной канализации. Жильцов соседних домой №2 и №3 по этой улице волнует ремонт дымовых труб.

К главе обратились также, чтобы тот предусмотрел возможность строительства тротуаров по улицам Фрунзе и Максима Горького, а также на отрезке от здания лицея до дома №1 по улице Ленинской.

Отдельно предлагалось сделать улицу Максима Горького с односторонним движением.

Жители улицы Свободы попросили установить детскую площадку.

Поднимался вопрос возобновления последнего рейса кольцевого автобусного маршрута по Добринке.

А вот жители улицы Профсоюзной пожаловались на регулярное отсутствие воды в своей трехэтажке.

Глава района Роман Ченцов призвал своего коллегу взять все вопросы на карандаш и детально проработать каждый из них.