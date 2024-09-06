Накануне нового учебного года в РДК состоялась традиционная августовская педагогическая конференция

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ — НОВЫЙ УРОК

Как всегда, на ней подвели итоги году минувшему и наметили планы на грядущий, в том числе поговорили о новшествах, которые в наступившем году ждут учителей, школьников и, конечно, их родителей, поскольку семья и школа — это две стороны одного процесса: формирования личности ребёнка, его обучения и воспитания.

А.Н. Пасынков: «Благородный учительский труд очень нелёгок, но он нужен абсолютно каждому человеку».

В конференции приняли участие глава Добринского муниципального района А.Н. Пасынков, его заместитель О.Н. Малыхин и председатель Совета депутатов М.Б. Денисов, поздравившие собравшихся и выразившие благодарность учителям за такой нелёгкий труд, но очень нужный и важный абсолютно для каждого человека.

Тема большого педсовета — «Разговоры о важном: стратегия развития системы образования». С подробным докладом по этому вопросу выступила начальник отдела образования Ирина Михайловна Немцева.

Ирина Михайловна Немцева: «Учитель лишает детей будущего, если продолжает их учить так, как учил вчера».

— Укрепление семейных ценностей — главная задача, поставленная на Год семьи, — сказала она, — и начинать формировать эти ценности нужно уже со школьной скамьи. Поэтому одним из пунктов Федерального плана является внедрение курса «Семьеведение», он рассчитан, в первую очередь, на подростков — учащихся 10–11 классов.

По мнению тех, кто ввёл новый урок в программу, эта дисциплина должна сформировать у подрастающего поколения положительное отношение к созданию семьи, так как при проведении опроса молодого поколения большая часть респондентов не собирается ни создавать семью, ни тем более рожать детей, объясняя это большой ответственностью.

Сразу на ум пришли наши уроки в 11-м классе под названием «Этика и психология семейной жизни», которые вела классный руководитель и учитель математики Татьяна Михайловна Матыцина, да так серьёзно, особенно девчонкам всё объясняла, будто нам на выпускном не аттестаты вручат, а кольца на безымянные пальцы понадевают. Уверена: мы много нужного из тех душевных бесед вынесли. Значит, будет и польза от нового предмета для нынешних школьников.

В 30-й раз 1-го сентября Наталия Васильевна Немцова переступила порог школы в качестве учителя. И, как много лет назад, её вновь встречают первоклашки.

ПОЯВЯТСЯ ТРУД И ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

Приказом Минпросвещения России учебный предмет «Технология» переименовали на «Труд (технология)». И содержание программ по нему дополнено темой «Мир профессий», добавлены часы на изучение технологий обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, в программу также внесено освоение тем, связанных с изучением беспилотных автоматизированных систем.

— С 1 сентября 2024 года изменения будут еще в одном учебном предмете: на смену «Основам безопасности жизнедеятельности» придут «Основы безопасности и защиты Родины». Кроме того, данный предмет дополнен модулем «Основы военной подготовки».

И планируется введение учебных 3-дневных сборов в 8-м классе в школе. В 10-м классе в течение 5 дней сборы по-прежнему останутся: они будут проводиться на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Преподаватели этого курса также пройдут практическую 3-дневную подготовку в сентябре.

Мне ж опять вспомнились наши уроки НВП (начальной военной подготовки), где мы и теорию наравне с мальчишками изучали, и стреляли, и гранаты метали, и уж тем более шагали, как на параде (ну почти). Мне ж и вовсе повезло: назначили командиром взвода, то есть уметь выполнять всё должна была безупречно, а мои одноклассницы стали командирами подразделений, потому что мальчиков всего двое было в классе…

МОЛОДЫЕ КАДРЫ, ГДЕ ВЫ?

