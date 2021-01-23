Глава Нижнематрёнского сельсовета Вадим Батышкин не только лидер своей администрации, но и отличный отец собственным детям. Наш разговор сегодня с Вадимом Владимировичем о том, как это он всё успевает совмещать.

ПАРЕНЬ ГОРОДСКОЙ

В этом году В.В. Батышкин — один из 25 кандидатов на получение знака Липецкой области «За верность отцовскому долгу».

Говорить о любом папе просто невозможно, не касаясь его второй половины и детей. У Батышкиных их трое: Юлия, Дмитрий и Анастасия. Им 12, 10 и 8 лет.

Семью со Светланой Юрьевной супруги создали 2 июня 2007-го года. Очень интересна история их знакомства. Жена — бывшая ученица экс-директора Нижнематрёнской школы. Естественно, встречаться они стали намного позднее, чем учитель географии и экологии преподавал школьнице свои предметы.

— Я городской житель, из Липецка родом. Все мои родственники — металлурги. Никогда на каникулах сроду не бывал в деревне у бабушек, потому что они тоже жили в городе. И приезжать в село никак не входило в мои планы, — признаётся глава семейства. — В 10-м классе я серьёзно готовился идти служить в армию, причём в ВДВ. В ДОСААФ проходил допризывную подготовку, имею несколько прыжков с парашютом. Поступил в пединститут, на 3-м курсе на практику был распределён в Добринский район.

Бывший горожанин на селе научился даже пахать огород.

ЛИШЬ 22 ГОДА, А ОН — ДИРЕКТОР

Однако в армию собеседник после вуза не попал. Собрался было Родине послужить, но раздался звонок из Добринки от бывшей завроно Н.Т. Тишаниновой, пригласившей молодого специалиста на должность директора Нижнематрёнской школы.

— Приезжал к ней на встречу с отцом. Сказал ему, что предложили возглавить школу. Тот в восторге: «Армия подождёт! Не всем в 22 года такую должность предлагают!».

И сразу же герой тогда загрустил: «Ага! Сейчас в такой глуши какую-нибудь хибару дадут, а не школу!», но, увидев красивое здание, обрадовался. Да и назвать Нижнюю Матрёнку глушью нельзя: рядом Усмань и Грязи.

Свою педагогическую деятельность и административную в том числе (был директором с 2002-го по 2008-й гг.) В.В. Батышкин сейчас высоко ценит: многое привила школа.

— Педобразование — серьёзное обучение. Оно помогает в общении с людьми, в семейной жизни. Учительство и директорство научили меня слушать людей, избегать конфликтов, — утверждает Вадим Владимирович.

Со смехом вспоминает своё проживание в школе (пока не выделили жильё). Утром идёт с полотенцем умываться на 1-й этаж, а ребятишки уже носятся по коридорам. Или ещё весёлые моменты называет: первое время директора на ночь замыкали на ключ в его же здании. Мало ли что! На улице, на ступеньках, по вечерам всегда собиралась местная молодёжь с гитарами. И молодой директор… через окно спускался к ним. Никто из певцов не возражал!

ПОСТАВИЛ “КОЛ” БУДУЩЕЙ ЖЕНЕ

— В восьмом классе всем нам понаставил «колов» этот педагог! — возмущается Светлана. — Мы хорошо учились. У меня такая оценка была впервые в жизни.

— Как не поставить! — продолжает её бывший учитель географии. — Захожу в класс и произношу традиционное: «Ребята, скажите, пожалуйста…». И слышу в ответ: «Пожалуйста!». Так несколько раз. Терпение лопнуло, «колов» наставил всем. А Света потом решила мне «отомстить» и вышла замуж за меня! — шутит Вадим.

Зато после, в 2007-м, директор обратит внимание на свою бывшую ученицу, какая к тому моменту уже работала в Липецке.

Предложение сделает на свой день рождения, в марте. Летом — свадьба.

— Как же Вы не постеснялись пойти на первую встречу, всё-таки — учитель Ваш? — спрашиваю у Светланы.

— Он меня тогда пригласил в кино на сказку про Хоттабыча, — смеётся она.

2 июня 2007-го года. Начало семьи Батышкиных.

«ПАПА ОЧЕНЬ ЛЮБИТ НАС»

Через год появилась на свет первая дочка. Потом через два друг от друга и сынок с младшенькой.