Молодых педагогов в возрасте до 35 лет в районе менее 14%, это несмотря на то, что мерам социальной поддержки таких специалистов уделяется особое внимание на всех уровнях. Так, молодые педагоги получают единовременную областную выплату в размере 120 тысяч рублей, которая будет увеличена до 150 тысяч. В нашем районе с 2022 года ведется строительство служебного жилья для работников бюджетной сферы. В настоящее время 6 молодых учителей получили новые дома. Строительство жилья позволило принять участие в программе «Земский учитель», в рамках которой в 2023 году 1 педагог направлен учителем физической культуры в гимназию с. Ольговка. Одновременно с одним миллионом рублей земский учитель получил жилой дом на ст. Плавица. В 2024 г. в рамках этой же программы будет принят педагог в лицей №1 п. Добринка.

Однако в этом году пришли всего лишь 6 учителей, и, по словам докладчика, количество выпускников, с которыми заключены договоры на целевое обучение, пока не позволит закрыть имеющиеся вакансии. И.М. Немцева перед школами района поставила задачу по целенаправленной профориентационной работе с учащимися, причём начиная с начальной школы.

ЮНЫЕ АГРАРИИ — В ПЕТРОВСКОЙ ШКОЛЕ

В основу системы профориентации положен проект «Билет в будущее», на площадке которого зарегистрировано 392 обучающихся района. Профориентационная работа в школах ведется по 7 направлениям, чтобы дать ученикам возможность максимально углубиться в процесс выбора профессии и неспешно выбрать своё дело в жизни. Этому способствуют медицинский, психолого-педагогический, педагогический, кадетский классы, которые функционируют на базе лицея №1 п. Добринка, гимназии с. Ольговка и школы №2 п. Добринка.

Психолого-педагогический класс лицея имеет статус инновационной площадки Института развития образования Липецкой области. С нового учебного года на базе школы п. Петровский для учащихся 8-9 классов вводится внеурочный курс «Юный аграрий». Его цель — подготовка для открытия аграрного класса.

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

Ирина Михайловна всем напомнила, что 2024-й год — финальный для национального проекта «Образование».

— За прошедшее время с его начала в образовании нашего района многое сделано. На базе всех школ созданы центры «Точка роста», 5 из них цифрового и гуманитарного профилей, 6 — естественно-научного и технологического профилей. 1 сентября откроется «Точка роста» в школе с. Нижняя Матрёнка. На базе школы №2 п. Добринка 5-й год функционирует площадка «IT-bit». В рамках цифровой образовательной среды появилась возможность работать в электронной системе «Моя школа», общаться в информационной системе «Сферум», которые используются во всех образовательных организациях.

С января 2024 года в районе открылась программа работы с одаренными детьми. Все её мероприятия направлены на поиск и развитие талантов детей в различных областях. 311 обучающихся внесены в Банк данных одаренных детей.

Самым значимым достижением «всезнаек» можно назвать работу команды юных изобретателей из школы №2 п. Добринка, разработавшей проект сельскохозяйственного дрона с надувным элементом. И на 27 Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» ребята вместе со своими наставниками — учителем физики Т.В. Бабковой и профессором ЛГПУ В.П. Щигровым — получили патент и золотую медаль. Это историческое событие для образования района!

НАКОРМЯТ ВСЕХ

Начальник отдела образования большое внимание в своём выступлении уделила дополнительному и дошкольному образованию, в том числе организации питания.

— Горячее питание детей является важной составляющей их здоровьесбережения.

Все обучающиеся района охвачены горячим питанием. С 1 сентября 10 школ района и 3 детских сада будут использовать аутсорсинг (это передача некоторых функций специалистам другой компании на основе договора) при организации питания, самостоятельно готовить пищу станут только школа с. Дубовое и 3 детских сада. Актуальным остается контроль качества поставляемых продуктов и выполнение норм выхода блюд. Необходимо регулярно проводить лабораторные исследования поставляемых продуктов…

Подводя итог своему выступлению, И.М. Немцева напомнила коллегам, что учитель лишает детей будущего, если продолжает учить их сегодня так, как учил этому вчера…

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

515 — работников трудятся в системе образования Добринского района, в том числе 296 из них — педагоги;

13,8% — доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет;

20 — образовательных учреждений в районе;

8,8 млн. руб. — израсходовано при подготовке к новому учебному году, в том числе

2,5 млн. руб. — затрачено на текущие ремонты образовательных организаций.