— Когда родился Димка 1-го апреля и я стал по этому поводу всех на радостях обзванивать, — вспоминает отец, — то мне никто не верил, зная мой нрав. Считали, что разыгрываю, так как утром все видели Свету со мной в машине, а мы, главы, тогда приезжали на освящение куличей в Добринку, был Чистый Четверг. Правда, сначала и я ей не поверил… Дима теперь у нас один из главных кулинаров в доме: такие блинчики печёт.

Да, общение с главой дружного семейства и его домочадцами проходило у нас весело и непринуждённо. Папа постоянно подтрунивал то над одним, то над другим. Никто не обижался: все давно привыкли к такому обращению.

— А какой у вас папа? — обратилась я к ребятишкам. И услышала тёплые слова в его адрес. Вот, к примеру, некоторые из их ответов. Юлия: «Папа добрый и щедрый». Дмитрий: «Папа очень любит нас». Настя: «Папа ласковый, постоянно мы с ним куда-нибудь выезжаем».

При этом все вместе заявили, что мама у них строже, чем папа.

Лыжные прогулки — любимое занятие семьи Батышкиных.

НОВЫЙ МЕТОД ВОСПИТАНИЯ ВАДИМА

— Я не могу при своей работе, а у главы поселения она просто бесконечная, — признаётся Вадим Владимирович, — столько времени детям уделять, сколько хотелось бы. И не хочу, чтоб они оторванно от всего живого «сидели» в телефонах. Приходится это время ограничивать и поощрять их минутами Интернета.

— За что, например, можете включить Сеть? — спрашиваю у него.

И дети, помня наизусть эти правила отца, сами за него ответили: один час Интернета у них будет в кармане, если утром проснулись в хорошем настроении и бодренько собрались в школу. Коль пятёрку получили, ещё полчаса папа добавит. А за четвёрку — 15 минут. В выходные Интернет включен на 4-5 часов. Наверно, многим родителям эту схему можно взять на вооружение.

(Между прочим, и со своими жителями для скорости решения проблем и выкладывания новостей В.В. Батышкин тоже общается по Интернету, создав группы в соцсетях и мессенджерах. Говорит, пусть все знают, что не только алкаши живут в сёлах. И это даёт результаты: горожане решили обзавестись тут жильём).

— Сначала, конечно, дети стали психовать, — говорит их мама, — потом привыкли. Кстати, хороший стимулятор. Мы в этом сами убедились.

Ещё, чтобы больше времени побыть со своим семейством, В.В. Батышкин организует по общему обсуждению с женой и детьми ежемесячные развивающие поездки, не считая летнего отдыха у моря.

— Как Вы думаете, мальчиков и девочек надо по-разному воспитывать? — вновь задаю ему вопрос.

— Всех детей надо воспитывать в любви. Только Диме я объясняю, что он защитник для сестёр и, вообще, в целом для девчонок. А так ведь ценности у всех людей одни и те же.

Батышкины умеют проводить досуг. Выезжают на рыбалку. У каждого есть и велосипед, и лыжи, и коньки. В этом году зима радует их.

НА КОМ ДОМ ДЕРЖИТСЯ?

Гостеприимная Светлана скромно вела себя во время нашей беседы. Хотя и так понятно, что при такой работе мужа именно на ней всё и держится. Помимо огорода, есть на их подворье и живность. Когда-то городской житель развёл у себя барашков, несколько видов птицы. На день рождения ему для полноты картины подарили хрюшек. Ну и, как у всех на селе, дом охраняет собака. Три кота вальяжно расхаживают по территории.

— Сначала мы некоторое время все проживали в 13-метровой квартирке, что дали нашему директору тогда, — объясняет хозяйка, работающая библиотекарем в Нижнематрёнской библиотеке. — Поэтому решили строить новый дом. Новоселье было в 2012-м. Не передать ту нашу радость словами.

Этот дом — сейчас гордость главы семейства, хоть, по его словам, что-то надо доделать в нём. Вместе с ними проживает теперь и мама Вадима. А родители Светланы — неподалёку.

— На чём держится Ваша семья? — спрашиваю у Светланы Юрьевны.

— На любви и ответственности, — призналась она. — На том стоим и стоять будем!

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива семьи Батышкиных.